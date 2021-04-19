Чем мебельный кожзам лучше натурального?

Натуральная кожа является эталоном мебели премиум класса. Обивка из такого покрытия имеет превосходный эстетический вид, долговечная в эксплуатации, но требовательна к уходу. Высокая стоимость материала не всегда позволяет приобрести мебель натуральной отделки. Верным способом выбрать аналогичную обивку становиться мебельный кожзам, не уступающий своему аналогу по дизайну и техническим характеристикам.

Достоинства мебельного кожзама

Искусственная кожа наделена высокими эксплуатационными показателями. Прогрессивные технологии мебельного производства позволяют создавать уникальный материал для отделки предметов меблировки. К отличиям и преимуществам мебельного кожзама относят:

внешняя схожесть с натуральной кожей - искусственный материал полностью имитирует свой аналог. Матовая текстура идеально смотрится на поверхности мягкой мебели, придавая ей роскошный вид;

более дешевая ткань - если нет возможности переплачивать, тогда кожзам станет доступным выбором обивки;

прочность - искусственный материал на тканой основе с добавлением волокон полиэстера обладает высокой прочностью, износостойкостью, выдерживает любые нагрузки;

неприхотливость в уходе - любые загрязнения можно легко очистить мыльным раствором, придав поверхности безупречный блеск и чистоту;

разнообразие текстуры - заменитель кожи поддается окрашиванию в любой цвет и фактуры, поэтому в ассортименте можно найти самые разнообразные дизайны обивки.

Одним из недостатков мебельного кожзама считается недостаточная вентиляция. Чтобы предотвратить скапливание влаги, улучшить воздухопроницаемость, производители используют для полотна специальные защитные пропитки.

Мебельный кожзам - недорогой аналог натуральной ткани

Заменитель кожи уже давно используется в изготовлении мягкой мебели. Материал очень эластичный и гибкий, позволяющий создавать обивку мебельных изделий разной сложности и комплектации. Добавление в состав полиэстера повышает прочность ткани, делая ее неуязвимой под воздействием механических повреждений.

Искусственная кожа привлекательно смотрится на диванах, креслах, мягких уголках, позволяя создавать превосходные дизайнерские идеи и задумки. Но, главный фактор, за счет которого покупатели отдают предпочтение мебельному кожзаму - невысокая цена. Дорогая кожаная мебель не всегда уместна в обычной обстановке, на которую приходится интенсивная эксплуатация. Недорогая обивочная ткань также роскошно украшает интерьер, но не требует значительных финансовых расходов. В каталоге интернет-магазина intstyle.com.ua можно найти качественный мебельный кожзам, который создаст идеальную и долговечную обивку мягкой мебели.