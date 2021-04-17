 

Качественные напольные покрытия по доступной стоимости

Досуг Сегодня, 12:4218
Качественные напольные покрытия по доступной стоимости

Если необходимо на выгодных условиях приобрести качественное напольное покрытие, стоит изучить предложения интернет-магазина БРЕНДПОЛ. Здесь на выбор представлено большое разнообразие напольного покрытия. Оно отличается по эксплуатационным характеристикам, по эстетической ценности. Самым популярным среди вариантов напольного качественного покрытия является ламинат. Приобрести в Брендполе данное покрытие можно на максимально выгодных условиях. 

   Конструкционные особенности ламината

Ламинат представляет собой слоистое прочное уникальное по свойствам покрытие. Здесь присутствует замковое соединение. За основу берется прочная плитка. Каждый слой наделяет покрытие определенными свойствами:

  1. Стабилизирующий слой. Отличается способностью предотвращать быстрое стирание и деформацию. Производится из качественной прессованной качественной бумаги, которая пропитывается особым составом. В зависимости от того, какое количество веществ добавлено в пропитку, напрямую зависит износостойкость ламината. 
  2. Второй слой является несущим. На него возложена теплоизоляционная функция. Он обеспечивает влагостойкость и оптимальную прочность. Это плита из ДСП и ДВП. Чем более высокой является плотность такого материала, тем долговечнее напольное покрытие.
  3. Третий слой декоративный. Именно он отвечает за эстетическую ценность напольного покрытия, его дизайн. Состоит из таких компонентов, как фольга, бумага и натуральный шпон. По внешнему виду очень часто имитирует натуральную древесину, камень, металл и песок.
  4. Нижний слой - водонепроницаемый. Выступает в качестве защиты ламината от внешних воздействий. По своей конструкции он состоит из акриловой или меламиновой смол. Данный слой представляет собой прочный тонкую пленку. Она в состоянии выдержать постоянные нагрузки, эффективно противостоит образованию царапин, а также деформации и истиранию.

 От особенностей данных слоев, их количества и толщины напрямую зависит стоимость ламината. 

   Виды ламината

 Износостойкость ламината определяется классом, который присваивается по результатам тестирования. Ламинат проверяется на пожаробезопасность, на то, насколько эффективно противостоит загрязнениям, есть сопротивляемость давлению. В интернет-магазине БРЕНДПОЛ можно приобрести ламинат следующих классов:

  1. Класс 31. Ламинированные полы такого класса могут использоваться в помещениях со средним уровнем проходимости. Если установить ламинат в коммерческом здании, он прослужит более 3 лет. В жилом помещении до 15.
  2. Класс 32. Экологически безопасный ламинат. Покрытие не содержит агрессивных веществ. Присутствует повышенная влагостойкость, оптимальная звукоизоляция и износостойкость. Используется в жилых помещениях, а также в офисах, где отмечается средняя проходимость.
  3. Класс 33. Этот вариант покрытия рассчитан на достаточно высокие нагрузки. Срок эксплуатации достигает 20 лет. Покрытие характеризуется упрощенными по конструкции замками. Присутствует нескользящее покрытие и минимальное содержание вредных веществ в составе.
  4. Класс 34. Одно из самых долговечных и прочных покрытий. Срок службы может достигать 30 лет. Достаточно широко применяется в помещениях, где отмечаются высокие нагрузки. Поддерживает повышенную влажность, также отличается ценными уникальными декоративными свойствами.

 Интернет магазин ламината БРЕНДПОЛ реализует напольные покрытия в большом разнообразии. На выбор представлены изделия от ведущих мировых производителей. На сайте широкий ассортимент качественных напольных покрытий - ламинат, паркетная доска, виниловая плитка - более 2500 моделей. Функционирует три обычных торговых точки в Киеве. Дополнительным преимуществом является то, что приобрести здесь ламинат можно с доставкой по Киеву и Украине.

 

 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Ламинат, 7dniv, 7dnivinfo  
Качественные напольные покрытия по доступной стоимости
Качественные напольные покрытия по доступной стоимости
Как проходят консультации семейного психотерапевта?
Как проходят консультации семейного психотерапевта?
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Косметика Avene: у чому її унікальність
Косметика Avene: у чому її унікальність
Как происходит увеличение груди
Как происходит увеличение груди
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Как перевести свой бизнес в интернет: рекомендации Cityhost.ua
Как перевести свой бизнес в интернет: рекомендации Cityhost.ua
Таунхаусы и коттеджи от застройщика Smart Development
Таунхаусы и коттеджи от застройщика Smart Development

Новости по теме

Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
17-апр-2021, 08:57
Клеевая ПВХ виниловая плитка - самое популярное износостойкое напольное покрытие 2021 г.
Клеевая ПВХ виниловая плитка - самое популярное износостойкое напольное покрытие 2021 г.
25-мар-2021, 14:11
Натуральное напольное покрытие: что следует знать о паркете?
Натуральное напольное покрытие: что следует знать о паркете?
20-мар-2021, 21:43
Айпад про 9.7 - главные функциональные возможности и преимущества
Айпад про 9.7 - главные функциональные возможности и преимущества
6-мар-2021, 08:51
Самые надежные пластиковые окна
Самые надежные пластиковые окна
18-фев-2021, 16:18

Последние новости

12:52
События
Бужанский раскритиковал коллегу по фракции Безуглую
12:46
События
На 25% подорожала за год Пасхальная корзинка в Украине
10:50
События
Во время локдауна в Киеве устроил вечеринку в ресторане владелец "Велюра" Тищенко
10:46
События
Землетрясение на Сахалине: люди выбегали на улицу в одеялах
10:44
События
Мощные пробки сковали Киев утром в понедельник
10:39
События
Ни одной прививки от коронавируса за воскресенье не сделали в Киеве и пяти областях Украины
10:37
Политика
Британия примет жесткий закон, направленный против России и Китая
10:34
События
Возле аэропорта Шарля де Голля рухнул самолет
10:31
События
В Техасе бывший темнокожий коп устроил кровавую бойню
10:27
События
Управляемый роботом автомобиль Tesla разбился в Техасе
10:25
События
Полностью растаял самый большой айсберг в мире площадью в семь Киевов
10:23
События
Новый масштабный военный лагерь Россия развернула в Крыму
10:05
Спорт
Топовые футбольные клубы Европы договорились создать Суперлигу, которая может изменить мировой футбол
09:17
События
На Украине возбудили уголовное дело против главы Минюста
09:04
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 апреля 2021
Вчера, 2021-04-18
22:44
События
"Больным негде лечиться, а здоровым завтра нечего будет есть". Рестораторы – о последствиях локдауна
22:35
События
20 чешских дипломатов персонами нон грата объявила Россия
22:30
События
В лесу в Польше нашли мертвым украинца-заробитчанина
21:47
Политика
Заявление Закарпатской областной организации политической партии «Оппозиционная ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ»
19:57
События
МИД РФ назвал высылку дипломатов из Чехии "враждебным шагом" и намекнул на "американский след"

Новости ТОП-7

Завтра начинается Вербная неделя. Что принято делать в эти дни перед Пасхой23046
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 апреля 20218606
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 апреля 20216255
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник4451
Появилась обновленная карта карантинных зон Украины3538
18 российских дипломатов после обвинений во взрывах в 2014 году высылает Чехия765
Умер писатель и нардеп шести созывов Владимир Яворивский605

Досуг

Качественные напольные покрытия по доступной стоимости
Качественные напольные покрытия по доступной стоимости
Если необходимо на выгодных условиях приобрести качественное напольное покрытие, стоит изучить предложения интернет-магазина БРЕНДПОЛ. Здесь на выбор представлено большое разнообразие напольного покрытия. Оно отличается по эксплуатационным характеристикам, по эстетической ценности.
Сегодня, 12:4224
Как проходят консультации семейного психотерапевта?
Как проходят консультации семейного психотерапевта?
У супругов, которые первые решили обратиться за психологической помощью, могут возникнуть вполне понятные беспокойства и вопросы. В каком формате проходит консультация, психолог разговаривает с каждым по отдельности или с парой?
Вчера, 15:45140
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Как выбрать ремешок для часов Casio G-Shock? Советы и рекомендации от часовых мастеров сервиса по ремонту часов Correa.
17-апр-2021, 21:54190
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Если необходимо приобрести стоковую одежду оптом, стоит обратить внимание на интернет-магазин Stockhouse. Это идеальная возможность наполнить витрины своего розничного магазина или интернет-ресурса качественной одеждой для мужчин, для женщин и для детей.
17-апр-2021, 08:57217
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Ныне, в период пандемии, когда многие прочувствовали на себе ее негативные последствия в контексте сокращения рабочих мест, материальной нестабильности, повышения цен на продукты и товары, многие ищут пути сокращения своих финансовых трат.
16-апр-2021, 14:55368
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
В сети магазинов Apple в Киеве, как и во всем мире, всегда людно. Все хотят обновить, купить свой первый «яблочный» гаджет или просто посмотреть на него. И это не удивительно: Эппл завоевала репутацию лучшей техники в мире, а девайсы с логотипов в форме яблока – самые продаваемые
15-апр-2021, 18:16289

События

Бужанский раскритиковал коллегу по фракции Безуглую
Бужанский раскритиковал коллегу по фракции Безуглую
Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на прошлой неделе проходила тренинг в Парковом, на котором технолог пытался научить ее говорить на эфирах. 
Сегодня, 12:5219
На 25% подорожала за год Пасхальная корзинка в Украине
На 25% подорожала за год Пасхальная корзинка в Украине
За минувший год пасхальная корзина в Украине подорожала приблизительно на 25%.
Сегодня, 12:4616
Во время локдауна в Киеве устроил вечеринку в ресторане владелец "Велюра" Тищенко
Во время локдауна в Киеве устроил вечеринку в ресторане владелец "Велюра" Тищенко
Праздник проходил якобы в заведении отеля. Они могут работать лишь в утренние часы, то есть организованное "слугой" торжество является нарушением карантина.
Сегодня, 10:5063
Землетрясение на Сахалине: люди выбегали на улицу в одеялах
Землетрясение на Сахалине: люди выбегали на улицу в одеялах
На острове были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,5 балла.
Сегодня, 10:4690
Мощные пробки сковали Киев утром в понедельник
Мощные пробки сковали Киев утром в понедельник
В Киеве в понедельник, 19 апреля, по состоянию на 08.00 наблюдаются огромные пробки на дорогах.  Один из заторов, например, тянется от Житомирского шоссе к центру города через проспект Победы.
Сегодня, 10:4469
Ни одной прививки от коронавируса за воскресенье не сделали в Киеве и пяти областях Украины
Ни одной прививки от коронавируса за воскресенье не сделали в Киеве и пяти областях Украины
В воскресенье, 18 апреля, в Украине вакцину от коронавируса получили 1 453 человека. В Киеве, Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях за день не сделали ни одной прививки.
Сегодня, 10:3980
7 Днів