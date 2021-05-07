 

Для чего нужны гербициды?

Досуг Сегодня, 21:2844
Для чего нужны гербициды?

Выращивание культур - дело кропотливое, но интересное. Однако все могут испортить сорные травы. Ведь именно они не только забирают из земли все питательные вещества, но еще могут губительно влиять на другие растения.

А потому необходимо заранее купить гербициды. Это специальные препараты, которые уничтожают сорняки и при этом никак не влияют на культурные растения. Главное - выбрать подходящее средство.

Какие бывают гербициды и как они действуют?

Борьба с сорными травами может отнимать у огородника не только много времени, но и сил. Облегчить эту работу помогут гербициды. Важно подобрать для себя подходящее средство и строго придерживать дозировке, указанной производителем. И тогда на вашем огороде будут расти только культурные растения.

Гербициды могут выпускаться в разном виде, как водный раствор, суспензия или порошки. Препараты бывают таких видов по охвату действия:

● выборочного действия. Именно они и рассчитаны на обработку участков, где растут разные культуры. Ведь химикаты будут уничтожать только сорняки, а культурные растения не будут повреждены;

● сплошного действия. Уничтожат все на своем пути, а потому целесообразно их применять там, где еще ничего не посажено. Применять можно весной до посадки культур, или осенью, когда уже будет собран урожай.

По своему действию гербициды также бывают разные. Так, некоторые препараты используются для орошения верхнего слоя земли - таким образом создается барьер, препятствующий для роста сорных трав. При этом культурные растения здесь будут активно расти и плодоносить.

Системные гербициды являются самыми эффективными. Активные вещества проникают в ткани корней и наземной части сорной травы, полностью ее уничтожая. Контактные же препараты, наоборот, уничтожают только ту часть растения, на которую попадают. Зачастую это стебли и листья, а корни при этом остаются целыми и могут со временем снова прорасти.

Стоит помнить, что при работе с любыми гербицидами важно соблюдать меры предосторожности, а именно защищать глаза и открытые участки тела, так как препараты являются токсичными и могут негативно сказаться на здоровье человека. Также важно не превышать рекомендуемые производителем дозировки, чтобы не навредить культурным растениям.

В процессе использования гербицидов важно учитывать фазу роста сорняков (молодые растения погибают быстрее), влажность почвы (это важно для препаратов почвенного действия), температуру воздуха (эффективность повышается при температуре около +20С). Если соблюдать все правила, можно добиться идеального результата.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, гербицид, 7dniv, 7dnivinfo  
Для чего нужны гербициды?
Для чего нужны гербициды?
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году
Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году
Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение
Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение
Какое оборудование нужно для обустройства бассейна
Какое оборудование нужно для обустройства бассейна
Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ
Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ
Где знакомятся люди после 40 - лучшие места и сценарии
Где знакомятся люди после 40 - лучшие места и сценарии
Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
Назначение и особенности поролона для мебели
Назначение и особенности поролона для мебели
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Продвижение сайтов силами профессионалов
Продвижение сайтов силами профессионалов

Новости по теме

Как выбрать цветочную композицию в подарок
Как выбрать цветочную композицию в подарок
7-мая-2021, 16:30
Мужские механические часы: 5 причин выбрать именно такой вариант
Мужские механические часы: 5 причин выбрать именно такой вариант
20-апр-2021, 19:09
Модные тренды 2021: детские сарафаны
Модные тренды 2021: детские сарафаны
7-апр-2021, 16:52
Санкции должны применяться только в отношении граждан другого государства - заявил Разумков
Санкции должны применяться только в отношении граждан другого государства - заявил Разумков
4-апр-2021, 15:40
Как правильно носить маску, чтобы не подхватить коронавирус в общественном транспорте объяснили медики
Как правильно носить маску, чтобы не подхватить коронавирус в общественном транспорте объяснили медики
2-апр-2021, 09:40

Последние новости

21:31
Экономика
Доллар пробил психологический минимум. Что будет с курсом с понедельника
21:17
События
За решение оставить членов набсовета "Нафтогаза" еще на год послы G7 похвалили Кабмин Украины
21:15
События
Писать заявление об отставке отказался Степанов
19:07
События
Санкции против сотен воров в законе ввёл СНБО
19:05
События
Откровения первой леди Елены Зеленской
19:02
События
Кабинет министров Российской Федерации утвердил список недружественных России стран
16:11
События
Эрдоган поддержал Палестину вслед за Россией
16:10
События
Военный аналитик заявил что объявление Израиля о начале наземной операции было сознательным "вбросом"
16:09
События
В 2021 году в Украине зафиксирован всплеск попыток самоубийства среди подростков
16:06
События
О взломе подразделения компании Toshiba заявила хакерская группа DarkSide
14:07
События
Как украинцы оказались в коронавирусной ловушке в Непале
14:05
События
Кипятком затопило центр Киева, люди остались без горячей воды
14:03
События
На Урале еще один мужчина объявил себя богом
14:02
События
Госрегулирование стоимости бензина и дизтоплива ввел Кабмин
14:00
События
Украинцев в игнорировании спорта упрекнул санврач Ляшко
09:57
События
Почему суд отказался сажать Медведчука в тюрьму
09:25
События
Канада осудила "недобросовестное" поведение Ирана и обещает подготовить свой доклад по поводу трагедии лайнера МАУ
09:22
События
Циклон Кai сегодня в Украину принесет дожди и грозы
09:21
События
Первая леди Украины рассказала, чем кормит детей и президента
09:18
События
Устроить серию митингов по всей Америке планирует Трамп

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 мая 20213602
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 мая 20212327
Почему суд отказался сажать Медведчука в тюрьму2094
Первая леди Украины рассказала, чем кормит детей и президента1652
Эрдоган поддержал Палестину вслед за Россией985
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 мая 2021664
В Кремле прокомментировали ситуацию с Медведчуком503

Досуг

Для чего нужны гербициды?
Для чего нужны гербициды?
Выращивание культур - дело кропотливое, но интересное. Однако все могут испортить сорные травы. Ведь именно они не только забирают из земли все питательные вещества, но еще могут губительно влиять на другие растения.  
Сегодня, 21:2845
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
Влітку кожна шкіра потребує захисту від ультрафіолету. Для цього згодиться звичайний засіб із SPF. Причому сонцезахисні креми для дітей та дорослих потрібні різні. 
Сегодня, 10:24108
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Машина имеет сложный механизм. Одни его элементы всегда на слуху. О других узлах водители узнают, только когда они сломались. К таковым относится сайлентблок задней балки Ланос. Другое название детали – втулка.  
Вчера, 23:40141
Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году
Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году
Сфера онлайн игр с каждым днём становится всё более популярной и востребованной. По этой причине компании регулярно выпускают новые и делают продолжения старых игр, пытаясь тем самым привлечь как можно больше геймеров.
12-мая-2021, 18:14264
Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение
Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение
Современный ассортимент покрышек Schwalbe из Германии вызывает искреннее недоумение потребителей, неспособных поверить в небольшой срок существования бренда.
12-мая-2021, 18:12231
Какое оборудование нужно для обустройства бассейна
Какое оборудование нужно для обустройства бассейна
Мечтаете о просторном бассейне дома или на даче и уже решились осуществить мечту? В таком случае четкое понимание того, что для всего этого потребуется, уж точно не будет излишним.
12-мая-2021, 18:10236

События

За решение оставить членов набсовета "Нафтогаза" еще на год послы G7 похвалили Кабмин Украины
За решение оставить членов набсовета "Нафтогаза" еще на год послы G7 похвалили Кабмин Украины
Послы "Большой семерки" (G7) в Украине приветствуют достижение украинскими властями взаимопонимания с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины".
Сегодня, 21:1747
Писать заявление об отставке отказался Степанов
Писать заявление об отставке отказался Степанов
В парламент поступило представление главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля об отставке руководителя Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова.
Сегодня, 21:1548
Санкции против сотен воров в законе ввёл СНБО
Санкции против сотен воров в законе ввёл СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три итога заседания СНБО, из-за которых у "работавших против народа Украины" могут, по мнению президента, "произойти сердечные приступы".
Сегодня, 19:07161
Откровения первой леди Елены Зеленской
Откровения первой леди Елены Зеленской
Телеканал 1+1 опубликовал 14 мая большое интервью с первой леди Украины Еленой Зеленской.
Сегодня, 19:0564
Кабинет министров Российской Федерации утвердил список недружественных России стран
Кабинет министров Российской Федерации утвердил список недружественных России стран
В него вошла Чешская Республика и Соединенные штаты Америки, других государств, в том числе и Украины, в перечне нет.
Сегодня, 19:0266
Эрдоган поддержал Палестину вслед за Россией
Эрдоган поддержал Палестину вслед за Россией
Остановить Израиль, по словам турецкого президента, для официальной Анкары — "дело чести".
Сегодня, 16:11985
7 Днів