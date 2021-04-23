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Как выбрать цветочную композицию в подарок

Казалось бы, что сложного в том, чтобы купить цветы в подарок? Каждый из нас, хотя бы единожды в жизни, сталкивался с таким вопросом. Но и в этом деле есть свои хитрости, ведь язык цветов настолько многогранен, что может выразить самые глубокие чувства даже без слов. Немаловажную роль также играет внешний вид и упаковка композиции. Если вы научитесь правильно выбирать цветы в подарок, то сможете радовать своих близких и родных приятными сюрпризами по каждому конкретному случаю и вовсе без повода. А помочь в этом сможет компания FlowersUA https://flowers.ua/, которая успешно занимается доставкой цветов и подарков по всей Украине и миру уже не один десяток лет. 

Выбор цветов для любимой

Все девушки и женщины помнят, когда и какие именно им дарили цветы в последний раз. Так что к выбору цветочной композиции для любимой стоит подойди в особенности ответственно. Ведь каждый букет - это выражение вашей любви, преданности и уважения. Несомненно, самым беспроигрышным вариантом будет букет роз. Алые розы - это нестареющая классика. Такие цветы, вне всяких сомнений, нравятся всем девушкам. У вашей пары намечается важная дата? Не поскупитесь на 51, 101 или 301 розу. Если вы отдадите предпочтение масштабной композиции, лучше всего будет заказать доставку цветов. А поможет с этим личная курьерская служба компании Flowers.ua. Для удобства доставки большие букеты упаковываются в несколько больших корзин с ручкой. Сверху корзины закрыты прозрачной пленкой, которая защитит нежные бутоны от ветров и прочих механических повреждений. В любом случае, какой бы не была погода за окном, ваш заказ доедет до адресата в надлежащем виде. 

Цветы в коробке

Также можно отдать предпочтение цветам в шляпной коробке. Букет в коробке - это современный тренд, который придется по душе даже самым требовательным. Кроме того, такие композиции намного дольше сохраняют свою свежесть, а коробку потом можно использовать для хранения аксессуаров.

Цветы для родных и близких

Для ребенка идеальным подарком станет небольшой букет, состоящий из ярких, праздничных цветов, вроде хризантем, астр или альстромерий. Главное, чтобы упаковка была как можно красочнее. К тому же, данные сорта растений не имеют запаха, а значит не вызовут аллергии у самых маленьких. Также детей можно порадовать подарочной корзинкой со сладостями, фруктами и любимыми игрушками. 

Для мамы, тети или бабушки удачным выбором станут букеты с цветами глубоких, насыщенных оттенков или же, наоборот, пастельных (кремовый, белый, молочный, нежно-розовый). Причем удачно будут смотреться, как монобукеты, так и миксы из разных сортов. Обратите внимание на хризантемы, лилии, орхидеи. Также ближайшие родственники наверняка обрадуются живым цветам в горшках. Комнатные растения не только украшают любой интерьер, но и очищают воздух от токсинов, пыли, аллергенов и вредных примесей. 

Композиции по индивидуальному заказу 

Если вы не знаете или все еще сомневаетесь, какой же букет или цветочную композицию выбрать, можно воспользоваться помощью профессионала. Талантливые флористы Flowers.ua знают все тонкости цветочного этикета и вне всяких сомнений помогут вам подобрать “ту самую” композицию. Также вы можете заказать цветы по индивидуальным предпочтениям. Для этого просто отправьте менеджерам форму с указанием состава композиции и по возможности приложите к заявке фотографию. 

Только самые свежие букеты цветов

Компания Flowers.ua с полной уверенностью гарантирует, что к вашему получателю приедут только самые свежие и аккуратно упакованные цветы. В арсенале компании есть специальная холодильная техника, в камерах которой готовая композиция хранится при соответствующей температуре до того момента, как за ней заедет курьер. Также все букеты формируются только в день доставки, а не хранятся в готовом виде в закрытой витрине. Менеджеры колл-центра находятся на связи круглосуточно. Свяжитесь с ними в любое удобное для вас время и получите ответы на все интересующие вопросы.

 

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