Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION

Сведение и мастеринг – это важные стадии создания музыкальных треков. Они позволяют превратить разные аудиозаписи в целостную и гармоничную дорожку.

Что нужно знать о сведении

Сведение (иными словами микширование) – это этап производства музыки, во время которого из отдельно записанных треков (многоканального проекта) формируется цельная аудиозапись. На стадии сведения выполняется, в частности:

нормализация;

компрессия;

эквалайзинг;

панорамирование;

удаление шумов;

плотность звучания;

размещение всех инструментов в объеме.

Также сведение предусматривает избавление от «компьютерного» звучания, чтобы аудиодорожка была приятна на слух. Выполнение сведения может длиться от нескольких часов до несколько месяцев – это зависит от цели звучания и навыков человека, который будет заниматься микшированием. Проще говоря, микширование помогает подчеркнуть в музыке все самое лучшее и устранить даже мелкие проблемы.

Для чего нужен мастеринг

После того как завершено сведение трека, стоит приступать к финальному этапу – мастерингу. Он предусматривает работу с мастер-каналом. На этом этапе обрабатывается весь готовый трек и создается конечный продукт для дальнейшего тиражирования (мастер-копия). В частности, на стадии мастеринга специалист может услышать погрешности, которые не были слышны во время сведения, и исправить их. Также мастеринг позволяет сформировать общее звучание альбома – чтобы все песни воспринимались целостно в плане качества звука и громкости. Кроме того, на этом этапе обеспечивается отличное звучание аудиозаписи на любом звуковоспроизводящим оборудовании: от ноутбука или телефона до техники класса Hi-Fi.

Для качественного звучания трека или же всего альбома важно, чтобы мастеринг выполнял опытный мастеринг-инженер в профессиональной студии со специальным оборудованием.

Где можно заказать сведение и мастеринг треков в Украине

Студия LANET PRODUCTION в Киеве предоставляет широкий спектр услуг по производству различного аудиовизуального контента – от профессиональной фото- и видеосъемки до создания рекламных роликов и фильмов. В частности, студия занимается сведением и мастерингом аудиозаписей. Наши специалисты качественно и в оговоренные сроки выполнят саунд дизайн любой сложности по оптимальной цене.

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