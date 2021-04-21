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На что обратить следует внимание при выборе цветов для невесты

Общий образ невесты будет зависеть и от правильно составленного свадебного букета. По традиции, невеста принимает букет цветов от жениха, тем самым давая понять ему, что согласна на брак с ним. Многие считают, что свадебный букет – оберег для молодоженов, поэтому композиции цветов присутствуют на свадебных торжествах. Выбирая свадебный букет стоит обращаться в проверенные агентства, которые предлагают лучшее качество цветов.

На что необходимо обращать внимание при выборе цветов для невесты

Свежие цветы - главное, на что необходимо обращать внимание при составлении свадебных композиций, а также их эстетический вид, так как они должны олицетворять счастье и радость молодоженов и сиять своей красотой целый день.

  1. Перед тем как сделать окончательный выбор нужно просмотреть все возможные варианты. лучше сделать это заранее, минимум за пару недель до торжества. В этом случае, цветочный магазин успеет заказать свежую срезку, а флористы составить самую лучшую композицию.
  2. Заказывать и приобретать букеты можно как в обычных цветочных лавках, так и в интернет магазине. Второй вариант удобнее, так как на сайте имеется возможность пересмотреть множество букетов и подобрать, тот который больше всего понравился. Кроме этого, на сайтах всегда имеются цены на каждую композицию, поэтому имеется возможность просмотреть расценки.
  3. Заказать можно у частного флориста, но следует учитывать, что такой букет будет стоить не дешево. Зато будет оригинальный и уникальным. Некоторые свадебные агентства предлагают свои услуги, не только по организации торжества, но и по его оформлению, поэтому свадебный букет также может быть предоставлен им.
  4. Идеальный свадебный букет должен соответствовать тематике свадьбы, хорошо вписываться в образ молодоженов и соответствовать всем особенностям. Свадебный букет должен подходить и сочетаться не только с платьем, но и с украшениями.

Свадебный букет – это не просто дополнение к образу, но и воплощение чистоты отношений, любви и верности молодоженов, поэтому он должен быть особенно красивым.

Сколько стоит готовый букет на свадьбу

Расходы на подготовку свадьбы всегда серьезны, поэтому полезно будет знать во сколько обойдется и от чего будет зависеть стоимость свадебного букета. Стоимость свадебной цветочной композиции может быть очень сильно варьироваться, зависеть это будет:

  • от типа цветов, например, шикарные розы или орхидеи стоить будут намного дороже, чем простые полевые цветы или ромашки;
  • количества бутонов и декорирующих элементов;
  • формы букета и наличии портбукетницы и так далее.

Если выбирать огромные дорогие букеты – это не просто дорого, но и совершенно не удобно, так как они имеют большой вес, поэтому невеста будет уставать его держать. Поэтому многие пары предпочитают выбирать небольшие интересные и не столь дорогие варианты композиций.

На что следует обратить внимание при доставки свадебного букета

После того как цветочная композиция будет выдрана и заказана, нужно будет проконтролировать ее доставку. В первую очередь необходимо обратить внимание на внешний вид бутонов и соответствие наполнению видов и сортов, декоративных элементов и цветовой композиции.

Внимательно просмотрите бутоны, лепестки и листочки, если имеются темные края значит использовались несвежие цветы. Если все в порядке – значит можно смело их дарить невесте. В настоящее время вам стоит более основательно ознакомиться с предложением цветочного салона. Флористы смогут создать по настоящему оригинальные и стильные букеты. И все вам будет доступно по привлекательной цене.

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