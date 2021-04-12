RYBALSKY – новый полифункциональный район с концептуальной инфраструктурой

Полифункциональный район RYBALSKY строится на полуострове, который омывается Днепром, в десяти минутах на автомобиле от Контрактовой площади. Это масштабный проект реновации постпромышленной зоны, реализацией которого занимаются компании SAGA Development и Perfect Group. Объект привлекает внимание не только престижным расположением, но и полноценной инфраструктурой. На территории планируются ключевые объекты, необходимые для ежедневного комфорта резидентов.

О проекте

Собраны все необходимые документы, подтверждающие законность строительства объекта. Чтобы ознакомиться с ними, не обязательно посещать отдел продаж. Отсканированные копии размещены на официальном сайте. У инвесторов есть возможность наблюдать за динамикой работ на объекте через веб-камеры.

В состав ЖК RYBALSKY входят девять домов-кварталов. В каждом из них спроектированы дворы, закрытые для движения автомобилей и посторонних.

Объект находится между Подолом и Оболонью, по адресу: улица Набережно-Рыбальская, 3, 9. Ближайшие станции метро – «Почтовая площадь» и «Контрактовая площадь». Рядом расположены автобусные остановки, откуда курсирует транспорт в центр, на Оболонь и на Подол. Дорога до Майдана Незалежности на автомобиле занимает около 15 минут, до Национального дворца искусств «Украина» — 20 минут.

Под каждым домом-кварталом запроектирован подземный паркинг. Будут установлены зарядные станции для электрокаров. Благодаря системе parking-sharing владельцы паркомест смогут сдавать их в аренду во время своего отсутствия.

Запланирована система контроля доступа на входе во внутренние дворы и подъезды. В общественных зонах устанавливаются камеры видеонаблюдения, к которым можно подключаться со смартфонов и наблюдать за происходящим на территории.

Особенности внутренней инфраструктуры

У нового района RYBALSKY — собственная инфраструктура, включающая магазины разного предназначения, модные шоурумы, кафе, рестораны, салоны красоты, медицинские учреждения и пр. Запланированы офисные пространства. Дети смогут посещать современный образовательный комплекс RYBALSKY Family Port. Будет обустроена уникальная гастроулица RestoPort, которая будет состоять из тридцати оригинальных по формату заведений.

Недвижимость от застройщиков

На продажу выставлены 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. Есть возможность приобрести двухуровневую недвижимость с большими террасами. Площадь жилья варьируется от 40,45 до 171,91 кв. м. Для всех вариантов характерны просторные спальни и кухни-гостиные и эргономичные ванные комнаты.

Ознакомиться с базовыми планировками, а также почитать новости жилого комплекса РЫБАЛЬСКИЙ можно на официальном сайте.