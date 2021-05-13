 

Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»

Досуг Сегодня, 21:5457
Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»

Багато квітникарів задаються питанням: як реанімуваті орхідею, якщо вона почала в'янути, що для цього можна зробити в домашніх умовах? У той же час, в подібних ситуаціях врятувати рослину дуже часто допомагає використання спеціального добрива фірми «Ярос».

Про те, як реанімуваті орхідею за допомогою добрив й де оформити покупку необхідного складу - піде мова нижче.

Чим буде корисно добриво «Ярос»

Склад дозволяє здійснити ряд корисних завдань:

1. Підвищити родючість землі.

2. Наситити рослини корисними речовинами.

3. Нормалізувати кислотність.

4. Поліпшити структуру землі.

5. Підвищити тривалість життя рослини, уповільнити процеси старіння.

6. Активувати швидке зростання стовбура, гілок і листя.

Важливо відзначити, що «Ярос» має природне походження, а при його виробництві не використовується випромінювання. Продукт - повністю екологічний та безпечний.

Як врятувати герань

Основна причина можливих проблем при вирощуванні орхідеї - це неправильний догляд або умови, невідповідні рослині (перелив, перегрів, обмороження, невідповідний грунт). Квітка недоотримує корисних речовин, що призводить до його в'янення та загибелі.

Щоб не допустити цього й створити потужний потік всіх необхідних мікро та макроелементів рекомендується використовувати спеціальне добриво.

Добре себе зарекомендувало добриво виробника «Ярос», яке включає в себе повний комплекс всіх необхідних для рослини поживних речовин.

Щоб приготувати склад, необхідно розбавити 2.5 мілілітра добрива на 1 літр води. Після, можна обприскувати рослина разом з листям.

Однак важливо не перегодовувати рослину й слідувати інструкціям до удобрення. А при появі додаткових питань - звертатися до фахівців за допомогою.

У разі якщо зіпсовані коріння - можна спробувати наростити їх заново. Для цього потрібно відрізати паросток та поставити його в склянку з водою. Після появи коренів - рослину можна садити знову в землю з добривом.

Де замовити добриво

Щоб купити якісне добриво, рекомендується звертатися тільки до надійних постачальників і виробникам, таким як «Ярос».

Компанія на ринку вже більше 17 років і надає своїм клієнтам кращі варіанти добрив для садових й кімнатних рослин.

В наявності:

- добрива для газонів;

- добрива для хвойних рослин;

- добрива для розсади;

- добриво для грошового дерева;

- та ін.

Досвідчені фахівці допоможуть підібрати оптимальний варіант добрива під конкретну клієнтську завдання й організують доставку замовлення по Україні. Для доставлення товарів використовується сервіс Нової Пошти, однак при бажанні можна замовити кур'єрську доставку «до дверей будинку».

Як замовити

Щоб оформити доставку добрива по Україні потрібно зателефонувати в магазин «Ярос» й залишити свій запит. Також можна написати через сайт iaros.com.ua. У разі появи додаткових питань, рекомендується звертатися в технічну підтримку. Досвідчені фахівці завжди на зв'язку й готові дати розгорнуті відповіді на всі запитання.

Етапи замовлення:

1. Дзвінок.

2. Оформлення заявки.

3. Доставка.

4. Оплата.

5. Використання добрива, отримання результату.

Будемо раді побачити вас в числі наших постійних клієнтів.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, удобрение, 7dniv, 7dnivinfo  
Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»
Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»
Для чего нужны гербициды?
Для чего нужны гербициды?
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году
Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году
Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение
Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение
Какое оборудование нужно для обустройства бассейна
Какое оборудование нужно для обустройства бассейна
Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ
Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ
Где знакомятся люди после 40 - лучшие места и сценарии
Где знакомятся люди после 40 - лучшие места и сценарии
Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
Как вывести сайт в ТОП: три SEO-тренда 2021 года
Назначение и особенности поролона для мебели
Назначение и особенности поролона для мебели
Как выбрать цветочную композицию в подарок
Как выбрать цветочную композицию в подарок

Новости по теме

Чеки с QR-кодом — для проверки их подлинности начали выдавать на АЗС «БРСМ-Нафты»
Чеки с QR-кодом — для проверки их подлинности начали выдавать на АЗС «БРСМ-Нафты»
13-мая-2021, 11:39
В связи с угрозами и нападениями на депутатов Ужгородского горсовета от «ОПЗЖ» областная организация партии обратилась в правоохранительные органы
В связи с угрозами и нападениями на депутатов Ужгородского горсовета от «ОПЗЖ» областная организация партии обратилась в правоохранительные органы
18-апр-2021, 21:47
Стали известны идеи Андропова по разделу Украины
Стали известны идеи Андропова по разделу Украины
12-апр-2021, 22:38
Турчинов пожаловался на нежелание Запада «раздражать» Путина
Турчинов пожаловался на нежелание Запада «раздражать» Путина
22-мар-2021, 19:48
США обвинили Россию в поддержке Трампа и «очернении» Байдена на выборах 2020 года
США обвинили Россию в поддержке Трампа и «очернении» Байдена на выборах 2020 года
16-мар-2021, 21:45

Последние новости

22:11
События
В космос еще 52 спутника Starlink отправит ракета-ветеран SpaceX
22:02
События
В Украине с 1 июля появятся COVID-сертификаты
22:01
События
Торнадо в Китае убил 10 человек, более 300 раненых
19:18
События
Что писал Михаил Булгаков о Киеве, украинизации и внешнем управлении
19:09
События
Произошла перестрелка на границе Азербайджана и Ирана
19:06
События
В Киеве сразу же после старта сезона фонтанов в один из них налили моющее средство. Его пришлось отключить
15:04
События
Украинец пытался провести в Румынию торт "Наполеон", напичканный 79 пачками сигарет
15:02
События
Экс-вице-премьер Зубко утверждает, что не пользовался льготами и служебным жильем
14:59
События
Впервые с октября Польша открывает летние площадки кафе и ресторанов
12:14
События
На Одесчине нашли потерявшуюся девочку
12:12
Политика
Арахамия рассказал, за что хотят уволить Степанова
12:11
События
Офис главы службы безопасности ХАМАС Секторе Газа уничтожил Израиль
10:12
Политика
Почему в Офисе президента решили устроить чистку Кабмина и станет ли министром Ляшко
10:08
События
Второй страной в мире которая посадила свой зонд на Марс стал Китай
10:07
События
"Цветочная луна" взойдет в мае
10:04
События
Как Киев отпразднует День Европы
10:03
События
От Зеленского съехать из госрезиденции и жить как Голобородько потребовали у Порошенко
09:58
События
В ВОЗ заявляют что второй год пандемии коронавируса станет смертоноснее первого
09:56
События
Пьяный таксист во Львове уснул за рулем во время оформления на него протокола
09:54
События
Группа хакеров DarkSide взломавшая Colonial Pipeline объявила о самороспуске после получения выкупа

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 мая 20214254
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 13 мая 20213738
Почему суд отказался сажать Медведчука в тюрьму3070
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 14 мая 20212801
Первая леди Украины рассказала, чем кормит детей и президента2639
Эрдоган поддержал Палестину вслед за Россией1164
Санкции против сотен воров в законе ввёл СНБО445

Досуг

Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»
Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»
Багато квітникарів задаються питанням: як реанімуваті орхідею, якщо вона почала в'янути, що для цього можна зробити в домашніх умовах? У той же час, в подібних ситуаціях врятувати рослину дуже часто допомагає використання спеціального добрива фірми «Ярос».
Сегодня, 21:5459
Для чего нужны гербициды?
Для чего нужны гербициды?
Выращивание культур - дело кропотливое, но интересное. Однако все могут испортить сорные травы. Ведь именно они не только забирают из земли все питательные вещества, но еще могут губительно влиять на другие растения.  
Вчера, 21:28140
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
Влітку кожна шкіра потребує захисту від ультрафіолету. Для цього згодиться звичайний засіб із SPF. Причому сонцезахисні креми для дітей та дорослих потрібні різні. 
Вчера, 10:24168
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Машина имеет сложный механизм. Одни его элементы всегда на слуху. О других узлах водители узнают, только когда они сломались. К таковым относится сайлентблок задней балки Ланос. Другое название детали – втулка.  
13-мая-2021, 23:40202
Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году
Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году
Сфера онлайн игр с каждым днём становится всё более популярной и востребованной. По этой причине компании регулярно выпускают новые и делают продолжения старых игр, пытаясь тем самым привлечь как можно больше геймеров.
12-мая-2021, 18:14338
Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение
Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение
Современный ассортимент покрышек Schwalbe из Германии вызывает искреннее недоумение потребителей, неспособных поверить в небольшой срок существования бренда.
12-мая-2021, 18:12303

События

В космос еще 52 спутника Starlink отправит ракета-ветеран SpaceX
В космос еще 52 спутника Starlink отправит ракета-ветеран SpaceX
Это уже 15-я миссия ракеты Falcon 9 для SpaceX на данный момент в 2021 году.
Сегодня, 22:1158
В Украине с 1 июля появятся COVID-сертификаты
В Украине с 1 июля появятся COVID-сертификаты
Сертификаты будут предоставлять определенные привилегии для вакцинированных и людей с иммунитетом.
Сегодня, 22:0270
Торнадо в Китае убил 10 человек, более 300 раненых
Торнадо в Китае убил 10 человек, более 300 раненых
В результате торнадо, который обрушился на центральный и восточный Китай, погибли люди и много разрушенных зданий.
Сегодня, 22:0170
Что писал Михаил Булгаков о Киеве, украинизации и внешнем управлении
Что писал Михаил Булгаков о Киеве, украинизации и внешнем управлении
Сегодня - 130 лет со дня рождения Михаила Булгакова. Одного из крупнейших русских писателей ХХ века.
Сегодня, 19:18158
Произошла перестрелка на границе Азербайджана и Ирана
Произошла перестрелка на границе Азербайджана и Ирана
В субботу, 15 мая, на границе Азербайджана с Ираном произошла перестрелка между нарушителями разграничительной линии и сотрудниками пограничной службы, в результате погибли двое азербайджанских пограничников.
Сегодня, 19:0992
В Киеве сразу же после старта сезона фонтанов в один из них налили моющее средство. Его пришлось отключить
В Киеве сразу же после старта сезона фонтанов в один из них налили моющее средство. Его пришлось отключить
В субботу, 15 мая, в Киеве, где стартовал сезон фонтанов, один из них пришлось отключить.
Сегодня, 19:0678
7 Днів