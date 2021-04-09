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Досуг Сегодня, 15:5855
Тренировки дома: как выбрать орбитрек?

Эллиптический тренажер — это тренажер, который все чаще используется в домашних спортзалах. Это благоприятная тенденция, особенно с учетом преимуществ такого оборудования. Решение купить орбитрек для дома позволит похудеть, улучшить работоспособность и физическую форму, и даже нарастить мышечную массу. Правильный выбор подобного тренажера для дома позволит заниматься всем домочадцам. Орбитрек отлично подойдет и детям и взрослым.

Эллиптический тренажер - преимущества такого решения

Эллиптический кросс-тренажер или орбитрек — это прежде всего устройство, обладающее гораздо большей функциональностью, чем, например, велотренажер. Его конструкция представляет собой своего рода сплав нескольких устройств — беговой дорожки, степпера и велосипеда. 

Эллиптический тренажер должен обеспечить эффективную тренировку, которая задействует нижнюю и верхнюю (о чем стоит помнить) части тела и улучшает сжигание калорий. Сам по себе кросс-тренажер намного эффективнее, чем степперы, беговая дорожка и велосипед вместе взятые. Тренировка на нем сочетает в себе преимущества, которые можно получить от использования вышеупомянутого оборудования, но она также имеет то преимущество, что снижает нагрузку на суставы и позволяет тренировать руки и живот. 

Функциональность эллиптического тренажера оценят в первую очередь люди, которые только начинают свое приключение с физическими нагрузками, а также тучные и пожилые люди. Однако это не значит, что эллиптических тренажеров для профессионалов не существует — лучшие модели обязательно найдут свое место в домашнем спортзале истинного фаната активного образа жизни или спортсмена. Это снаряжение позволит провести активную разминку и выбрать желаемый уровень кардионагрузки.

Эллиптический кросс-тренажер - как выбрать? 

В основном существует три типа эллиптических орбитреков — механический кросс-тренажер, магнитный кросс-тренажер и электромагнитный кросс-тренажер. У них разные параметры. В основном это связано с тем, как создается сопротивление, которое влияет на интенсивность тренировки. 

  • В механическом эллиптическом тренажере используется простой механизм — пользователь может настроить трение с помощью простой ручки. 
  • Магнитный эллиптический кросс-тренажер — это предложение, которое создает сопротивление благодаря магнитам. Магнитное поле оказывает очень сильное влияние, такие тренажеры могут обеспечить интенсивную и требовательную тренировку с большой долговечностью. 
  • Самое современное решение — электромагнитный кросс-тренажер. Он использует преимущества магнитного эллиптического кросс-тренажера с добавлением инновационных технологических аспектов. Электромагнитный эллиптический тренажер позволяет выбирать очень большое количество режимов тренировки, у него может быть режим альпинизма, он полон датчиков и систем анализа данных, и работает тихо и очень эффективно в течение многих лет.

Конечно, ключевым параметром является размер орбитрека — он должен поместиться в доме и выбранном помещении. Если хорошо продумать покупку и скорректировать ее в соответствии с уровнем физической формы, можно рассчитывать на быстрое улучшение характеристик и состояния.

 

Как упоминалось ранее, самым большим преимуществом орбитрека является его универсальность. Его могут использовать самые разные люди с разными способностями, уровнями навыков и тренировочными целями. 

Эллиптические кросс-тренажеры особенно полезны в видах спорта, требующих отличной физической формы, например, в футболе. 

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