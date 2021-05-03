 

10 цікавих фактів про сонцезахисний крем

Досуг Сегодня, 10:2462
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем

Влітку кожна шкіра потребує захисту від ультрафіолету. Для цього згодиться звичайний засіб із SPF. Причому сонцезахисні креми для дітей та дорослих потрібні різні. Дитяча косметика відрізняється кількістю віддушок, парабенів та барвників, тому термін її придатності менший. Але існують базові правила щодо сонцезахисних кремів, які варто знати.

  1. Будь-який сонцезахисний крем із SPF вище 30 буде працювати тільки на 1% краще.

SPF 30 захищає від 97% сонячних променів. Інші засоби з більш високим показником мають незначну перевагу. Жоден сонцезахисний крем не вбереже шкіру на 100%, тому всі SPF вище 30 дадуть усього 1-2% додаткового захисту. Навіщо переплачувати?

  2.Для максимального захисту потрібна чарка крему. Стільки ж варто наносити при повторному використанні.

Кожен раз рекомендується брати близько 30 грамів захисного засобу – тоді він буде працювати правильно.

  3.Поняття «водонепроникний» сонцезахисний крем не існує.

Дерматологи пояснюють, що косметика може бути водостійкою тільки впродовж 40 або 80 хвилин.

  4.Крем від сонця має термін придатності.

Як і у випадку з будь-якою косметикою, перед купівлею варто звертати увагу на термін придатності.

  5.Засіб потрібно наносити до виходу на сонце, а також після двогодинного перебування під палючими променями.

Скористайтеся косметикою за 30 хвилин до виходу на вулицю, а також не забувайте наносити засіб кожні 2 години, після плавання та при надмірному потовиділенні.

  6.SPF, що міститься в косметиці для обличчя (незалежно від його ступеня), недостатньо для повного захисту шкіри.

Навіть якщо на упаковці тонального засобу зазначено, що він захищає від сонця, цього мало. Краще окремо купувати й використовувати сонцезахисний крем для обличчя як додаток до косметики.

  7.Існує два типи сонцезахисних кремів – хімічний та фізичний.

Обидва типи запобігають потраплянню сонячних променів на шкіру, але кожен із них має різні інгредієнти. Фізичні SPF містять титан або цинк, що працюють, як щит, відображають УФ-промені й підходять для чутливої ​​шкіри. Хімічні складаються з оксибензону, авобензону й октіноксату, діють, як губка, поглинають ультрафіолет.

  8.Немає доказів, що сонцезахисні засоби спричиняють рак.

Відомо, що раку шкіри сприяє сонячне опромінення. Якщо хвилюєтеся з цього приводу, робіть вибір на користь косметики з титаном або цинком, яка відбиває сонячні промені від шкіри. До того ж креми фізичного типу діють довше хімічних аналогів.

  9.Загалом, неважливо, який тип засобів використовувати, – кожен повинен приносити однакові результати.

Дерматологи стверджують, що будь-яка косметика: спрей, лосьйон, пудра, хімічні або фізичні засоби – буде працювати нормально, якщо наносити її в достатній кількості.

  10.Кожен тип шкіри потребує захисту.

Будь-яка шкіра: суха або комбінована, світла чи темна – потребує належного догляду й захисту від ультрафіолетових променів.

Гарного відпочинку та здоров'я!

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, крем, солнцезащитный, 7dniv, 7dnivinfo  
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году
Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году
Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение
Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение
Какое оборудование нужно для обустройства бассейна
Какое оборудование нужно для обустройства бассейна
Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ
Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ
Где знакомятся люди после 40 - лучшие места и сценарии
Где знакомятся люди после 40 - лучшие места и сценарии
Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
Назначение и особенности поролона для мебели
Назначение и особенности поролона для мебели
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Продвижение сайтов силами профессионалов
Продвижение сайтов силами профессионалов
Навіщо потрібні корпоративні подарунки
Навіщо потрібні корпоративні подарунки

Новости по теме

Средняя зарплата выросла в Украине
Средняя зарплата выросла в Украине
3-мая-2021, 16:37
Синоптики заявили что вербное воскресенье будет холодным, но к Пасхе погода улучшится
Синоптики заявили что вербное воскресенье будет холодным, но к Пасхе погода улучшится
25-апр-2021, 09:51
Косметика Avene: у чому її унікальність
Косметика Avene: у чому її унікальність
15-апр-2021, 16:11
Самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с базы американских морпехов НАТО сел во Львове
Самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с базы американских морпехов НАТО сел во Львове
5-апр-2021, 11:02
Фіброцементна покрівля FIBRODAH від IFCEM: особливості та переваги
Фіброцементна покрівля FIBRODAH від IFCEM: особливості та переваги
16-мар-2021, 16:54

Последние новости

09:57
События
Почему суд отказался сажать Медведчука в тюрьму
09:25
События
Канада осудила "недобросовестное" поведение Ирана и обещает подготовить свой доклад по поводу трагедии лайнера МАУ
09:22
События
Циклон Кai сегодня в Украину принесет дожди и грозы
09:21
События
Первая леди Украины рассказала, чем кормит детей и президента
09:18
События
Устроить серию митингов по всей Америке планирует Трамп
09:16
События
В Украине в июне будут два дополнительных выходных
09:15
События
Военную операцию против сектора Газа начал Израиль
08:58
События
То что не получится сделать прививки от коронавируса всем украинцам признал Степанов
08:33
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 мая 2021
Вчера, 2021-05-13
21:51
События
Ермак заявил послам G7 что контракт с Витренко на должность в "Нафтогаз" заключен только на год
21:48
События
Медведчук заявил, что Тарас Козак находится на лечении в Беларуси
21:47
Политика
Отправлять Виктора Медведчука в тюрьму отказался суд
19:54
События
Будут ли увольнять Кличко с должности главы КГГА рассказали в Офисе президента
19:52
События
У суда, где избирают меру пресечения Медведчуку, произошла стычка "патриотов за жизнь" с националистами
18:23
События
В Киевском метрополитене объяснили требование повысить стоимость проезда
18:09
События
В США не считают, что Россия прямо связана с хакерской атакой на трубопровод Colonial Pipeline
17:49
События
О тоталитарном режиме в Украине заявил спикер Госдумы РФ после уголовного дела против Медведчука
17:47
События
К чему ведет нарастающий арабо-израильский конфликт
17:29
События
Полеты из Киева в Тель-Авив из-за ракетных обстрелов приостановила МАУ
17:26
События
Арестович заявил о давлении в Украине на русскоязычных

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 мая 20213545
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 мая 20211187
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 мая 2021632
Первая леди Украины рассказала, чем кормит детей и президента618
Почему суд отказался сажать Медведчука в тюрьму470
Опубликовано фото стрелка, убившего детей в казанской школе440
В Кремле прокомментировали ситуацию с Медведчуком428

Досуг

10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
Влітку кожна шкіра потребує захисту від ультрафіолету. Для цього згодиться звичайний засіб із SPF. Причому сонцезахисні креми для дітей та дорослих потрібні різні. 
Сегодня, 10:2463
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Машина имеет сложный механизм. Одни его элементы всегда на слуху. О других узлах водители узнают, только когда они сломались. К таковым относится сайлентблок задней балки Ланос. Другое название детали – втулка.  
Вчера, 23:40112
Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году
Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году
Сфера онлайн игр с каждым днём становится всё более популярной и востребованной. По этой причине компании регулярно выпускают новые и делают продолжения старых игр, пытаясь тем самым привлечь как можно больше геймеров.
12-мая-2021, 18:14230
Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение
Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение
Современный ассортимент покрышек Schwalbe из Германии вызывает искреннее недоумение потребителей, неспособных поверить в небольшой срок существования бренда.
12-мая-2021, 18:12198
Какое оборудование нужно для обустройства бассейна
Какое оборудование нужно для обустройства бассейна
Мечтаете о просторном бассейне дома или на даче и уже решились осуществить мечту? В таком случае четкое понимание того, что для всего этого потребуется, уж точно не будет излишним.
12-мая-2021, 18:10204
Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ
Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ
Подавляющая часть профессиональных сфер деятельности не обходятся без экстремальных нагрузок, выполняются на высокогорных местностях, имеют ограниченное рабочее пространство и т. п.
11-мая-2021, 18:46259

События

Почему суд отказался сажать Медведчука в тюрьму
Почему суд отказался сажать Медведчука в тюрьму
Сегодня Печерский суд Киева избирал меру пресечения для Виктора Медведчука - главу политсовета "Оппозиционной платформы за жизнь", второй по численности фракции парламента и крупнейшей оппозиционной партии страны. 
Сегодня, 09:57470
Канада осудила "недобросовестное" поведение Ирана и обещает подготовить свой доклад по поводу трагедии лайнера МАУ
Канада осудила "недобросовестное" поведение Ирана и обещает подготовить свой доклад по поводу трагедии лайнера МАУ
Канада выразила недовольство поведением Тегерана в рамках расследования сбитого иранской ракетой авиалайнера МАУ в прошлом году.
Сегодня, 09:2586
Циклон Кai сегодня в Украину принесет дожди и грозы
Циклон Кai сегодня в Украину принесет дожди и грозы
В пятницу, 14 мая, погоду в большинстве регионов Украины будут определять фронтальные системы, связанные с циклоном по имени Кai, центр которого расположен над Польшей, поэтому высока вероятность кратковременных дождей и гроз.
Сегодня, 09:2282
Первая леди Украины рассказала, чем кормит детей и президента
Первая леди Украины рассказала, чем кормит детей и президента
Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского в большом интервью рассказала о том, каково это быть первой леди страны, и раскрыла несколько "домашних секретов".
Сегодня, 09:21618
Устроить серию митингов по всей Америке планирует Трамп
Устроить серию митингов по всей Америке планирует Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп не расстался с мыслями о возвращении в большую политику и начнет он с организации митингов своих сторонников.
Сегодня, 09:1885
В Украине в июне будут два дополнительных выходных
В Украине в июне будут два дополнительных выходных
В июне украинцев ждут сразу два дополнительных выходных - на Троицу и День Конституции.
Сегодня, 09:1696
7 Днів