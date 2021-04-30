Назначение и особенности поролона для мебели

Поролон, часто называющийся пенополиуретаном, является распространенным материалом универсального применения. Помимо строительной и промышленной сферы, медицины он пользуется большим спросом при изготовлении мягкой мебели в ассортименте. Поролон представлен разными марками на https://Porolon-Optom.ru, которые отличают отдельные эксплуатационные свойства. Что касается классификации, она выстроена на таких параметрах:

плотность;

толщина;

упругость;

крепость;

эластичность.

Свойства, назначение

Поролон выполнен в виде мягкой пены, имеющей ячеистую структуру. В процессе использования он проявляет отменные изоляционные характеристики, высокие значения относительно эластичности и воздухопроницаемости. Интересно, что описываемый материал состоит из воздуха на 90%.

Для производства ППУ задействуются синтетические специальные вещества. Во время взаимодействия они пенятся и отвердевают. В процессе не обойтись без высокопроизводительных агрегатов, обязательно соблюдаются все технологии, ведется их контроль на каждом этапе.

Основополагающая функция поролона для мебельной индустрии заключается в придании упругости таким изделиям как пуфики, диваны, стулья, матрасы, кроватные изголовья, декоративные подушки и пр. Материал является практичным наполнителем. Стандартно выделяется допустима толщина ППУ для сидений в 300 мм, для спинок – 100 мм.

Положительные свойства

Поролон характеризуется такими показателями:

экологичность – отсутствие в составе токсичных веществ, которые и не выделяются в окружающее пространство;

гипоаллергенность;

сохранение изначально заданных характеристик при температурных значениях от -40 до +100 градусов;

влагостойкость, в материале не появляются грибки, плесень;

эластичность и мягкость, чем обеспечивается удобство и комфортность предметам мебели;

повышенная звукоизоляция, эффективное поглощение каких-либо шумов;

рабочий большой ресурс.

Практика показала, что ППУ не подвержен деформации при действии различных тяжестей, он выдерживает механическое существенное действие. Если говорить о весе человека, под ним поролон приятно проминается, но способен быстро принимать изначальную форму. Бесспорный плюс заключается в доступной стоимости. Мебель, содержащая такой продукт, входит в бюджетную категорию.

Характеристики

Современное производство демонстрирует много разновидностей пенополиуретана. Во время его приобретения важно принимать во внимание назначение мебели, ее тип. Например, диваны, подвергающиеся регулярному использованию в качестве спального места, должны содержать жесткий ППУ. Удобные сидения обычно наполняются мягким материалом, он проявляет повышенный коэффициент комфорта. Правильный вариант для определенных целей будет выбран только при учете следующих характеристик:

напряжение по сжатию;

уплотненность;

крепость, от высокого показателя которой зависит прочность продукта;

упругость;

значение остаточного деформирования.

Поролон поступает в продажу различными размерами, формами, видами. Мебельная индустрия чаще всего задействует листовой продукт. По толщине полотна варьируются в пределах 5-1000 мм. Что касается блочного или рулонного ППУ, он используется реже.

Из-за ячеистой структуру поролона в процессе обработки возникают определенные сложности. Не удивительно, что резка с целью создания необходимых заготовок с заданными параметрами производится на лазерном оборудовании с ЧПУ. Отмечено, что процесс является доступным, эффективным, полностью бесшумным. Так создаются изделия сложной геометрии, при этом наблюдается минимум отходов.