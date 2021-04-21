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Досуг Сегодня, 19:5428
Оригиналы для Хонды

У каждого человека, наверняка существует период времени в его жизни, который он считает наивысшей точкой своих достижений или по крайней мере самым удачным периодом. Для японского предпринимателя Соичиро Хонда (Soichiro Honda), таким периодом является конец сороковых годов двадцатого века, в связи с тем, что он осуществил свою мечту, а именно, основал собственную компанию. Конечно, в то время он не мог знать, что в недалеком будущем, зарегистрированное им предприятие получит мировую известность, а выпускаемая продукция станет популярной и востребованной, во всех уголках земного шара. Кто бы, что не говорил, а гены, которые передаются от предков их потомкам и играют громадную роль. Наверняка таланты Соичиро, которые проявились еще в его детстве, тесно связаны с кузнечных дел мастером, являющегося также и его отцом. По технической смекалке, он во многом превосходил своих сверстников.

Первый патент

Навыки, полученные во время работы под руководством отца, плюс природный талант, плюс стажировка в одной из городских мастерских по ремонту велосипедов и некоторой другой техники, сделали из парня настоящего профессионала, способного решать самые сложные технические задачи. Все умения и навыки, полученные в детстве и юности помогли будущей знаменитости, не только устроится и поработать в престижной токийской мастерской, но и открыть собственную мастерскую. Что касается бумажек, то у Соичиро не было даже документа о получении среднего образования. Но, талант, есть талант. Доказывать его наличие хозяину новоиспеченной мастерской долго не пришлось. Свидетельством этого явился первый патент, полученный за усовершенствование колесных спиц. Если конкретно, то изобретатель придумал, как заменить в колесах, деревянные спицы на металлические. Продукцию для мотоциклов от торговой марки Хонда можно приобрести в специализированом магазине Мотоквартал.

Оригинальные запчасти

Понятно, что если бы не лидерские и организаторские способности учредителя компании, то мировое сообщество, никогда бы не узнало, что такое торговая марка Хонда. Предприятие развивалось довольно успешно, причем не только на внутреннем рынке. Продукция была востребована везде, где только узнавали о ее существовании, тем более, что ассортимент постоянно расширялся, а отдельные модели транспортных средств, становились настоящими легендами. Оригинальные запчасти для Хонды производятся для всех видов продукции торговой марки. Они нужны были для конвейерной сборки, обеспечения проведения технического обслуживания, а также своевременной замены расходных материалов и компонентов. Потребители по достоинству оценивают качество оригинальных запасных частей и несмотря на то, что они продаются по более высоким ценам, предпочитают приобретать и устанавливать именно их.

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Теги: news, новости, Украина, Хонда, 7dniv, 7dnivinfo  
Оригиналы для Хонды
Оригиналы для Хонды
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Оригиналы для Хонды
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