Советы специалистов по доставке питьевой воды

Отказ от употребления воды из крана – первый шаг к сохранению здоровья и хорошего самочувствия. Подаваемая по трубопроводам жидкость содержит огромное количество сторонних примесей и соединений, которые негативно сказываются на функционировании всех систем организма. Готовить из нее пищу, горячие и холодные напитки рискованно.

Организованная доставка воды на дом станет отличной альтернативой. Бутыли практичные и удобные в использовании – их подвергают регулярной санитарной обработке для предотвращения развития патогенной микрофлоры на поверхности горловины и стенок.

Советы по заказу воды от профессионалов

Чтобы извлечь максимальную пользу, сократить расходы и не тратить время понапрасну, при оформлении заказа стоит прислушаться к следующим советам:

Выбор в пользу местных поставщиков

На рынке услуги предлагают десятки компаний из различных уголков страны. Самые низкие цены и выгодные условия сотрудничества у местных поставщиков. Они не закладывают в калькуляцию стоимости затраты на топливо для доставки продукции к месту реализации, поэтому взаимодействие с ними отрывает солидный резерв для экономии денег.

Многоразовые бутыли

Вместительная 19-литровая тара пригодна для повторного использования. Каждый раз заново оплачивать упаковку не потребуется. Бутыли привезут по указанному адресу представители сервиса, а заказчику останется лишь установить их в кулере или монтировать на горловину помпу для дозированной подачи. Следование этому совету снижает количество пластикового мусора, что решает еще одну актуальную проблему, которая связана с экологической ситуацией на планете.

Приобретение сопутствующих товаров

У одного поставщика можно купить необходимые сопутствующие расходные товары – стаканчики и приборы для приготовления чая, кофе и т.п. Представители компании при необходимости предоставят вспомогательные услуги, связанные с обслуживанием и дезинфекцией техники.

Принимая в учет простые рекомендации, удастся разобраться с вопросом выбора лучшего поставщика. Добытая из собственных артезианских скважин вода соответствует строгим стандартам качества - она очищена от взвешенных частиц, насыщена минералами и микроэлементами. Сбалансированный состав в сочетании с приятным вкусом позволяет поддерживать правильный гидробаланс в теле с максимальным удовольствием. Воду получают из источников, находящихся в безопасных зонах – вдали от промышленных предприятий, канализационных стоков, сельскохозяйственных угодий, на которых фермеры применяют удобрения, пестициды и прочую агрохимию.