Курорты Одесской области: куда поехать на отдых?

Столица юмора каждый год занимает лидирующие позиции среди направлений для летнего отпуска. Но хорошо отдохнуть можно не только в Одессе. В этом материале расскажем о менее известных, но не менее интересных курортах возле Одессы.

Одесса – главный курорт Украины

Популярность Одессы легко объясняется большим количеством пляжей, современными развлекательными комплексами, интересной историей и колоритным центром города.

Общая протяженность пляжей – около 30 километров. Есть комфортные и платные (с бунгало, барами, бассейнами и танцевальными площадками), есть бесплатные, но так же с лежаками и навесами, а есть совсем дикие, о которых знают только местные. Если задаваться вопросом, где в Одессе чистое море, ответ будет очевиден – на самых безлюдных пляжах.

Некоторые пляжи не раз становились обладателями «Голубого флага». Среди наиболее популярных – «Ланжерон, «Аркадия», «Отрада», «Лузановка», «Золотой берег», «Ибица».

Помимо пляжных развлечений, Одесса привлекает богатой развлекательной программой. Ночные клубы, рестораны и кафе, дельфинарий, аквапарк, зоопарк, яхт-клуб, театры и большое число исторических и культурных памятников – каждый день отпуска может быть не похожим на предыдущий.

Отдых в Одессе у моря становится актуальным в мае и не теряет своих позиций до конца октября. Самый теплый месяц – август, в это время море может прогреваться до 24 градусов.

Каролино-Бугаз или Затока: куда рвануть летом 2021?

Следующие по популярности морские курорты под Одессой – Затока и Каролино-Бугаз. Оба курорта находятся примерно в одинаковой отдаленности от областного центра и расположены между соленым Черным морем и пресным Днестровским лиманом.

Каролино-Бугаз привлекает широкими пляжами и удобным железнодорожным сообщением. Для проживания предлагаются пансионаты и базы отдыха, но наиболее популярным вариантом является частный сектор. Развлечений на этом курорте не много, в основном все ограничивается пляжными активностями. Отдых в Каролино-Бугаз в первую очередь подходит для семейных пар.

А вот Затока входит в список лучших мест для отдыха под Одессой среди молодежи. Ночные клубы, пляжно-развлекательный комплекс, яхт-клуб с возможностью обучения виндсерфингу и кайтсерфингу, рестораны, спортивные и детские площадки – выбор развлечений огромен. Для проживания также предлагаются базы отдыха, мини-отели, домики и пансионаты. Выбирая, где отдыхать в Одесской области этим летом, обязательно обратите внимание на Затоку.

Маленькие курорты, о которых мы не знали

Отдых на море в Одесской области может быть как затратным, так и весьма бюджетным. Второй вариант возможен, если выбирать не самые популярные курорты.

Таким, например, является Черноморск (бывший Ильичевск), расположенный в 30 километрах от Одессы. Здесь есть пляж, отмеченный знаком «Голубого флага». А еще схожая с одесской достопримечательность – Приморская лестница.

Известными, но не слишком многолюдными, являются курорты Грибовка и Санжейка. Оба курорта ориентированы на семейный отдых. Грибовка – это широкие пляжи с мелким песком. Основная часть развлекательных заведений сосредоточена в районе набережной. Санжейка – это малолюдные пляжи, развлечений здесь почти нет, но зато цены на отдых ниже, чем на других курортах.

Среди прочих одесских курортов заслуживают внимания Лебедевка, Южный, Курортное и Приморское (Килийский район до 2020 года, сейчас село относится к Вилковской общине Измаильского района).

По материалам: https://doba.ua/