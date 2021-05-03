10 цікавих фактів про сонцезахисний крем

Влітку кожна шкіра потребує захисту від ультрафіолету. Для цього згодиться звичайний засіб із SPF. Причому сонцезахисні креми для дітей та дорослих потрібні різні. Дитяча косметика відрізняється кількістю віддушок, парабенів та барвників, тому термін її придатності менший. Але існують базові правила щодо сонцезахисних кремів, які варто знати.

1. Будь-який сонцезахисний крем із SPF вище 30 буде працювати тільки на 1% краще.

SPF 30 захищає від 97% сонячних променів. Інші засоби з більш високим показником мають незначну перевагу. Жоден сонцезахисний крем не вбереже шкіру на 100%, тому всі SPF вище 30 дадуть усього 1-2% додаткового захисту. Навіщо переплачувати?

2.Для максимального захисту потрібна чарка крему. Стільки ж варто наносити при повторному використанні.

Кожен раз рекомендується брати близько 30 грамів захисного засобу – тоді він буде працювати правильно.

3.Поняття «водонепроникний» сонцезахисний крем не існує.

Дерматологи пояснюють, що косметика може бути водостійкою тільки впродовж 40 або 80 хвилин.

4.Крем від сонця має термін придатності.

Як і у випадку з будь-якою косметикою, перед купівлею варто звертати увагу на термін придатності.

5.Засіб потрібно наносити до виходу на сонце, а також після двогодинного перебування під палючими променями.

Скористайтеся косметикою за 30 хвилин до виходу на вулицю, а також не забувайте наносити засіб кожні 2 години, після плавання та при надмірному потовиділенні.

6.SPF, що міститься в косметиці для обличчя (незалежно від його ступеня), недостатньо для повного захисту шкіри.

Навіть якщо на упаковці тонального засобу зазначено, що він захищає від сонця, цього мало. Краще окремо купувати й використовувати сонцезахисний крем для обличчя як додаток до косметики.

7.Існує два типи сонцезахисних кремів – хімічний та фізичний.

Обидва типи запобігають потраплянню сонячних променів на шкіру, але кожен із них має різні інгредієнти. Фізичні SPF містять титан або цинк, що працюють, як щит, відображають УФ-промені й підходять для чутливої ​​шкіри. Хімічні складаються з оксибензону, авобензону й октіноксату, діють, як губка, поглинають ультрафіолет.

8.Немає доказів, що сонцезахисні засоби спричиняють рак.

Відомо, що раку шкіри сприяє сонячне опромінення. Якщо хвилюєтеся з цього приводу, робіть вибір на користь косметики з титаном або цинком, яка відбиває сонячні промені від шкіри. До того ж креми фізичного типу діють довше хімічних аналогів.

9.Загалом, неважливо, який тип засобів використовувати, – кожен повинен приносити однакові результати.

Дерматологи стверджують, що будь-яка косметика: спрей, лосьйон, пудра, хімічні або фізичні засоби – буде працювати нормально, якщо наносити її в достатній кількості.

10.Кожен тип шкіри потребує захисту.

Будь-яка шкіра: суха або комбінована, світла чи темна – потребує належного догляду й захисту від ультрафіолетових променів.

Гарного відпочинку та здоров'я!