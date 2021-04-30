Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора

Машина имеет сложный механизм. Одни его элементы всегда на слуху. О других узлах водители узнают, только когда они сломались. К таковым относится сайлентблок задней балки Ланос. Другое название детали – втулка. Это составляющая часть системы амортизации. Как и у других запчастей, у сайлентблока есть определенный срок эксплуатации, по истечение которого требуется замена. Ресурс детали зависит от условий эксплуатации. По украинским дорогам Ланос с новым сайлентблоком проездит примерно 100 тыс. км. Однако профилактический осмотр нужно проводить чаще – примерно каждые 30 тыс. км.

Втулка представляет собой шарнир с эластичной вставкой. Это один из многочисленных элементов, предназначенных для поглощения громких звуков, которые возникают в процессе работы двигателя. Еще одна функция сайлентблока – амортизация между кузовом и подвеской.

К выбору новых втулок нужно отнестись с определенной долей ответственности. Если говорить о Дэу Ланос, то при покупке нужно учитывать бренд. От него зависит совместимость, качество и ресурс запчастей. По году выпуска, объему двигателя и модификациям различия отсутствуют.

Признаки износа

Каждый водитель знает, что нужно внимательно относиться к состоянию автомобиля. Обеспокоенность должны вызвать малейшие неисправности, постукивания, скрежеты и др. О неисправностях втулок свидетельствуют следующие признаки:

Повреждение эластичной вставки. Дефекты выявляются во время визуального осмотра системы амортизации.

Скрип. Он возникает при раскачивании кузова. Скрип появляется во время езды, особенно при поворотах и резких маневрах.

Стук в подвеске. Его можно услышать в салоне во время передвижения на автомобиле.

Неравномерный износ резины. Она сильнее стирается по бокам. Это косвенный признак. Шины изнашиваются неравномерно и при поломках других механизмов. Если вы заметили, что покрышки стираются неравномерно, нужно провести комплексную диагностику авто.

Критерии выбора

Конструктивно шарнир состоит из двух втулок, соединенных эластичным материалом. Именно на него нужно обращать внимание при покупке нового элемента. В качестве эластичной вставки чаще всего используется полиуретан. Данный материал обладает высокими эксплуатационными свойствами. Его преимущества:

долговечность;

устойчивость к разным агрессивным факторам;

эластичность;

невысокая стоимость.

Втулка подвергается перепадам температуры. Полиуретан хорошо справляется с такими испытаниями.

На рынке автозапчастей встречаются шарниры с резиновой вставкой. Этот материал хуже переносит нагрузки, которым подвергается втулка.

Большое значение при выборе шарнира для Ланоса имеет производитель. Могут возникнуть проблемы с совместимостью узлов. Так, польские и корейские втулки не подходят на Каябу.

Чтобы продлить срок службы сайлентблока, нужно отказаться от агрессивной манеры вождения.