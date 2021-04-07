 

Бытовой кондиционер: как продлить жизнь и избежать поломок

Досуг Сегодня, 13:41104
Бытовой кондиционер: как продлить жизнь и избежать поломок

Покупая бытовой кондиционер в квартиру, нужно приготовиться к тому, что его придётся обслуживать. Зная, как правильно ухаживать за оборудованием, можно продлить его срок жизни и избежать многих поломок.

Правильный монтаж

Первое, на что нужно обратить внимание, — грамотная установка прибора. Её особенности зависят от особенностей помещения, расположения мебели, пожеланий владельца. Но есть общие принципы, которых нужно придерживаться:

  • не размещайте кондиционер над отопительными приборами;
  • поток воздуха не должен направляться туда, где часто находятся люди;
  • нельзя монтировать аппаратуру на неровные стены, хрупкие материалы;
  • воздух должен свободно циркулировать — не загораживайте ему путь препятствиями. 

Распространённая проблема при неправильной установке — утечка фреона. Кондиционер начинает хуже охлаждать и нагревать воздух, снижается его производительность. Если вовремя не заправить аппарат, компрессор выйдет из строя и придётся его ремонтировать.

Профилактика неисправностей

Проще и дешевле вовремя обслуживать бытовой кондиционер, чем платить за ремонт неисправностей. Чтобы продлить срок службы техники, придерживайтесь несложных правил:

  • Регулярно чистите устройство. Вместе с воздухом внутрь попадает пыль, шерсть, бактерии. Забитые фильтры ухудшают работу, снижают эффективность, увеличивают потребление энергии. Кроме того, грязный воздух — причина многих заболеваний.
  • Следите за уровнем хладагента. Фреон постепенно испаряется, возникают его утечки. Из-за этого компрессор может выйти из строя. Заправлять прибор нужно 1–2 раза в год.
  • Правильно монтируйте кондиционер. Если техника установлена небрежно, она быстро сломается. А неправильное расположение может повлиять на здоровье жильцов.
  • Грамотный подбор устройства. Обязательно выбирайте модель, которая по уровню мощности подходит под размеры помещения. Слишком слабая аппаратура будет работать на износ.

Ещё один совет: обратитесь в мастерскую в случае поломки, не пытайтесь починить технику своими силами. Чаще всего вмешательство только вредит оборудованию, его становится сложнее восстановить. Поэтому доверьте ремонт кондиционера в Киеве специалистам.

Защита внешнего блока

У бытового кондиционера есть ещё и наружный блок — принцип работы сплит-систем подразумевает два модуля. Во внутреннем воздух охлаждается, внешний — отводит тепло. Наружная часть располагается на улице. Там на неё воздействуют перепады температуры и влажности, солнечные лучи. Зимой могут образовываться сосульки.

Чтобы продлить жизнь технике, нужно позаботиться и о наружном блоке. Установите козырёк, который защитит оборудование от солнца и дождя. Для того чтобы внутрь не попадал мусор, используйте защитные решётки. Если планируете включать кондиционер и зимой, нужно обогревать внешнюю часть, чтоб не образовалась наледь.

Климатическое оборудование — серьёзная и дорогая покупка. Намного дешевле вовремя обслуживать технику, чем ремонтировать её. В запущенных случаях придётся заново покупать и устанавливать оборудование.

 

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