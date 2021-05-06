Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году

Сфера онлайн игр с каждым днём становится всё более популярной и востребованной. По этой причине компании регулярно выпускают новые и делают продолжения старых игр, пытаясь тем самым привлечь как можно больше геймеров. В итоге, в 2021 году в сети представлено огромное количество разнообразных жанров и категорий, в которые можно играть онлайн на компьютере или телефоне на https://www.adf.kiev.ua/. В данном же обзоре предлагаем разобраться с тем, какие из бесплатных игр пользуются наибольшим спросом у геймеров.
Разновидности лучших бесплатных онлайн игр
Сегодня существует множество вариантов классификаций онлайн игр. Так, например, их можно поделить по способу монетизации (за реальные деньги и те, в которые можно сырать бесплатно), а также по способ запуска (через установленный клиент или с помощью браузера). Помимо этого, любые игры можно поделить на следующие популярные жанры:
- стратегии;
- аркады;
- симуляторы;
- спортивные;
- экшн;
- гонки;
- казуальные.
Также, не забывайте, что существует категория «flash game», в которой собраны различные виды игр, запускаемые через браузер. Кроме того, доступны и другие жанры, ознакомиться с которыми можно на сайте. А сейчас предлагаем перейти к разбору лучших онлайн игр 2021 года.
Во что лучше начинать играть бесплатно в 2021 году
В 2021 году большой популярностью пользуются мобильные и клиентские онлайн забавы для ПК. Причём во многие из них можно играть бесплатно, установив их на своё устройство. А специальном для тех, кто не может определиться с выбором, предлагаем ознакомиться с подборкой лучших онлайн игр в 2021 году:
- Apex Legends. Популярная игра в жанре Battle Royal, в которую можно сыграть онлайн на ПК и консолях.
- Counter Strike: Global Offensive. Легендарный многопользовательский шутер от компании Valve, работающий совершенно бесплатно (доступно только на ПК).
- Fortnite. Наиболее известная игра из жанра Battle Royal, работающая бесплатно на ПК.
- Dota Лучшая MOBA, в которую можно играть бесплатно на компьютере, скачав клиент через приложение Steam.
- PUBG LITE. Бесплатная версия популярной игры жанра Battle Royal доступная для всех пользователей ПК.
Выше были перечислены наиболее популярные онлайн забавы, в каждую из которых можно играть бесплатно на компьютере. Но для этого, в первую очередь, нужно будет установить клиент на свой ПК через различные сервисы вроде Steam или Epic Games.
Лучшие браузерные игры 2021 года
Сегодня сыграть в онлайн игры бесплатно можно даже без скачивания клиентов и различных приложений. Для этого в интернете существуют браузерки, которые запускаются прямо через сайт. Рассмотрим, какие из них пользуются популярностью у геймеров в 2021 году:
- Game of Thrones. Лучшая браузерная, сочетающая в себе элементы стратегии и MMORPG. Создана на основе известного сериала «Игра престолов».
- League of Angels – Heaven’s Fury. Популярная браузерная 3D игра жанра RPG, предлагающая геймерам окунуться в фантастический мир, созданный на основе западной мифологии.
- Триумф: Рождение Империй. Новая стратегия, в которую можно сыграть онлайн через браузер без каких-либо денежных вложений.
- WARTIME. Стратегия с элементами RPG, предлагающая геймерам разобраться со злодеем, пытающимся захватить весь мир.
- Jade Goddess. Новейшая MMORPG, в которую можно играть бесплатно через браузер. А её основным отличием является наличие встроенного бота для автоматической прокачки.
Выше были рассмотрены наиболее популярные стратегии и RPG, в которые можно играть онлайн через браузер на компьютере или телефоне. Также, не забывайте, что в интернете можно найти и другие виды развлечений. А в этом вам поможет сайт, на котором регулярно выходят подборки бесплатных браузерных и клиентских онлайн игр.