 

Mi Band 6 — Обзор лучшего бюджетного фитнес-трекера от Xiaomi

Досуг Сегодня, 15:4563
Mi Band 6 — Обзор лучшего бюджетного фитнес-трекера от Xiaomi

Не секрет, что компания Xiaomi занимает очень прочные позиции на рынке бюджетных гаджетов и совсем не собирается сдавать позиции. Помимо крутых смартфонов, которые имеют очень стильный дизайн и хорошую функциональность, компания выпускает еще много потрясающих девайсов, способных сделать повседневную жизнь пользователей лучше. И с каждым новым поколением, компания только усовершенствует свои модели, добавляя функции, необходимые пользователям. Так, в конце марта Xiaomi представили новое, уже 6 поколение своих популярных фитнес-трекеров Mi Band. Чем же привлекает новинка?

Дизайн и дисплей Mi Band 6

В первую очередь, стоит упомянуть тот факт, что Xiaomi действительно неплохо доработали экран устройства. Теперь его размеры составляют 1,56 дюйма, при том, что габариты и вес остались прежними. Качественный AMOLED-дисплей имеет хорошее покрытие и защиту от отпечатков, а также достаточно хороший максимальный уровень яркости — в солнечную погоду вы легко различите уведомления на своем экране. Правда, если понадобится перемещаться между помещениями и улицей, может потребоваться вручную настроить уровень яркости.

Xiaomi не стали изменять привычному дизайну и капсула по-прежнему имеет каплевидную форму и выглядит достаточно лаконично. Как и раньше, бренд предлагает несколько вариантов оттенков ремешков на выбор (в базовой комплектации доступен черный).

Измерение уровня сатурации

Компания реализовала то нововведение, которое как никогда актуально сегодня. Новый Mi Band 6 имеет специальный датчик, который измеряет SpO₂ — уровень насыщенности крови кислородом. Это означает, что вы сможете отслеживать этот показатель и следить за своим самочувствием.

Mi Band 6 — Обзор лучшего бюджетного фитнес-трекера от Xiaomi

Контроль сна

Как и раньше, фитнес-трекер Xiaomi следит за вашим сном — отслеживая разные фазы. На основе полученных данных, он сформирует персонализированные советы, которые помогут вам получать максимум пользы от отдыха.

Измерение пульса

Вы можете проверять свой пульс когда необходимо, или же настроить определенный интервал, чтобы браслет делал это в автоматическом режиме. Например, получая данные каждые полчаса, вы сможете понять более полную картину. К тому же, это очень удобно во время тренировок, когда ваш пульс прямо влияет на спортивные результаты.

Контроль уровня стресса

Если вы планируете обзавестись Xiaomi Mi Band 6, купив новинку вместо браслета одного из первых поколений, вы будете точно удивлены тем, насколько эта компания продвинулась в своих технологиях и заботе о пользователях. В частности, теперь в фитнес-трекерах есть даже контроль уровня стресса. В режиме активных тренировок и достижения целей, не забывайте отдыхать и вовремя делать дыхательные упражнения. Впрочем, ваш гаджет всегда напомнит вам об этом!

Поддержка женского цикла

Еще одной крутой функцией, которую Xiaomi уже реализовали несколько ранее, но и оставили в новой модели, является отслеживание менструального цикла. Теперь женщины могут вести календарь здоровья непосредственно в приложении и получать уведомления о приближающемся начале цикла.

В 3 раза больше видов активности

Mi Band 5 поколения поддерживал всего 11 видов активности, но новинка вас удивит — здесь сразу 30 спортивных режимов! Хотите вы заняться танцами, бадминтоном, или пробежаться по дорожке — браслет автоматически распознает вашу активность согласно заданным режимам, и даст вам насладиться тренировкой! Пловцы тоже могут быть спокойны — компания не стала отказываться от водозащиты 5 АТМ, поэтому вы можете погружаться в воду. Более того, ваш гаджет способен распознавать разные стили плавания. Отслеживание спортивных успехов еще никогда не было настолько точным!

Высокоемкий аккумулятор

Mi Band 6 — Обзор лучшего бюджетного фитнес-трекера от Xiaomi

Конечно же, у пользователей, которые ежедневно отслеживают свою активность с помощью фитнес-трекера, есть очень острая потребность в хорошей автономности. Xiaomi в в этом вопросе никогда не разочаровывает. Пользуясь всеми функциями гаджета в обычном режиме, вы столкнетесь с необходимостью подзарядки всего два раза в месяц. А в энергосберегающем режиме зарядка понадобится еще реже. Более того, вам даже не нужно больше доставать капсулу из браслета — теперь браслет поддерживает магнитную зарядку!

В интернет-магазине iLounge.ua можно приобрести новинку Mi Band 6 за 1999 грн.

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