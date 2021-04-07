Бытовой кондиционер: как продлить жизнь и избежать поломок

Покупая бытовой кондиционер в квартиру, нужно приготовиться к тому, что его придётся обслуживать. Зная, как правильно ухаживать за оборудованием, можно продлить его срок жизни и избежать многих поломок.

Правильный монтаж

Первое, на что нужно обратить внимание, — грамотная установка прибора. Её особенности зависят от особенностей помещения, расположения мебели, пожеланий владельца. Но есть общие принципы, которых нужно придерживаться:

не размещайте кондиционер над отопительными приборами;

поток воздуха не должен направляться туда, где часто находятся люди;

нельзя монтировать аппаратуру на неровные стены, хрупкие материалы;

воздух должен свободно циркулировать — не загораживайте ему путь препятствиями.

Распространённая проблема при неправильной установке — утечка фреона. Кондиционер начинает хуже охлаждать и нагревать воздух, снижается его производительность. Если вовремя не заправить аппарат, компрессор выйдет из строя и придётся его ремонтировать.

Профилактика неисправностей

Проще и дешевле вовремя обслуживать бытовой кондиционер, чем платить за ремонт неисправностей. Чтобы продлить срок службы техники, придерживайтесь несложных правил:

Регулярно чистите устройство. Вместе с воздухом внутрь попадает пыль, шерсть, бактерии. Забитые фильтры ухудшают работу, снижают эффективность, увеличивают потребление энергии. Кроме того, грязный воздух — причина многих заболеваний.

Следите за уровнем хладагента. Фреон постепенно испаряется, возникают его утечки. Из-за этого компрессор может выйти из строя. Заправлять прибор нужно 1–2 раза в год.

Правильно монтируйте кондиционер. Если техника установлена небрежно, она быстро сломается. А неправильное расположение может повлиять на здоровье жильцов.

Грамотный подбор устройства. Обязательно выбирайте модель, которая по уровню мощности подходит под размеры помещения. Слишком слабая аппаратура будет работать на износ.

Ещё один совет: обратитесь в мастерскую в случае поломки, не пытайтесь починить технику своими силами. Чаще всего вмешательство только вредит оборудованию, его становится сложнее восстановить. Поэтому доверьте ремонт кондиционера в Киеве специалистам.

Защита внешнего блока

У бытового кондиционера есть ещё и наружный блок — принцип работы сплит-систем подразумевает два модуля. Во внутреннем воздух охлаждается, внешний — отводит тепло. Наружная часть располагается на улице. Там на неё воздействуют перепады температуры и влажности, солнечные лучи. Зимой могут образовываться сосульки.

Чтобы продлить жизнь технике, нужно позаботиться и о наружном блоке. Установите козырёк, который защитит оборудование от солнца и дождя. Для того чтобы внутрь не попадал мусор, используйте защитные решётки. Если планируете включать кондиционер и зимой, нужно обогревать внешнюю часть, чтоб не образовалась наледь.

Климатическое оборудование — серьёзная и дорогая покупка. Намного дешевле вовремя обслуживать технику, чем ремонтировать её. В запущенных случаях придётся заново покупать и устанавливать оборудование.