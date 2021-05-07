Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года

На сегодняшний день конкуренция сайтов во Всемирной паутине достаточно высока, каждый веб-ресурс, как говорят, хочет занять самое выгодное место под солнцем. Но это не случается само собой: продвижение сайта – дело весьма серозное и ответственное, требующее исключительно профессионального подхода.

Ведущие поисковые системы из года в год, учитывая интересы пользователей, меняют правила игры для веб-сайтов, ужесточая правила и требования. И все это для того, чтобы верхние позиции выдачи занимали исключительно лучшие ресурсы.

И чтобы обеспечить для своего сайта ТОПовое место в поисковиках, нужно хорошенько потрудится, используя для этого все доступные инструменты и учтя актуальные СЕО-тренды.

Тренд №1 Качество контента

В текущем году поисковые системы активно используют специальные алгоритмы, которые анализируют все тексты, имеющиеся на сайте. И чем качественный, информационный и полезный контент, тем выше ресурс будет ранжироваться в поисковой выдаче. Поэтому:

Уделяйте максимум внимание текстам, делайте их максимально качественными и правильно оптимизированными;

Не забывайте про грамотное вхождение ключевых слов, фраз, а также об уникальности текстов.

Тренд №2 Оптимизируем под мобильные устройства

Не нужно забывать, что большинство пользователей лазают по Интернету через смартфон или планшет. Согласно статистике, этот показатель составляет более 70%. Таким образом очень важно, чтобы ваш сайт имел адаптивную мобильную версию, ведь и этот фактор учитывают и анализируют поисковые системы. Следовательно, мобильный сайт должен:

Иметь удобное и интуитивно понятное меню;

Высокую скорость загрузки страниц.

Тренд №3 Качественный линкбилд

Наращивание ссылочной массы был, есть и, скорее всего, останется эффективным инструментом для SEO-продвижения сайта, которым не стоит пренебрегать. Данная работа должна выполнятся грамотно, размещать ссылки нужно только на качественный ресурсах. Если выполнять это задания правильно, это позволить значительно повысить показатели сайта в поиске.

И напоследок хотелось бы дать дельный совет: СЕО-продвижение сайта требует взвешенного и ответственного подхода, а также соответствующих умений и навыков. Именно поэтому такое задание лучше доверять профессионалам www.dvacom.net/seo-prodvizgenie-saytov-kiev - именно такое решение может гарантировать нужный результат и высокие позиции вашего ресурса в поисковиках.