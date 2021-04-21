 

Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION

Досуг Сегодня, 18:0469
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION

Сведение и мастеринг – это важные стадии создания музыкальных треков. Они позволяют превратить разные аудиозаписи в целостную и гармоничную дорожку.

Что нужно знать о сведении

Сведение (иными словами микширование) – это этап производства музыки, во время которого из отдельно записанных треков (многоканального проекта) формируется цельная аудиозапись. На стадии сведения выполняется, в частности:

  • нормализация;

  • компрессия;

  • эквалайзинг;

  • панорамирование;

  • удаление шумов;

  • плотность звучания;

  • размещение всех инструментов в объеме.

Также сведение предусматривает избавление от «компьютерного» звучания, чтобы аудиодорожка была приятна на слух. Выполнение сведения может длиться от нескольких часов до несколько месяцев – это зависит от цели звучания и навыков человека, который будет заниматься микшированием. Проще говоря, микширование помогает подчеркнуть в музыке все самое лучшее и устранить даже мелкие проблемы.

Для чего нужен мастеринг

После того как завершено сведение трека, стоит приступать к финальному этапу – мастерингу. Он предусматривает работу с мастер-каналом. На этом этапе обрабатывается весь готовый трек и создается конечный продукт для дальнейшего тиражирования (мастер-копия). В частности, на стадии мастеринга специалист может услышать погрешности, которые не были слышны во время сведения, и исправить их. Также мастеринг позволяет сформировать общее звучание альбома – чтобы все песни воспринимались целостно в плане качества звука и громкости. Кроме того, на этом этапе обеспечивается отличное звучание аудиозаписи на любом звуковоспроизводящим оборудовании: от ноутбука или телефона до техники класса Hi-Fi.

Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION

Для качественного звучания трека или же всего альбома важно, чтобы мастеринг выполнял опытный мастеринг-инженер в профессиональной студии со специальным оборудованием.

Где можно заказать сведение и мастеринг треков в Украине

Студия LANET PRODUCTION в Киеве предоставляет широкий спектр услуг по производству различного аудиовизуального контента – от профессиональной фото- и видеосъемки до создания рекламных роликов и фильмов. В частности, студия занимается сведением и мастерингом аудиозаписей. Наши специалисты качественно и в оговоренные сроки выполнят саунд дизайн любой сложности по оптимальной цене.

Узнать, сколько стоит сведение или/и мастеринг вашего аудио либо сделать заказ этой услуги можно у наших менеджеров.

Контакты:

г. Киев, просп. Победы, 107

[email protected]

+380930902782

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, мастеринг, треков, 7dniv, 7dnivinfo  
Все события Фридом Холла в одном месте
Все события Фридом Холла в одном месте
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи
Факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи
Какой автодержатель выбрать?
Какой автодержатель выбрать?
На что обратить следует внимание при выборе цветов для невесты
На что обратить следует внимание при выборе цветов для невесты
Советы специалистов по доставке питьевой воды
Советы специалистов по доставке питьевой воды
Черепашки-ниндзя: как любимые персонажи воплотились в игрушках
Черепашки-ниндзя: как любимые персонажи воплотились в игрушках
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6: обзор модели
Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6: обзор модели
Бытовой кондиционер: как продлить жизнь и избежать поломок
Бытовой кондиционер: как продлить жизнь и избежать поломок
Тренировки дома: как выбрать орбитрек?
Тренировки дома: как выбрать орбитрек?
Подбираем гардероб под цветотип «Яркая зима»
Подбираем гардероб под цветотип «Яркая зима»
Где в Запорожье снять квартиру посуточно
Где в Запорожье снять квартиру посуточно

Новости по теме

Суши в Каменском — обзор ресторанов и суши-баров
Суши в Каменском — обзор ресторанов и суши-баров
21-апр-2021, 15:43
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
15-апр-2021, 18:16
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
14-апр-2021, 17:41
Как осуществляется кодирование
Как осуществляется кодирование
12-апр-2021, 20:18
Написание курсового проекта быстро и дешево!
Написание курсового проекта быстро и дешево!
31-мар-2021, 12:26

Последние новости

19:39
Политика
На предложение привлечь Нетаньяху к переговорам России и Украины отреагировали в Москве
19:37
События
Посетить Болгарию с 1 мая смогут Украинские туристы
19:30
События
Об обострении ситуации на Донбассе заявила Украина
19:28
События
Из-за угрозы Конституции Молдовы Санду собирает Совбез
19:17
События
Смерть после вакцины Johnson & Johnson зафиксировали США
18:25
События
Что делает "Правый сектор" под Авдеевкой
17:57
События
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней Маши Борисовой повесился в СИЗО
17:32
События
Четырех астронавтов на МКС отправила SpaceX
15:13
События
В Украине будут закрывать университеты – Всемирный банк дает на это 200 млн
13:42
События
Львовского хакера, который рассылал спам работникам СБУ, обвинили в работе на Кремль
13:39
События
Особые требования к проведению религиозных мероприятий во время Пасхальных праздников приняли в Киеве
13:36
События
Уже пять дней в Киеве растет смертность от коронавируса
13:32
События
В Службе внешней разведки РФ прокомментировали заявления о причастности России к взрыву в Чехии
13:07
События
Пользователей об угрозе мировой кибератаки вируса-вымогателя предупреждает Киберполиция
13:03
События
Как "зеленый сигнал Байдена" закроет в Украине шахты и повысит налоги
11:16
События
Как в Украине хотят укрупнить земельные владения и что с правом на бесплатные гектары
11:15
События
367,2 тысяч доз южнокорейской вакцины AstraZeneca прибыло в Украину в рамках программы COVAX
10:40
Политика
Двухэтажный особняк в Испании не задекларировал соратник Порошенко
10:08
События
В Латвии извинились перед русскоязычными за некорректную рекламу вакцинации
10:00
События
В заложники мать с дочерью взял вооруженный киевлянин и требовал $5000

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 апреля 20213501
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 апреля 20212176
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 апреля 20211979
Что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье. Главные приметы1427
Украинцев, которые похитили десятки миллионов долларов из сейфов в банках Украины задержали в США1207
Предложение Кравчука встретиться с Путиным прокомментировали в Кремле1014
Через неделю Арестович ждет масштабную деэскалацию на Донбассе717

Досуг

Все события Фридом Холла в одном месте
Все события Фридом Холла в одном месте
В Киеве есть определенные, особые места, которые люди очень любят. Это не обязательно должен быть памятник, обзорная площадка или какой-то парк – многим по душе раз за разом ходить на различные мероприятия в Freedom Hall.
Сегодня, 19:4164
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг – это важные стадии создания музыкальных треков. Они позволяют превратить разные аудиозаписи в целостную и гармоничную дорожку.
Сегодня, 18:0470
Факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи
Факторы, которые следует учитывать при выборе криптовалютной биржи
Если вы хотите приобрести криптовалюту, то первым делом нужно выбрать правильную онлайн-биржу для торговли. Но будьте осторожны, не все биржи одинаковы! Вам поможет рейтинг бирж криптовалют, который можно найти в Интернете
Сегодня, 15:1974
Какой автодержатель выбрать?
Какой автодержатель выбрать?
Смартфон в салоне авто можно использовать в качестве навигационного, музыкального оборудования или в стандартном режиме - для осуществления звонков.
Сегодня, 15:1670
На что обратить следует внимание при выборе цветов для невесты
На что обратить следует внимание при выборе цветов для невесты
Общий образ невесты будет зависеть и от правильно составленного свадебного букета.
Сегодня, 12:5590
Советы специалистов по доставке питьевой воды
Советы специалистов по доставке питьевой воды
Отказ от употребления воды из крана – первый шаг к сохранению здоровья и хорошего самочувствия. Подаваемая по трубопроводам жидкость содержит огромное количество сторонних примесей и соединений, которые негативно сказываются на функционировании всех систем организма
Вчера, 16:56159

События

Посетить Болгарию с 1 мая смогут Украинские туристы
Посетить Болгарию с 1 мая смогут Украинские туристы
Болгария, в связи с началом туристического сезона, открывает свои границы для туристов из других стран начиная с 1 мая.
Сегодня, 19:3776
Об обострении ситуации на Донбассе заявила Украина
Об обострении ситуации на Донбассе заявила Украина
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе заявила о резком увеличении количества обстрелов из районов окрестностей Донецка и Горловки.
Сегодня, 19:3080
Из-за угрозы Конституции Молдовы Санду собирает Совбез
Из-за угрозы Конституции Молдовы Санду собирает Совбез
В пятницу, 23 апреля, президент Молдовы Майя Санду созывает экстренное заседание Высшего совета безопасности.
Сегодня, 19:2861
Смерть после вакцины Johnson & Johnson зафиксировали США
Смерть после вакцины Johnson & Johnson зафиксировали США
В американском штате Орегон после вакцинации препаратом от коронавируса от компании Johnson & Johnson умерла 50-летняя женщина.
Сегодня, 19:1766
Что делает "Правый сектор" под Авдеевкой
Что делает "Правый сектор" под Авдеевкой
На фоне заявлений Украины о стягивании российских войск к границам и обострении на Донбассе, американское издание "The New York Times" опубликовало материал, в котором рассказывается, как члены ультраправой организации "Правый сектор" в нарушении минских договоренностей ведут минометные
Сегодня, 18:2574
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней Маши Борисовой повесился в СИЗО
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве семилетней Маши Борисовой повесился в СИЗО
По информации СМИ, мужчина сделал веревку для повешения из порванного постельного белья.
Сегодня, 17:57124
7 Днів