Как правильно чистить бассейн: 5 простых шагов от ИмперБуд

Если вода в бассейне перестала быть прозрачной и больше похожа на грязную лужу – это означает, что ему требуется тщательная очистка. Однако, правильная чистка только на первый взгляд может показаться легкой. Как правило, уход за бассейном подразумевает наличие определенных знаний и умений, речь о которых пойдет ниже. Достаточно следовать простому пошаговому руководству, чтобы без лишних затрат привести бассейн в чистый вид.

Также для правильной очистки бассейна очень важно использовать специализированные средства, которые улучшат химический состав воды, нормализуют уровень pH. На сайте ИмперБуд вы сможете купить химию для бассейна от проверенных производителей и по адекватной цене.

Удаление мусора

Первым делом необходимо убрать весь мусор, плавающий в воде. Руками или при помощи скиммера для бассейна нужно собрать листья, ветки, мертвых насекомых и любой другой мусор, который плавает на поверхности воды. После того как верхний слой грязи будет убран, следует вычерпать оставшиеся листья и ветки, которые могли застрять на дне.

Чистка щеткой

Как только весь мусор будет удален из воды, можно приступать к самой очистке. Наросты на стенках бассейна не только неприглядно выглядят, но и негативно влияют на качество воды, а также могут привести к необратимым повреждениям, если от них не избавиться. Используя щетку, необходимо очистить плитку на уровне воды, вокруг бассейна и лестницу. Тем самым можно предотвратить разрастание опасных водорослей, грибков и бактерий.

Вакуумный пылесос для бассейна

Пылесос эффективен не только для чистки ковров! Вакуумные модели, разработанные специально для бассейнов, помогут удалить любую мелкую грязь и мусор со дна. Поскольку все вакуумные пылесосы имеют определенные отличия, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и в точности следовать описанным в ней указаниям.

Очистка фильтра

Со временем фильтр в бассейне заполняется листьями, ветками, насекомыми и прочим мусором. В связи с этим необходимо регулярно проверять его работоспособность и тщательно очищать. В первую очередь следует собрать весь крупный мусор, а затем щеткой и мылом счистить образовавшиеся наросты.

Проверка рН

Поддержание оптимального уровня рН воды может показаться трудной задачей, но при обслуживании бассейна без этого не обойтись. В идеале водородный показатель воды в бассейне должен составлять от 7,2 до 7,8. Для вычисления показателя рН потребуется приобрести специальный тестер или воспользоваться услугами специалистов по обслуживанию бассейнов.