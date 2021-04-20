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Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6: обзор модели

Хотите найти хороший универсальный ноутбук для развлечений и работы? Предлагаем обратить внимание на лэптопы от китайского производителя Xiaomi. Они отличаются доступной ценой и сочетанием производительных компонентов. Яркий пример – ноутбук Xiaomi Notebook Pro 15.6 с процессором Intel 10 поколения, SSD-накопителем, клавиатурой с подсветкой и экраном с поддержкой NTSC. Специалисты интернет-магазина «Цифра» подготовили небольшой обзор устройства, а узнать о нем детальнее можно на сайте

Стильный и прочный корпус Xiaomi Notebook Pro 15.6

Ноутбуки Xiaomi отличаются компактностью, мобильностью и высокой прочностью, и эта модель не стала исключением. В качестве материала корпуса используется магниево-алюминиевый сплав. Преимущество такого материала заключается в меньшей массе и повышенной прочности. Даже если ноутбук Ксиоми упадет, то жесткий корпус предотвратит повреждение внутренних элементов конструкции. Вес гаджета составляет 2 килограмма. 

FHD-экран с защитой Gorilla Glass 3

Модель Mi Notebook Pro оснастили экраном 15,6 дюймов с узкими внешними рамками, их ширина составляет всего 6,5 мм. За счет столь узких рамок экран занимает целых 81.5% площади панели. Разрешение 1920х1080 пикселей гарантирует четкую и детализированную картинку, а прочное защитное стекло Gorilla Glass 3 обеспечит защиту от царапин и повреждений. 

Цветовой охват пространства NTSC составил 72%.

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6: обзор модели

Революционная производительность с процессорами Intel Core 10 поколения

Ноутбуки Xiaomi Notebook Pro 15.6 работают под управлением процессоров Intel Core i5 и i7 10210U с частотой до 4.9 ГГц. Такая начинка гарантирует комфортную работу в многозадачном режиме без задержек и подвисаний системы. Вы сможете монтировать видеоролики, работать с презентациями и таблицами, играть в игры и многое другое. В тесте 3DMark06 процессор набирает 6 363 баллов.

Лучшее охлаждение системы обеспечивают новые теплоотводы. Они необходимы для того, чтобы выводить из корпуса тепло при максимальных нагрузках процессора. Система охлаждения позволяет избежать перегрева внутренних частей ноутбука и гарантировать его высокую производительность в разных условиях климата. Для эффективного охлаждения разработчики использовали в Mi Notebook Pro 15.6:

  • инновационные вентиляторы;

  • усиленные теплопроводящие трубки;

  • большие радиаторы.

Если после напряженного трудового дня вам захочется поиграть в любимую компьютерную игру, то видеокарта NVIDIA GeForce MX250 2 Гб позаботится о плавной графике. Это, конечно, не топовая графика, но она потянет игры на средних настройках.

Независимо от разновидности комплектации, все модели серии Notebook Pro 15.6 оснащаются SSD-накопителем. Максимальный его объем составляет 1 Тб, минимальный – 256 Гб. Разумеется, чем больше памяти, тем больше места для хранения личных данных, и тем быстрее будет работать система.

Работает ноутбук из коробки на Microsoft Window 10 Home с предустановленными офисными программами. 

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6: обзор модели

Полноразмерная клавиатура

Xiaomi Mi Notebook Pro оснащается полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком клавиш. Ноутбуки Сяоми этой серии получили клавиатуру, которая отличается на 19% большей площадью по сравнению с клавиатурой, установленной в Apple MacBook Pro. Разрабатывая клавиатуру для ноутбука Сяоми, разработчики учли, что при маленьком расстоянии между клавишами пользователь может допустить ошибку. Поэтому было принято решение сделать такое же расстояние между центрами клавиш как на стационарных ПК – 19,5 мм.

Разработчики уделили внимание и форме лунки, она сделана с вогнутым центром, глубиной 0.3 мм. Как видите, клавиатуре уделили пристальное внимание, и теперь набирать текст и работать с ноутбуком максимально комфортно. Ход клавиш составляет 1.5 мм – наиболее оптимальный для быстрой печати. Разумеется, клавиатура получила подсветку для комфортной работы при плохом освещении и в темное время суток.

Xiaomi Notebook Pro 15.6: разблокировка всего за 2 секунды

В тачпад устройства интегрирован сканер отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello. С помощью сканера удобно разблокировать систему, для этого не нужно использовать никакие пароли. Просто прикоснитесь к сканеру и компьютер разблокируется. К тому же вход по отпечатку можно установить на определенные приложения и сайты.

Кристально чистый звук

Разработкой звука для ноутбука Сяоми занималась компания Harman, она использовала динамики Harman Infinity с большой расширительной камерой, что позволило сделать басы глубже и детализировать верхние частоты. Стоит отметить и технологию объемного звучания Dolby Atmos, которая позволит чувствовать себя в центре происходящего.

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6: обзор модели

Ультратонкая батарея

Ноутбук Xiaomi получил батарею высокой плотности уменьшенных размеров, но время работы на одном заряде от этого не пострадало. Лэптоп работает до девяти часов без подзарядки в режиме просмотра видео. Поддерживается и функция быстрой зарядки, с ней ноутбук заряжается на 50% за 35 минут.

Новейший стандарт Wi-FI

Что нужно для быстрого веб-серфинга? Конечно же, стабильный Wi-Fi с высокой скоростью передачи данных. Поэтому в ноутбук Сяоми установлен Dual Wi-Fi с поддержкой 802.11ac, который увеличивает скорость передачи до 867 Мб/с. Это вдвое быстрее скорости передачи данных с использованием провода.

Порты и разъемы в Notebook Pro 15.6

На корпусе ноутбука вы найдете все необходимые отверстия, которые должны быть у современного ноутбука:

  • 2xUSB Type-C;

  • 2xUSB 3.0;

  • HDMI;

  • 3,5-мм разъем для наушников.

Если захотите подключить беспроводную гарнитуру, то воспользуйтесь модулем Bluetooth 5.0.

Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6: обзор модели

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