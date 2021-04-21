Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ

Подавляющая часть профессиональных сфер деятельности не обходятся без экстремальных нагрузок, выполняются на высокогорных местностях, имеют ограниченное рабочее пространство и т. п. Спецтехника компании ETS Group поможет обеспечить надежный процесс в чрезвычайных и сложных условиях работы.

Компания ЕТС является официальным дилером и единственным подрядчиком в Украине стройтехники Volvo Construction Equipment. Также на сайте представлены и другие бренды, среди которых выделяется SDLG. Организация занимается поставкой спецтехники и сервисными услугами уже четверть века, поэтому производственный процесс налажен под определенные условия работы. Эксперты компании всегда рады помочь в правильном выборе техники, а благодаря специальным программам наладить дело в каждой индивидуальной ситуации намного эффективнее.

Ультрасовременная техника незаменима на строительной площадке

Кран гусеничный относится к спецтехнике, используемой на стройплощадках или во время погрузочно-разгрузочных работ разногабаритного веса. Выбор типа машины обусловливается характером выполняемой работы. Исходя из этого, краны на гусеничном ходу подразделяют на:

монтажные с высокой грузоподъемностью;

самоходные с грузовой лебедкой для переноски крупногабаритных устройств на далекие дистанции;

стреловые с грузоподъемностью до 160 т и противовесом для доставки грузов на большие высоты.

В зависимости от конструктивных особенностей крана выделяют прямую, телескопическую или изогнутую стрелу. Уточнить технические параметры оборудования и сделать правильный выбор помогут менеджеры компании, которые также проконсультируют относительно бренда и стоимости.

Гусеничные краны считаются одними из безопасных видов спецтехники при условии соблюдения правил эксплуатации. Машины обладают преимуществами, среди которых высокая вездеходность, устойчивость на местности без дополнительных подпорок и т. д. Кроме того, краны можно эксплуатировать на болотистых землях и без спецподготовки местности перед началом работ. Спецтехника на гусеничном ходу имеет подвижную платформу, которая позволяет совершать полное вращение вокруг оси.

ETS Group — спецоборудование с мировым именем

На официальном сайте компании представлен каталог техники, которая имеется в наличии. Если желаемая модель отсутствует, всегда есть возможность приобрести ее под заказ. Фирма работает только с надежными и проверенными мировыми брендами.

Так, по ссылке https://ets-group.com.ua/brands/volvo клиенты могут ознакомиться со строительным оборудованием знаменитой фирмы Volvo Construction Equipment, которая уже на протяжении долгих лет является крупнейшим мировым производителем строительного оборудования. В каталоге предложены не только гусеничные экскаваторы, но и асфальтоукладчики, карьерные самосвалы, катки и пр.

Кроме этого, ETS Group стала авторизированным дилером SDLG в Украине. Кликнув на ссылку https://ets-group.com.ua/brands/sdlg, открывается страница, где доступны гусеничные экскаваторы, катки, грейдеры, экскаваторы-погрузчики и другая техника с подробным описанием и техническими параметрами. Торговая марка SDLG характеризуется приемлемой ценой и доступным сервисным обслуживанием.

Производители регулярно совершенствуют спецтехнику, выпуская новые модификации с улучшенными конструкционными и эксплуатационными параметрами.

Организация ETS Group предлагает оборудование с полным комплексом услуг. Звоните, всегда рады помочь вам!