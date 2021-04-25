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Досуг Сегодня, 14:4827
Навіщо потрібні корпоративні подарунки

Від чого залежить успіх компанії? Ви маєте рацію, якщо скажете: «У правильної стратегії, бізнес-моделі, грамотного розвитку і т.д.». А що щодо гармонійних відносин в колективі, репутації і візуалізації бренду? Подібні нюанси володіють великою вагою:

  1. колектив, що працює виключно за гроші, поміняє роботу при першому ж більш вигідній пропозиції;
  2. працівники не поділяють цінностей, а також ідеалів компанії;
  3. партнери бачать в компанії виключно інструмент вигоди, але ніяк не перспективу і довгострокове співробітництво.

Корпоративні подарунки, як раз і можуть допомогти уникнути вищеописаних проблем. Наприклад, значки на замовлення підійдуть ідеально. По-перше, це впізнаваність і можливість підкреслити фірмовий стиль бренду або компанії в цілому. По-друге, за рахунок візуальних образів легко розповісти про інноваційні ідеї або погляди. По-третє, це ефективна і ненав'язлива реклама.

Над корпоративним подарунком важливо подумати, адже слід враховувати переваги як партнерів, так і колективу. Практично всі успішні компанії, як великі, так і не дуже активно практикують корпоративні подарунки.

Види корпоративних подарунків

Різноманітність вражає широтою, адже навіть ручка з логотипом вважається таким подарунком. Важливий елемент полягає в довговічності, наочності і якості. Згадана ручка закінчиться, як і блокнот. Як думаєте, куди презент відправитися далі?

Значки на замовлення - зовсім інша справа:

  • служать десятки років;
  • постійно на видному місці:
  • привертає зовнішній вигляд, якщо виготовлення значків проводилося професіоналами;
  • доступна вартість, особливо, якщо замовляти партії на весь персонал.

Піни, в залежності від підходу до виробництва, відрізняються по дизайну і деяким іншим зовнішніми властивостями.
Наприклад, метод фотогравіювання підійде для передачі найдрібніших деталей. Процес виготовлення досить складний, адже спочатку потрібно зробити поглиблення, витравити їх кислотою і залити високоякісними рідкими емалями.

Виготовлення значків штампуванням - відмінний спосіб для 3D-пінів. Потрібно сказати, що в процесі застосовується кілька видів штампів: основні для загального зображення, а також вирубні - подальша висікання.
Литі значки також порадують якістю і привабливим зовнішнім виглядом.

Де замовляти корпоративні подарунки?

Хочете значки на замовлення Київ або іншу сувенірну продукцію - важливо, щоб виготовленням займалися професіонали своєї справи, які навіть вручну зможуть створити справжній шедевр і не зірвати терміни. Якщо так, то pin-ol.com.ua до ваших послуг:

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Досуг

Навіщо потрібні корпоративні подарунки
Навіщо потрібні корпоративні подарунки
Від чого залежить успіх компанії? Ви маєте рацію, якщо скажете: «У правильної стратегії, бізнес-моделі, грамотного розвитку і т.д.». А що щодо гармонійних відносин в колективі, репутації і візуалізації бренду?
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