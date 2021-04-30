Назначение и особенности поролона для мебели

Поролон, часто называющийся пенополиуретаном, является распространенным материалом универсального применения. Помимо строительной и промышленной сферы, медицины он пользуется большим спросом при изготовлении мягкой мебели в ассортименте. Поролон представлен разными марками на https://Porolon-Optom.ru, которые отличают отдельные эксплуатационные свойства. Что касается классификации, она выстроена на таких параметрах:
- плотность;
- толщина;
- упругость;
- крепость;
- эластичность.
Свойства, назначение
Поролон выполнен в виде мягкой пены, имеющей ячеистую структуру. В процессе использования он проявляет отменные изоляционные характеристики, высокие значения относительно эластичности и воздухопроницаемости. Интересно, что описываемый материал состоит из воздуха на 90%.
Для производства ППУ задействуются синтетические специальные вещества. Во время взаимодействия они пенятся и отвердевают. В процессе не обойтись без высокопроизводительных агрегатов, обязательно соблюдаются все технологии, ведется их контроль на каждом этапе.
Основополагающая функция поролона для мебельной индустрии заключается в придании упругости таким изделиям как пуфики, диваны, стулья, матрасы, кроватные изголовья, декоративные подушки и пр. Материал является практичным наполнителем. Стандартно выделяется допустима толщина ППУ для сидений в 300 мм, для спинок – 100 мм.
Положительные свойства
Поролон характеризуется такими показателями:
- экологичность – отсутствие в составе токсичных веществ, которые и не выделяются в окружающее пространство;
- гипоаллергенность;
- сохранение изначально заданных характеристик при температурных значениях от -40 до +100 градусов;
- влагостойкость, в материале не появляются грибки, плесень;
- эластичность и мягкость, чем обеспечивается удобство и комфортность предметам мебели;
- повышенная звукоизоляция, эффективное поглощение каких-либо шумов;
- рабочий большой ресурс.
Практика показала, что ППУ не подвержен деформации при действии различных тяжестей, он выдерживает механическое существенное действие. Если говорить о весе человека, под ним поролон приятно проминается, но способен быстро принимать изначальную форму. Бесспорный плюс заключается в доступной стоимости. Мебель, содержащая такой продукт, входит в бюджетную категорию.
Характеристики
Современное производство демонстрирует много разновидностей пенополиуретана. Во время его приобретения важно принимать во внимание назначение мебели, ее тип. Например, диваны, подвергающиеся регулярному использованию в качестве спального места, должны содержать жесткий ППУ. Удобные сидения обычно наполняются мягким материалом, он проявляет повышенный коэффициент комфорта. Правильный вариант для определенных целей будет выбран только при учете следующих характеристик:
- напряжение по сжатию;
- уплотненность;
- крепость, от высокого показателя которой зависит прочность продукта;
- упругость;
- значение остаточного деформирования.
Поролон поступает в продажу различными размерами, формами, видами. Мебельная индустрия чаще всего задействует листовой продукт. По толщине полотна варьируются в пределах 5-1000 мм. Что касается блочного или рулонного ППУ, он используется реже.
Из-за ячеистой структуру поролона в процессе обработки возникают определенные сложности. Не удивительно, что резка с целью создания необходимых заготовок с заданными параметрами производится на лазерном оборудовании с ЧПУ. Отмечено, что процесс является доступным, эффективным, полностью бесшумным. Так создаются изделия сложной геометрии, при этом наблюдается минимум отходов.