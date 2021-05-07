Для чего нужны гербициды?

Выращивание культур - дело кропотливое, но интересное. Однако все могут испортить сорные травы. Ведь именно они не только забирают из земли все питательные вещества, но еще могут губительно влиять на другие растения.

А потому необходимо заранее купить гербициды. Это специальные препараты, которые уничтожают сорняки и при этом никак не влияют на культурные растения. Главное - выбрать подходящее средство.

Какие бывают гербициды и как они действуют?

Борьба с сорными травами может отнимать у огородника не только много времени, но и сил. Облегчить эту работу помогут гербициды. Важно подобрать для себя подходящее средство и строго придерживать дозировке, указанной производителем. И тогда на вашем огороде будут расти только культурные растения.

Гербициды могут выпускаться в разном виде, как водный раствор, суспензия или порошки. Препараты бывают таких видов по охвату действия:

● выборочного действия. Именно они и рассчитаны на обработку участков, где растут разные культуры. Ведь химикаты будут уничтожать только сорняки, а культурные растения не будут повреждены;

● сплошного действия. Уничтожат все на своем пути, а потому целесообразно их применять там, где еще ничего не посажено. Применять можно весной до посадки культур, или осенью, когда уже будет собран урожай.

По своему действию гербициды также бывают разные. Так, некоторые препараты используются для орошения верхнего слоя земли - таким образом создается барьер, препятствующий для роста сорных трав. При этом культурные растения здесь будут активно расти и плодоносить.

Системные гербициды являются самыми эффективными. Активные вещества проникают в ткани корней и наземной части сорной травы, полностью ее уничтожая. Контактные же препараты, наоборот, уничтожают только ту часть растения, на которую попадают. Зачастую это стебли и листья, а корни при этом остаются целыми и могут со временем снова прорасти.

Стоит помнить, что при работе с любыми гербицидами важно соблюдать меры предосторожности, а именно защищать глаза и открытые участки тела, так как препараты являются токсичными и могут негативно сказаться на здоровье человека. Также важно не превышать рекомендуемые производителем дозировки, чтобы не навредить культурным растениям.

В процессе использования гербицидов важно учитывать фазу роста сорняков (молодые растения погибают быстрее), влажность почвы (это важно для препаратов почвенного действия), температуру воздуха (эффективность повышается при температуре около +20С). Если соблюдать все правила, можно добиться идеального результата.