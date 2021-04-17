Качественные напольные покрытия по доступной стоимости

Если необходимо на выгодных условиях приобрести качественное напольное покрытие, стоит изучить предложения интернет-магазина БРЕНДПОЛ. Здесь на выбор представлено большое разнообразие напольного покрытия. Оно отличается по эксплуатационным характеристикам, по эстетической ценности. Самым популярным среди вариантов напольного качественного покрытия является ламинат. Приобрести в Брендполе данное покрытие можно на максимально выгодных условиях.

Конструкционные особенности ламината

Ламинат представляет собой слоистое прочное уникальное по свойствам покрытие. Здесь присутствует замковое соединение. За основу берется прочная плитка. Каждый слой наделяет покрытие определенными свойствами:

Стабилизирующий слой. Отличается способностью предотвращать быстрое стирание и деформацию. Производится из качественной прессованной качественной бумаги, которая пропитывается особым составом. В зависимости от того, какое количество веществ добавлено в пропитку, напрямую зависит износостойкость ламината. Второй слой является несущим. На него возложена теплоизоляционная функция. Он обеспечивает влагостойкость и оптимальную прочность. Это плита из ДСП и ДВП. Чем более высокой является плотность такого материала, тем долговечнее напольное покрытие. Третий слой декоративный. Именно он отвечает за эстетическую ценность напольного покрытия, его дизайн. Состоит из таких компонентов, как фольга, бумага и натуральный шпон. По внешнему виду очень часто имитирует натуральную древесину, камень, металл и песок. Нижний слой - водонепроницаемый. Выступает в качестве защиты ламината от внешних воздействий. По своей конструкции он состоит из акриловой или меламиновой смол. Данный слой представляет собой прочный тонкую пленку. Она в состоянии выдержать постоянные нагрузки, эффективно противостоит образованию царапин, а также деформации и истиранию.

От особенностей данных слоев, их количества и толщины напрямую зависит стоимость ламината.

Виды ламината

Износостойкость ламината определяется классом, который присваивается по результатам тестирования. Ламинат проверяется на пожаробезопасность, на то, насколько эффективно противостоит загрязнениям, есть сопротивляемость давлению. В интернет-магазине БРЕНДПОЛ можно приобрести ламинат следующих классов:

Класс 31. Ламинированные полы такого класса могут использоваться в помещениях со средним уровнем проходимости. Если установить ламинат в коммерческом здании, он прослужит более 3 лет. В жилом помещении до 15. Класс 32. Экологически безопасный ламинат. Покрытие не содержит агрессивных веществ. Присутствует повышенная влагостойкость, оптимальная звукоизоляция и износостойкость. Используется в жилых помещениях, а также в офисах, где отмечается средняя проходимость. Класс 33. Этот вариант покрытия рассчитан на достаточно высокие нагрузки. Срок эксплуатации достигает 20 лет. Покрытие характеризуется упрощенными по конструкции замками. Присутствует нескользящее покрытие и минимальное содержание вредных веществ в составе. Класс 34. Одно из самых долговечных и прочных покрытий. Срок службы может достигать 30 лет. Достаточно широко применяется в помещениях, где отмечаются высокие нагрузки. Поддерживает повышенную влажность, также отличается ценными уникальными декоративными свойствами.

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