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Досуг Вчера, 23:4038
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора

Машина имеет сложный механизм. Одни его элементы всегда на слуху. О других узлах водители узнают, только когда они сломались. К таковым относится сайлентблок задней балки Ланос. Другое название детали – втулка. Это составляющая часть системы амортизации. Как и у других запчастей, у сайлентблока есть определенный срок эксплуатации, по истечение которого требуется замена. Ресурс детали зависит от условий эксплуатации. По украинским дорогам Ланос с новым сайлентблоком проездит примерно 100 тыс. км. Однако профилактический осмотр нужно проводить чаще – примерно каждые 30 тыс. км.

Втулка представляет собой шарнир с эластичной вставкой. Это один из многочисленных элементов, предназначенных для поглощения громких звуков, которые возникают в процессе работы двигателя. Еще одна функция сайлентблока – амортизация между кузовом и подвеской.

К выбору новых втулок нужно отнестись с определенной долей ответственности. Если говорить о Дэу Ланос, то при покупке нужно учитывать бренд. От него зависит совместимость, качество и ресурс запчастей. По году выпуска, объему двигателя и модификациям различия отсутствуют.

Признаки износа

Каждый водитель знает, что нужно внимательно относиться к состоянию автомобиля. Обеспокоенность должны вызвать малейшие неисправности, постукивания, скрежеты и др. О неисправностях втулок свидетельствуют следующие признаки:

  • Повреждение эластичной вставки. Дефекты выявляются во время визуального осмотра системы амортизации.

  • Скрип. Он возникает при раскачивании кузова. Скрип появляется во время езды, особенно при поворотах и резких маневрах.

  • Стук в подвеске. Его можно услышать в салоне во время передвижения на автомобиле.

  • Неравномерный износ резины. Она сильнее стирается по бокам. Это косвенный признак. Шины изнашиваются неравномерно и при поломках других механизмов. Если вы заметили, что покрышки стираются неравномерно, нужно провести комплексную диагностику авто.

Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора

Критерии выбора

Конструктивно шарнир состоит из двух втулок, соединенных эластичным материалом. Именно на него нужно обращать внимание при покупке нового элемента. В качестве эластичной вставки чаще всего используется полиуретан. Данный материал обладает высокими эксплуатационными свойствами. Его преимущества:

  • долговечность;

  • устойчивость к разным агрессивным факторам;

  • эластичность;

  • невысокая стоимость.

Втулка подвергается перепадам температуры. Полиуретан хорошо справляется с такими испытаниями.

На рынке автозапчастей встречаются шарниры с резиновой вставкой. Этот материал хуже переносит нагрузки, которым подвергается втулка.

Большое значение при выборе шарнира для Ланоса имеет производитель. Могут возникнуть проблемы с совместимостью узлов. Так, польские и корейские втулки не подходят на Каябу.

Чтобы продлить срок службы сайлентблока, нужно отказаться от агрессивной манеры вождения.

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Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
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Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
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