Как проходят консультации семейного психотерапевта?

У супругов, которые первые решили обратиться за психологической помощью, могут возникнуть вполне понятные беспокойства и вопросы. В каком формате проходит консультация, психолог разговаривает с каждым по отдельности или с парой? Сколько времени понадобится, чтобы найти выход из ситуации? В этой статье обсуждаем особенности семейной психотерапии и ее эффективность.

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Зачем обращаться к семейному психологу

Если партнеры готовы остановиться в конфликте и обсудить сложившуюся ситуацию, это уже большой прорыв. Но шансы договориться повышаются, когда к «переговорам» привлекается третья сторона — семейный консультант или психолог. В этом случае со стороны как раз виднее, потому что речь идет об экспертном объективном мнении не просто друга или родственника, а специалиста по психотерапии и разрешению семейных конфликтов.

Почему без психотерапии договориться не удается? Партнеры не могут сохранить беспристрастность и остаться в рамках одного конфликта — к одной проблеме добавляется другая, третья и так образуется ком из взаимных упреков и обид. Присутствие психолога помогает паре сохранять относительное спокойствие, находиться в равных условиях, открыто обсуждать проблему, сопоставляя оценку и восприятие ситуации с разных сторон.

Хорошо, если супруги перед терапией придут на предварительную индивидуальную консультацию. Это позволит психотерапевту оценить отношения в паре, понять, с какими проблемами придется работать и какие методики лучше использовать. Также после первой консультации неловкость и сомнения, как правило, нейтрализуются. В следующий раз супругам легче вести себя более открыто.

На консультации психолог обычно задает много вопросов, затем выслушивает каждую из сторон.

Почему это важно:

Когда у одного из супругов появляется возможность выслушать мнение партнеров, не перебивая его колкостями и оценками, нередко он начинает видеть ситуацию в другом свете. Вопросы психолога позволяют выйти из привычного сценария взаимодействия и взглянуть на проблему глазами другого участника конфликта. И наконец, отвечая на вопрос психолога, бывает, что один из супругов сам находит решение проблемы.

В работе психолога с парой нет готовых ответов и шаблонных решений. Все индивидуально. К слову, этический кодекс не позволяет психологу давать оценочные суждения и советы. Его задача — направлять, помогать разобраться в ситуации. Как метод работы над отношениями супругам могут даваться домашние задания, которые помогают разобраться в проблеме.

Сколько времени понадобится паре, чтобы наладить отношения? Обычно одна-две консультации помогают снизить градус конфликта, но останавливаться на этом не стоит. Многие выбирают для себя пройти минимум 4-5 сессий с психологом, другие решают продлить терапию и несколько месяцев ходить к психотерапевту один-два раза в неделю.