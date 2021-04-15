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Трубопроводные системы: инновационные технологии производства, материалы и стандарты

Трубопроводная магистраль – сложная система, конструкция которой включает как центральную трассу, так и боковые ответвления, переходы труб с одного диаметра на другой, завороты, изменения угла наклона. Для соединения элементов используются специальные фасонные детали – отводы, переходы, тройники, фланцы. Последние обеспечивают герметичность, безопасность и комфортную эксплуатацию магистральной системы. Завод трубопроводов поставляет соединительные элементы для прокладки и реконструкции трасс любого назначения. Качество фасонных деталей соответствует требованиям ДСТУ и НАЭК «Энергоатом».

Материал имеет значение

Трубопроводы эксплуатируются в сложных условиях широкого диапазона температур (от -70 до +650 градусов Цельсия), малого (до 2 МПа), среднего и высокого (более 10 МПа) давления. Типы транспортируемых сред: вода, природный газ, нефть, нефтепродукты, пар, химические вещества, пищевые продукты (масло, соки и пр.). Соответственно, различают магистральные системы с малоагрессивными, среднеагрессивными и высокоагрессивными рабочими средами. Именно поэтому материал изготовления и технология производства имеют важнейшее значение при выборе соединительных элементов:

  • изделия из углеродистой стали используются при прокладке трасс с малоагрессивными рабочими средами. Марки – СТ3КП, СТ20, 20К, 20КА, 20ЮЧ, СТ25. Основная рекомендация – общепромышленное применение в умеренной климатической зоне;

  • изделия из низколегированной стали применяются при обустройстве трасс с малоагрессивными и среднеагрессивными средами в условиях холодного климата. Марки – 16ГС, 10Г2С1, 17ГС, 09Г2С, 17Г1С, 10Г2;

  • изделия из низколегированной жаропрочной стали используются при прокладке трасс, для которых важна высокая тепловая устойчивость. Марки – 15ХМ, 12ХМ, 15Х5М и др.;

  • изделия из коррозионностойкой стали применяются при прокладке и реконструкции трасс со среднеагрессивными и высокоагрессивными средами. Нержавеющие соединительные элементы выдерживают контакт с любыми химическими веществами. Марки – 12Х18Н9Т (12Х18Н10Т), 10Х18Н9, 15Х18Н12С4ТЮ, 08Х18Н10Т, 07Х20Н25М3Д2ТЛ, 06ХН28МДТ, 10Х17Н13М3Т, 08Х21Н6М2Т, 08X22H6Т, 10Х17Н13М2Т и др.

На заводе «ЮТЕМ-ТТ» осуществляется входной контроль качества материалов, используемых для изготовления продукции. Производственный процесс полностью автоматизирован, что исключает поступление на рынок дефектных изделий.

Применяемые технологии

Материалы и способ производства определяют сферу применения соединительных элементов трубопровода: химическая, пищевая, авиационная, машиностроительная, судостроительная, нефтяная, газовая, перерабатывающая, теплоэнергетическая, фармацевтическая или другая индустрия.

Изготовление комплектующих для магистралей осуществляется с помощью:

  • метода сварки (отводы, переходы, тройники). Последние используются для трубопроводов невысокого давления;

  • бесшовной технологии (горячее протягивание, штамповка). Детали используются для трубопроводов среднего и высокого давления;

  • метода точения (переходы, заглушки). Технология применяется для изготовления элементов нестандартных конфигураций, с компактными габаритами;

  • литья или резки (заглушки, фланцы).

Завод «ЮТЕМ-ТТ» предоставляет паспорт качества, разрешение на использование, а также сертификат на выпускаемые детали.

Источник: сайт utem-tech.com/ru

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