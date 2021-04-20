Все события Фридом Холла в одном месте

В Киеве есть определенные, особые места, которые люди очень любят. Это не обязательно должен быть памятник, обзорная площадка или какой-то парк – многим по душе раз за разом ходить на различные мероприятия в Freedom Hall. Причин для такого выбора более чем достаточно.

В первую очередь, зал очаровывает своим дизайном, роскошью. Кроме того, здесь рассадка происходит за комфортные столики, а не рядами в стандартные, не особо комфортные кресла. Также приятно поражает и атмосфера – чарующий полумрак, правильно выставленный красивый свет. Здесь ощущаешь себя особенным.

Многие стараются заглянуть сюда как можно чаще, но не успевают уследить за всеми событиями. Чтобы всегда быть в курсе, лучше сразу присмотреться к таким интернет-агрегаторам, как KONTRAMARKA, благодаря которым ничего важного точно не уйдет от вашего внимания.

Что вас ждет

Например, если заглянуть сюда сейчас, то обнаружится, что только на май запланировано 9 событий. Это:

Вечера поэзии;

Музыкальные концерты;

Театральные постановки;

Если вы фанат творчества актера театра и кино Михаила Кукуюка, то лучше всего заглянуть 17 мая на его музыкально-поэтический вечер. Здесь будут раскрыты злободневные темы, которые приправят немалым количеством “крепкого словца”. Рекомендуется к посещению взрослыми, без лиц не достигших 18 лет.

А вот любителям музыки однозначно придется по душе выступление известного дуэта под названием НЕАНГЕЛЫ. Девушки решили взять перерыв и заняться сольными проектами, так что это последняя открытая возможность побывать на их концерте. Вы сможете услышать хиты группы и насладиться уникальной атмосферой мероприятия.

Что до спектаклей, то здесь их целая вереница. Это “Муж моей жены”, “Ревизор”, “История любви для взрослых”, ”Девичник”.

Еще несколько причин воспользоваться сайтом

Кроме удобного расписания, которое находится всегда под рукой, вы также можете увидеть подробности каждого мероприятия. Здесь есть описания, фотографии, видео, список песен или людей принимающих участие. Также в несколько кликов можно подписаться на событие или категорию, вызвать схему рассадки, купить билеты.

Контрамарка гарантирует быстрое обновление информации, безопасность при оплате. Также вам предложат несколько вариантов доставки билетов – курьером в руки по Киеву либо на электронную почту. Возможна бронь с дальнейшим выкупом в кассе.