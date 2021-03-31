Подбираем гардероб под цветотип «Яркая зима»

К цветотипу «яркая зима» относятся женщины с очень светлой либо, наоборот, смуглой кожей, голубыми, зелеными или серыми глазами и черной/темно-коричневой шевелюрой. Эта внешность невероятно очаровательна сама по себе, но неграмотно подобранная одежда может все испортить. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию несколько советов, как подобрать гардероб девушкам с цветотипом «яркая зима».

Темные цвета

Для «яркой зимы» актуальны темные оттенки серого, фиолетового, зеленого и синего, а также бордо и черный. Эти цвета ― чудесный выбор для обуви, верхней одежды и низа. Черный оптимален для создания образов в деловом стиле. При этом стоит иметь в виду, что контрастное сочетание черного и белого может сделать вашу внешность блеклой. Решением этой проблемы станет грамотный макияж. Чтобы узнать, каким должен быть макияж для серых глаз, голубых либо зеленых, читайте статьи на сайте EVA Blog.

Яркие цвета

Прекрасным выбором для вас станут холодные оттенки:

синего;

зеленого;

фиолетового;

красного;

желтого.

Теплые оттенки допустимы, но их лучше подбирать с осторожностью. Учитывайте, что для вашего цветотипа абсолютно не уместны оранжевый, желтый с примесью зеленого либо алого цвета, а также любые теплые оттенки коричневого.

Светлые цвета

В отличие от других цветотипов, чистый белый подходит исключительно «яркой зиме». Кроме того, девушкам этого типа следует отдавать предпочтение светлым оттенкам серого, фиолетового, голубого, а также лимонному оттенку, ментоловому и пудровому.

Главные требования к цветам для яркой зимы ― насыщенность, чистота и глубина оттенков.

Оптимальные комбинации

При формировании образа важно помнить о четком контрасте, который можно создать не только между отдельными элементами одежды, но и между однотонным образом и вашей притягательной внешностью. Теплые оттенки лучше сочетать с теплыми, а холодные ― с холодными. Также выигрышной будет комбинация серого, черного или белого с любыми другими цветами.

Придерживаясь вышеупомянутых рекомендаций, вы всегда будете яркой и неотразимой.