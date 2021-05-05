Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение

Современный ассортимент покрышек Schwalbe из Германии вызывает искреннее недоумение потребителей, неспособных поверить в небольшой срок существования бренда. Менее 50 лет, 1973 год – именно тогда компания-производитель выбрала для себя новое направление развития: поставку шин из Азии. Выбор пал на компанию Hung-A из Кореи, длительное сотрудничество с которыми натолкнуло на идею самостоятельно выпускать качественные и безопасные покрышки для велосипедов всех марок – от небольших городских до массивных горных. Название Schwalbe переводится с немецкого как «ласточка», что точнее других понятий отражает изящество фирменной резины и ее исключительные динамические способности.

Оценив высокий спрос и убедившись в успехе собственной продукции на европейском рынке, компания уверенно отказалась от других направлений деятельности и целиком сосредоточилась на выпуске велосипедной резины. Сегодняшний показатель производительности – более 16 миллионов покрышек в год, что обеспечивает потребности рынка и удовлетворяет спрос тех, кто предпочитает перемещаться по трассам и бездорожью в максимально комфортных и безопасных условиях. Центральный офис компании расположен на территории Германии, тогда как в соседних Франции, Италии, Нидерландах и Великобритании, а также в Северной Америке работают дочерние предприятия.

Секрет успеха фирменной резины Schwalbe

Добиться высоких качественных характеристик шин производителям позволяет использование уникальной резиновой смеси, в перечне свойств которой – эластичность, экономичность, механическая прочность и низкое сопротивление качению. Для экстремальных моделей велотранспорта изобретены особые покрышки, способные выдерживать интенсивную нагрузку без повреждений, трещин и проколов. Наличие стандартных клапанов гарантирует сохранение нужного уровня давления внутри шины и позволяет уточнять его параметры для регулярной подкачки. А за счет никелевого покрытия детали демонстрируют стойкость к атмосферному воздействию.

Ассортимент Schwalbe

Сегодня в фирменном каталоге представлены десятки модификаций покрышек с широким диапазоном параметров. Камерные и бескамерные, шипованные и стандартные, с различным рисунком протектора – покрышки Schwalbe готовы украсить любой велосипедный транспорт и обеспечить идеальные условия для интенсивной тренировки или длительной загородной прогулки.