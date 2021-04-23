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Досуг Сегодня, 21:4042
Где знакомятся люди после 40 - лучшие места и сценарии

В молодости познакомиться очень просто - молодые люди ходят в университет, в ночные клубы, на разнообразные курсы, да и просто подойти на улице они тоже не стесняются. Но с возрастом ситуация меняется в более печальную сторону - работа, быт, просто неуверенность в своей привлекательности сильно мешают.

Если человек не нашел партнера до 40 лет или уже пережил развод, ему трудно решиться на отношения, так что многие просто ставят крест на личной жизни. И это неправильно! Как говорила героиня одного хорошего фильма - после сорока лет жизнь только начинается. Где можно познакомиться людям, которые достигли среднего возраста.

Топ-5 мест для удачного знакомства

Первую строчку рейтинга занимает... тренажерный зал. И действительно, среди мест, где знакомятся люди после 40, он считается одним из самых популярных. В определенном возрасте и мужчины, и женщины, которые думают о будущем, начинают активно заниматься своим здоровьем. Если они ходят в один тренажерный зал, это говорит о том, что у них есть как минимум одно связующее звено. К тому же познакомиться в таком месте несложно = женщина может попросить у мужчины помощи с тренажером, он - задать ей вопрос по технике выполнения упражнений. А там и до совместного распития протеиновых коктейлей недалеко.

Бизнес-тренинги - еще один удачный вариант. Туда приходят мужчины, которые либо уже имеют свой бизнес, либо собираются его открыть, а это говорит об определенном уровне достатка и амбициях. Если женщина не хочет прозябать с тем, у кого нет целей в жизни, кроме как просто ее прожить, то посещение бизнес-тренингов является действительно удачной идеей.

В ресторане тоже можно познакомиться, но для этого нужно правильно выбрать время и место. Не стоит ходить туда ужинать - лучше всего, если это будет бизнес-ланч: как правило, в это время деловые люди выбираются из офиса, чтобы перекусить, а свободных столиков как раз мало, так что у мужчины будет предлог попроситься за столик к приятной незнакомке, да и сама женщина может выбрать, к кому подсесть. Достаточно выбираться на такие обеды раз в неделю, чтобы совсем скоро завязать перспективное знакомство.

Четвертое по уровню популярности место - работа. Действительно, на что еще люди тратят так много времени? Так что познакомиться после 40 на рабочем месте вполне реально, к тому же коллеги обычно неплохо друг друга знают, так что люди будут осведомлены об основных недостатках и достоинствах друг друга, что и в самом деле важно. Такое знакомство обычно завязывается задолго до отношений, что обеспечивает непринужденность.

Наконец, пятое место, где наиболее эффективно искать знакомства для тех, кому за 40 — это интернет, а точнее, сайты знакомств. Они давно перестали считаться прибежищем неудачников - обычно туда приходят взрослые состоявшиеся люди, которые сделали карьеру и могут позволить себе строить семью. Еще одним плюсом сайтов является то, что люди достаточно четко обозначают свои намерения, а это всегда важно. Главное выбрать действительно популярный и серьезный проект, а лучше сразу начать с лидеров, уровня RusDate.

Стоит ли обращать внимание на иностранцев

Только в том случае, если женщина морально готова к переезду. Как правило, к определенному возрасту психологическая мобильность снижается, и этот момент может оказаться скорее травматичным, чем радостным. Но если настрой на переезд есть, то знакомиться после 40 лет с мужчиной из европейской страны - хорошая идея.

Европейцы считают, что семью надо строить в зрелом возрасте, а до этого - сосредоточиться на карьере. Поэтому партнера на всю жизнь они начинают искать как раз после сорока лет, обращая внимание в основном на ровесниц, а не на молоденьких девушек. Так что это хороший шанс на счастье.

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