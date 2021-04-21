 

Страхование КАСКО – уходим от непредвиденных расходов

Досуг Сегодня, 11:4852
Страхование КАСКО – уходим от непредвиденных расходов

Приобретение нового автомобиля практически всегда сопровождается не только приятными ощущениями. Вместе с ними приходит тревога за сохранность вновь приобретенного имущества, ведь банальный угон или небольшая авария могут обернуться существенными тратами.

На выручку в этих случаях приходит страхование, причем не обязательная «автогражданка», без которой путь на дорогу заказан, а полноценное страхование имущества от множества рисков, именуемое КАСКО.

Зачем нужно КАСКО

После обязательного оформления полиса ОСАГО другие участники движения надежно защищены от ваших неправомерных действий. Но вот собственную машину, в случае чего, придется восстанавливать за свои кровные. А в тех случаях, когда автомобиль оказался поврежден не в результате ДТП, а по другим причинам, «автогражданка» и вовсе бесполезна.

Другое дело – КАСКО! Этот полис надежно защищает вашего «железного друга» в любой ситуации, предусмотренной полисом. Риски можно прописать самостоятельно, ограничений нет. К примеру, если в вашей местности часто случаются ураганы, такой пункт можно смело включать в договор. СК позаботиться о вашем авто в том случае, если оно пострадает.

Какие риски можно включить в КАСКО

Поскольку полис добровольный, то и пункты, в него внесенные, можно выбирать самостоятельно. Правда, от их количества будет зависеть стоимость страховки, поэтому список важно хорошо продумать. К примеру, если населенный пункт, в котором вы живете, расположен вдалеке от рек или морей, то о необходимости страховать машину от наводнения стоит задуматься.

Чаще всего в КАСКО включают такие риски:

  • угон или грабеж;
  • повреждение в случае ДТП;
  • полное уничтожение авто вследствие разных причин;
  • падение сосулек, деревьев и других предметов;
  • взрыв, пожар, возгорание;
  • наезд на припаркованное авто;
  • стихийное бедствие;
  • хищение отдельных частей машины (колес, бампера и т.д.);
  • повреждение или хищение дополнительного оборудования.

В качестве страхового случая можно внести любые пункты, вплоть до повреждения электропроводки мышами или другими грызунами.

Кому КАСКО не выплатят

Как и в случае с определением рисков, ситуации могут быть разными, но все они обязательно прописываются в договоре. К примеру, в выплате могут отказать, если водитель был пьян или происшествие случилось уже после того, как действие страховки закончилось.

Отказать могут и в том случае, когда в результате происшествия автомобиль не пострадал, а водитель или пассажир получили травмы. Для покрытия такого риска предусмотрен совершенно другой полис. Не дадут страховщики денег и тогда, когда будет доказано, что повреждения были нанесены владельцем умышленно, или водитель сознательно не принял меры по обеспечению безопасности авто, к примеру – не поставил машину на охраняемую парковку.

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