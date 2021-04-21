Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION

Сведение и мастеринг – это важные стадии создания музыкальных треков. Они позволяют превратить разные аудиозаписи в целостную и гармоничную дорожку.
Что нужно знать о сведении
Сведение (иными словами микширование) – это этап производства музыки, во время которого из отдельно записанных треков (многоканального проекта) формируется цельная аудиозапись. На стадии сведения выполняется, в частности:
-
нормализация;
-
компрессия;
-
эквалайзинг;
-
панорамирование;
-
удаление шумов;
-
плотность звучания;
-
размещение всех инструментов в объеме.
Также сведение предусматривает избавление от «компьютерного» звучания, чтобы аудиодорожка была приятна на слух. Выполнение сведения может длиться от нескольких часов до несколько месяцев – это зависит от цели звучания и навыков человека, который будет заниматься микшированием. Проще говоря, микширование помогает подчеркнуть в музыке все самое лучшее и устранить даже мелкие проблемы.
Для чего нужен мастеринг
После того как завершено сведение трека, стоит приступать к финальному этапу – мастерингу. Он предусматривает работу с мастер-каналом. На этом этапе обрабатывается весь готовый трек и создается конечный продукт для дальнейшего тиражирования (мастер-копия). В частности, на стадии мастеринга специалист может услышать погрешности, которые не были слышны во время сведения, и исправить их. Также мастеринг позволяет сформировать общее звучание альбома – чтобы все песни воспринимались целостно в плане качества звука и громкости. Кроме того, на этом этапе обеспечивается отличное звучание аудиозаписи на любом звуковоспроизводящим оборудовании: от ноутбука или телефона до техники класса Hi-Fi.
Для качественного звучания трека или же всего альбома важно, чтобы мастеринг выполнял опытный мастеринг-инженер в профессиональной студии со специальным оборудованием.
Где можно заказать сведение и мастеринг треков в Украине
Студия LANET PRODUCTION в Киеве предоставляет широкий спектр услуг по производству различного аудиовизуального контента – от профессиональной фото- и видеосъемки до создания рекламных роликов и фильмов. В частности, студия занимается сведением и мастерингом аудиозаписей. Наши специалисты качественно и в оговоренные сроки выполнят саунд дизайн любой сложности по оптимальной цене.
Узнать, сколько стоит сведение или/и мастеринг вашего аудио либо сделать заказ этой услуги можно у наших менеджеров.
Контакты:
г. Киев, просп. Победы, 107
+380930902782