Преимущества частного дома в условиях пандемии

Эпидемиологические проблемы из прошлого года плавно перешли в этот. Очередная волна коронавируса снова атакует мир. Население опять оказалось заложником ситуации, на повестке очередной локдаун. Как преодолеть карантинные ограничения свобод с наименьшими потерями? Опыт прошлого года показывает, что, проживая в частном доме, гораздо легче справиться с проблемой, нежели в городской квартире. Общепринятые правила: масочный режим, дезинфекция рук и социальная дистанция обязательны для исполнения вне зависимости от места проживания. Другие ограничения в частной усадьбе переносятся намного легче, а некоторые и вовсе теряют смысл.

Запрет на прогулки в парке компенсируется возможностью постоянного времяпрепровождения на свежем воздухе во дворе дома. Здесь разрешены занятия спортом, работа в саду или просто отдых с гаджетом в беседке. Посещение кафе заменит аппетитный и сочный шашлык прямо с мангала, а желание вкусить эксклюзивное блюдо от шеф-повара удовлетворит адресная доставка непосредственно из ресторана.

Карантинные ограничения предусматривают закрытие клубов, дискотек и проведение различных массовых мероприятий, но никто сможет запретить встречу с друзьями в частном доме. Можно пригласить даже небольшую компанию, при условии отрицательных тестов и соблюдения общепринятых правил. Выполнение установленных норм в просторном доме и на приусадебном участке дается легко, порой люди даже забывают, что существует локдаун.

Транспортные проблемы решаются посредством личного автомобиля. В частном дворе достаточно места для его стоянки и хранения. Временное отсутствие работы вследствие остановки деятельности предприятия, значительно проще преодолеть, проживая в частном доме. Например, свое хобби превратить в доходный бизнес или заняться фрилансом в интересующей области.

В настоящее время люди, взвесив все за и против, заказывают проекты одноэтажных домов (что собой представляет проект смотрите здесь) для постоянного проживания и начинают строительство. Следует отметить, что внимание будущих владельцев чаще обращено на одно и двухэтажные дома площадью не менее 200 кв. м. Это делается с целью получить просторные помещения, в которых намного проще соблюдать социальную дистанцию даже в отношении членов одной семьи. Преимущество получают проекты коттеджей, выполненные из современных материалов по инновационным строительным технологиям с пристроенным гаражом для содержания одного или двух автомобилей.