Капитальный ремонт Renault: экономно и надежно

При поломке автомобиля его владелец часто сталкивается с проблемой дорогостоящего ремонта. Запчасти на транспортное средство марки Renault стоят недешево. Подобрать детали по доступной цене поможет разборка Рено в Киеве. Это хороший вариант экономно и надежно выполнить капитальный ремонт автомобиля.

Капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя любого транспортного средства выполняется для того, чтобы восстановить его характеристики и нормализовать работу. Все комплектующие, из которых состоит запчасть, во время эксплуатации изнашиваются. Им необходима замена. Поэтому капитальный ремонт должен проводиться регулярно.

В процессе работы происходит полная разборка Renault. Двигатель снимают с автомобиля, полностью разбирают по запчастям. Далее проводится диагностика, в ходе которой проверяют головку и блок цилиндров, коленчатый вал, состояние фильтров и моторного масла. С помощью специальных приборов проводится замер компрессии и дефектовка проблем.

В перечень работ входит:

очистка корпуса внутри и снаружи;

промывка и очистка от нагара всех частей;

осмотр на предмет повреждений, трещин, сколов;

ремонт или замена поврежденных деталей (втулок, распредвала, клапанов, толкателей...);

установка новых маслосъемных колпачков

сборка двигателя, регулировка, испытания.

Все запчасти стоят немалых денег. Потому стоит внимательно подойти к подбору комплектующих. Идеальный вариант - оригинальные запчасти, китайские аналоги могут только усугубить ситуацию.

Капитальный ремонт кузова автомобиля Renault

Кузов любой машины со временем приходит в негодность. Ведь он изготовлен из металла. Этот материал подвергается воздействию грязи, пыли и влаги, потому что автомобиль эксплуатируют в разных погодных условиях. Из-за влияния этих факторов кузов начинает ржаветь и разрушаться.

При проведении капитального ремонта требуется полная замена подвергшихся коррозии фрагментов с последующей антикоррозийной обработкой.

В процессе работы происходит разборка салона, зачистка ржавчины с помощью болгарки, полное или частичное вырезание деталей. После этого вваривают новые фрагменты. По окончании процедуры Рено собирают и красят.

Когда нужно проводить капитальный ремонт?

Цель капремонта – восстановление работоспособности автомобиля. В первую очередь, процедуру необходимо проводить для двигателя и кузова. Для этого происходит разборка Рено Логан и других моделей авто с последующей диагностикой и заменой деталей.

Каждое транспортное средство имеет индивидуальную норму пробега, после которой необходимо обращаться к специалистам по ремонту. Автомеханики рекомендуют перебирать двигатель 1 раз в год. А следить за состоянием кузова придется 1 раз в 3-5 лет.

Придерживаясь правил эксплуатации и графика технических осмотров, можно надолго сохранить работоспособность авто Renault. При этом необязательно тратить денежные средства на дорогие комплектующие. Можно купить б/у запчасти на Рено Логан и другие модели. Они будут намного дешевле. Лучше отдать предпочтение оригинальной детали с разборки, чем дорогостоящей совместимой. Но, обращаясь за запчастями на разборку Рено следует помнить, что хоть детали и в хорошем состоянии, они уже были в ходу, потому нужно проводить тщательный осмотр.