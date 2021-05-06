Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году

Сфера онлайн игр с каждым днём становится всё более популярной и востребованной. По этой причине компании регулярно выпускают новые и делают продолжения старых игр, пытаясь тем самым привлечь как можно больше геймеров. В итоге, в 2021 году в сети представлено огромное количество разнообразных жанров и категорий, в которые можно играть онлайн на компьютере или телефоне на https://www.adf.kiev.ua/. В данном же обзоре предлагаем разобраться с тем, какие из бесплатных игр пользуются наибольшим спросом у геймеров.

Разновидности лучших бесплатных онлайн игр

Сегодня существует множество вариантов классификаций онлайн игр. Так, например, их можно поделить по способу монетизации (за реальные деньги и те, в которые можно сырать бесплатно), а также по способ запуска (через установленный клиент или с помощью браузера). Помимо этого, любые игры можно поделить на следующие популярные жанры:

стратегии;

аркады;

симуляторы;

спортивные;

экшн;

гонки;

казуальные.

Также, не забывайте, что существует категория «flash game», в которой собраны различные виды игр, запускаемые через браузер. Кроме того, доступны и другие жанры, ознакомиться с которыми можно на сайте. А сейчас предлагаем перейти к разбору лучших онлайн игр 2021 года.

Во что лучше начинать играть бесплатно в 2021 году

В 2021 году большой популярностью пользуются мобильные и клиентские онлайн забавы для ПК. Причём во многие из них можно играть бесплатно, установив их на своё устройство. А специальном для тех, кто не может определиться с выбором, предлагаем ознакомиться с подборкой лучших онлайн игр в 2021 году:

Apex Legends. Популярная игра в жанре Battle Royal, в которую можно сыграть онлайн на ПК и консолях. Counter Strike: Global Offensive. Легендарный многопользовательский шутер от компании Valve, работающий совершенно бесплатно (доступно только на ПК). Fortnite. Наиболее известная игра из жанра Battle Royal, работающая бесплатно на ПК. Dota Лучшая MOBA, в которую можно играть бесплатно на компьютере, скачав клиент через приложение Steam. PUBG LITE. Бесплатная версия популярной игры жанра Battle Royal доступная для всех пользователей ПК.

Выше были перечислены наиболее популярные онлайн забавы, в каждую из которых можно играть бесплатно на компьютере. Но для этого, в первую очередь, нужно будет установить клиент на свой ПК через различные сервисы вроде Steam или Epic Games.

Лучшие браузерные игры 2021 года

Сегодня сыграть в онлайн игры бесплатно можно даже без скачивания клиентов и различных приложений. Для этого в интернете существуют браузерки, которые запускаются прямо через сайт. Рассмотрим, какие из них пользуются популярностью у геймеров в 2021 году:

Game of Thrones. Лучшая браузерная, сочетающая в себе элементы стратегии и MMORPG. Создана на основе известного сериала «Игра престолов». League of Angels – Heaven’s Fury. Популярная браузерная 3D игра жанра RPG, предлагающая геймерам окунуться в фантастический мир, созданный на основе западной мифологии. Триумф: Рождение Империй. Новая стратегия, в которую можно сыграть онлайн через браузер без каких-либо денежных вложений. WARTIME. Стратегия с элементами RPG, предлагающая геймерам разобраться со злодеем, пытающимся захватить весь мир. Jade Goddess. Новейшая MMORPG, в которую можно играть бесплатно через браузер. А её основным отличием является наличие встроенного бота для автоматической прокачки.

Выше были рассмотрены наиболее популярные стратегии и RPG, в которые можно играть онлайн через браузер на компьютере или телефоне. Также, не забывайте, что в интернете можно найти и другие виды развлечений. А в этом вам поможет сайт, на котором регулярно выходят подборки бесплатных браузерных и клиентских онлайн игр.