 

RYBALSKY – новый полифункциональный район с концептуальной инфраструктурой

Досуг Сегодня, 12:0265
RYBALSKY – новый полифункциональный район с концептуальной инфраструктурой

Полифункциональный район RYBALSKY строится на полуострове, который омывается Днепром, в десяти минутах на автомобиле от Контрактовой площади. Это масштабный проект реновации постпромышленной зоны, реализацией которого занимаются компании SAGA Development и Perfect Group. Объект привлекает внимание не только престижным расположением, но и полноценной инфраструктурой. На территории планируются ключевые объекты, необходимые для ежедневного комфорта резидентов.

О проекте

  • Собраны все необходимые документы, подтверждающие законность строительства объекта. Чтобы ознакомиться с ними, не обязательно посещать отдел продаж. Отсканированные копии размещены на официальном сайте. У инвесторов есть возможность наблюдать за динамикой работ на объекте через веб-камеры.

  • В состав ЖК RYBALSKY входят девять домов-кварталов. В каждом из них спроектированы дворы, закрытые для движения автомобилей и посторонних.

  • Объект находится между Подолом и Оболонью, по адресу: улица Набережно-Рыбальская, 3, 9. Ближайшие станции метро – «Почтовая площадь» и «Контрактовая площадь». Рядом расположены автобусные остановки, откуда курсирует транспорт в центр, на Оболонь и на Подол. Дорога до Майдана Незалежности на автомобиле занимает около 15 минут, до Национального дворца искусств «Украина» — 20 минут.

  • Под каждым домом-кварталом запроектирован подземный паркинг. Будут установлены зарядные станции для электрокаров. Благодаря системе parking-sharing владельцы паркомест смогут сдавать их в аренду во время своего отсутствия.

  • Запланирована система контроля доступа на входе во внутренние дворы и подъезды. В общественных зонах устанавливаются камеры видеонаблюдения, к которым можно подключаться со смартфонов и наблюдать за происходящим на территории.

Особенности внутренней инфраструктуры

У нового района RYBALSKY — собственная инфраструктура, включающая магазины разного предназначения, модные шоурумы, кафе, рестораны, салоны красоты, медицинские учреждения и пр. Запланированы офисные пространства. Дети смогут посещать современный образовательный комплекс RYBALSKY Family Port. Будет обустроена уникальная гастроулица RestoPort, которая будет состоять из тридцати оригинальных по формату заведений.

Недвижимость от застройщиков

На продажу выставлены 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. Есть возможность приобрести двухуровневую недвижимость с большими террасами. Площадь жилья варьируется от 40,45 до 171,91 кв. м. Для всех вариантов характерны просторные спальни и кухни-гостиные и эргономичные ванные комнаты.

Ознакомиться с базовыми планировками, а также почитать новости жилого комплекса РЫБАЛЬСКИЙ можно на официальном сайте.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, жилой, комплекс, RYBALSKY, 7dniv, 7dnivinfo  
RYBALSKY – новый полифункциональный район с концептуальной инфраструктурой
RYBALSKY – новый полифункциональный район с концептуальной инфраструктурой
Курорты Одесской области: куда поехать на отдых?
Курорты Одесской области: куда поехать на отдых?
Берем машину напрокат: основные рекомендации
Берем машину напрокат: основные рекомендации
Качественные напольные покрытия по доступной стоимости
Качественные напольные покрытия по доступной стоимости
Как проходят консультации семейного психотерапевта?
Как проходят консультации семейного психотерапевта?
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Косметика Avene: у чому її унікальність
Косметика Avene: у чому її унікальність
Как происходит увеличение груди
Как происходит увеличение груди

Новости по теме

Курорты Одесской области: куда поехать на отдых?
Курорты Одесской области: куда поехать на отдых?
Вчера, 15:39
Стали известны идеи Андропова по разделу Украины
Стали известны идеи Андропова по разделу Украины
12-апр-2021, 22:38
США захотели назначить спецпредставителя по уничтожению «Северного потока-2»
США захотели назначить спецпредставителя по уничтожению «Северного потока-2»
7-апр-2021, 22:29
Глава немецкой земли Тюрингия призвал Германию срочно закупить “Спутник-V” ради нормальной жизни
Глава немецкой земли Тюрингия призвал Германию срочно закупить “Спутник-V” ради нормальной жизни
11-мар-2021, 11:40
Польша и Украина умоляют Байдена остановить газопровод «Северный поток - 2»
Польша и Украина умоляют Байдена остановить газопровод «Северный поток - 2»
22-фев-2021, 13:21

Последние новости

14:49
События
Президент Чада переизбрался на 6-й срок и погиб на следующий день
14:43
События
Дело об убийстве Шеремета продолжил рассматривать суд в Киеве
12:32
События
На одно рабочее место в Украине претендуют шесть безработных
12:27
События
Рассмотрение иска о закрытии оппозиционных телеканалов в Украине затягивает СБУ
12:25
События
Еще одного украинского дипломата выслать готовится Россия
10:24
События
Как в Киеве организовали продажу "легальных" проездных на транспорт
10:22
Экономика
Доллар в Украине достиг психологической отметки в 28 гривен
10:03
Политика
Кандидата на пост канцлера избрал президиум партии Меркель
10:00
События
Лечить Covid-19 куркумином предложили в Бразилии
09:57
События
Водитель Mercedes под Киевом расстрелял шофера рейсовой маршрутки
09:54
События
Посол США не покинет Россию до тех пор, пока его не попросят уехать официально
09:52
События
На Пасху и майские праздники украинцев ждет настоящий мини-отпуск в мае
09:48
События
В Черкассах школьника тяжело ранили в голову в тире гимназии. За его жизнь бьются врачи
09:46
Политика
Резников заявил что встреча "нормандских" советников показала, что вторжения России не будет
09:41
События
Прекратить провокации у границ с Украиной Пентагон потребовал у России
09:39
События
Срок, через который выздоровевшие украинцы повторно заражаются коронавирусом назвали в Минздраве
08:46
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 апреля 2021
Вчера, 2021-04-19
22:35
События
О безрезультатности переговоров "нормандских" советников заявили в России
22:30
События
Жалобу на НАБУ от главы ОАСК Вовка принял ЕСПЧ к рассмотрению
20:45
События
Друг друга в минометных обстрелах обвинили "ДНР" и ВСУ

Новости ТОП-7

Завтра начинается Вербная неделя. Что принято делать в эти дни перед Пасхой29635
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 апреля 20218786
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 апреля 20211885
18 российских дипломатов после обвинений во взрывах в 2014 году высылает Чехия851
Сеть обсуждает новый ресторанный скандал с нардепом Тищенко761
Нападение на депутата в Ужгороде напрямую связано с принципиальной позицией фракции «ОПЗЖ» остановить «дерибан» земли - Погорелов620
Интервью Виктора Медведчука польской газете Rzeczpospolita574

Досуг

RYBALSKY – новый полифункциональный район с концептуальной инфраструктурой
RYBALSKY – новый полифункциональный район с концептуальной инфраструктурой
Полифункциональный район RYBALSKY строится на полуострове, который омывается Днепром, в десяти минутах на автомобиле от Контрактовой площади.
Сегодня, 12:0266
Курорты Одесской области: куда поехать на отдых?
Курорты Одесской области: куда поехать на отдых?
Столица юмора каждый год занимает лидирующие позиции среди направлений для летнего отпуска. Но хорошо отдохнуть можно не только в Одессе. В этом материале расскажем о менее известных, но не менее интересных курортах возле Одессы.
Вчера, 15:39156
Берем машину напрокат: основные рекомендации
Берем машину напрокат: основные рекомендации
Сломалось авто, приезжают деловые партнеры, планируется поездка на выходные загород — все это и многое другое создает ряд трудностей для современного человека. Особенно если он привык решать свои дела на «колесах».
Вчера, 14:56148
Качественные напольные покрытия по доступной стоимости
Качественные напольные покрытия по доступной стоимости
Если необходимо на выгодных условиях приобрести качественное напольное покрытие, стоит изучить предложения интернет-магазина БРЕНДПОЛ. Здесь на выбор представлено большое разнообразие напольного покрытия. Оно отличается по эксплуатационным характеристикам, по эстетической ценности.
Вчера, 12:42160
Как проходят консультации семейного психотерапевта?
Как проходят консультации семейного психотерапевта?
У супругов, которые первые решили обратиться за психологической помощью, могут возникнуть вполне понятные беспокойства и вопросы. В каком формате проходит консультация, психолог разговаривает с каждым по отдельности или с парой?
18-апр-2021, 15:45223
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Как выбрать ремешок для часов Casio G-Shock? Советы и рекомендации от часовых мастеров сервиса по ремонту часов Correa.
17-апр-2021, 21:54262

События

Президент Чада переизбрался на 6-й срок и погиб на следующий день
Президент Чада переизбрался на 6-й срок и погиб на следующий день
Вместо празднования и произнесения победной речи переизбранный Идрис Деби решил проведать на передовой чадских солдат, воюющих с повстанцами. Там его и убили.
Сегодня, 14:4958
Дело об убийстве Шеремета продолжил рассматривать суд в Киеве
Дело об убийстве Шеремета продолжил рассматривать суд в Киеве
Во вторник, 20 апреля, Шевченковский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Сегодня, 14:4334
На одно рабочее место в Украине претендуют шесть безработных
На одно рабочее место в Украине претендуют шесть безработных
В Украине, где в конце прошлого года насчитали почти полмиллиона безработных, на одно свободное рабочее место в Украине претендуют шесть безработных.
Сегодня, 12:3250
Рассмотрение иска о закрытии оппозиционных телеканалов в Украине затягивает СБУ
Рассмотрение иска о закрытии оппозиционных телеканалов в Украине затягивает СБУ
СБУ затягивает рассмотрение судебного дела по иску ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" относительно обжалования указа президента Украины от 2 февраля 2021 года о введении санкций против телеканала ZIK.
Сегодня, 12:2762
Еще одного украинского дипломата выслать готовится Россия
Еще одного украинского дипломата выслать готовится Россия
Москва выразила протест в связи с решением Киева выслать старшего дипломата из посольства РФ в Украине и пообещала ответить на него аналогичными шагами. 
Сегодня, 12:2559
Как в Киеве организовали продажу "легальных" проездных на транспорт
Как в Киеве организовали продажу "легальных" проездных на транспорт
Киев продолжает жить в режиме тотального карантина, который начался 5 апреля, а мэр столицы Виталий Кличко уже заявил, что локдаун продлили до 30 апреля.
Сегодня, 10:2497
7 Днів