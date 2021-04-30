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Назначение и особенности поролона для мебели

Поролон, часто называющийся пенополиуретаном, является распространенным материалом универсального применения. Помимо строительной и промышленной сферы, медицины он пользуется большим спросом при изготовлении мягкой мебели в ассортименте. Поролон представлен разными марками на https://Porolon-Optom.ru, которые отличают отдельные эксплуатационные свойства. Что касается классификации, она выстроена на таких параметрах:

  • плотность;
  • толщина;
  • упругость;
  • крепость;
  • эластичность.

Свойства, назначение   

Поролон выполнен в виде мягкой пены, имеющей ячеистую структуру. В процессе использования он проявляет отменные изоляционные характеристики, высокие значения относительно эластичности и воздухопроницаемости. Интересно, что описываемый материал состоит из воздуха на 90%.

Для производства ППУ задействуются синтетические специальные вещества. Во время взаимодействия они пенятся и отвердевают. В процессе не обойтись без высокопроизводительных агрегатов, обязательно соблюдаются все технологии, ведется их контроль на каждом этапе.  

Основополагающая функция поролона для мебельной индустрии заключается в придании упругости таким изделиям как пуфики, диваны, стулья, матрасы, кроватные изголовья, декоративные подушки и пр. Материал является практичным наполнителем. Стандартно выделяется допустима толщина ППУ для сидений в 300 мм, для спинок – 100 мм.   

Положительные свойства

Поролон характеризуется такими показателями:

  • экологичность – отсутствие в составе токсичных веществ, которые и не выделяются в окружающее пространство;
  • гипоаллергенность;
  • сохранение изначально заданных характеристик при температурных значениях от -40 до +100 градусов;
  • влагостойкость, в материале не появляются грибки, плесень;
  • эластичность и мягкость, чем обеспечивается удобство и комфортность предметам мебели;
  • повышенная звукоизоляция, эффективное поглощение каких-либо шумов;
  • рабочий большой ресурс.

Практика показала, что ППУ не подвержен деформации при действии различных тяжестей, он выдерживает механическое существенное действие. Если говорить о весе человека, под ним поролон приятно проминается, но способен быстро принимать изначальную форму. Бесспорный плюс заключается в доступной стоимости. Мебель, содержащая такой продукт, входит в бюджетную категорию.

Характеристики

Современное производство демонстрирует много разновидностей пенополиуретана. Во время его приобретения важно принимать во внимание назначение мебели, ее тип. Например, диваны, подвергающиеся регулярному использованию в качестве спального места, должны содержать жесткий ППУ. Удобные сидения обычно наполняются мягким материалом, он проявляет повышенный коэффициент комфорта. Правильный вариант для определенных целей будет выбран только при учете следующих характеристик:

  • напряжение по сжатию;
  • уплотненность;
  • крепость, от высокого показателя которой зависит прочность продукта;
  • упругость;
  • значение остаточного деформирования.

Поролон поступает в продажу различными размерами, формами, видами. Мебельная индустрия чаще всего задействует листовой продукт. По толщине полотна варьируются в пределах 5-1000 мм. Что касается блочного или рулонного ППУ, он используется реже.   

Из-за ячеистой структуру поролона в процессе обработки возникают определенные сложности. Не удивительно, что резка с целью создания необходимых заготовок с заданными параметрами производится на лазерном оборудовании с ЧПУ. Отмечено, что процесс является доступным, эффективным, полностью бесшумным. Так создаются изделия сложной геометрии, при этом наблюдается минимум отходов.    

 

 

  

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