Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»

Багато квітникарів задаються питанням: як реанімуваті орхідею, якщо вона почала в'янути, що для цього можна зробити в домашніх умовах? У той же час, в подібних ситуаціях врятувати рослину дуже часто допомагає використання спеціального добрива фірми «Ярос».

Про те, як реанімуваті орхідею за допомогою добрив й де оформити покупку необхідного складу - піде мова нижче.

Чим буде корисно добриво «Ярос»

Склад дозволяє здійснити ряд корисних завдань:

1. Підвищити родючість землі.

2. Наситити рослини корисними речовинами.

3. Нормалізувати кислотність.

4. Поліпшити структуру землі.

5. Підвищити тривалість життя рослини, уповільнити процеси старіння.

6. Активувати швидке зростання стовбура, гілок і листя.

Важливо відзначити, що «Ярос» має природне походження, а при його виробництві не використовується випромінювання. Продукт - повністю екологічний та безпечний.

Як врятувати герань

Основна причина можливих проблем при вирощуванні орхідеї - це неправильний догляд або умови, невідповідні рослині (перелив, перегрів, обмороження, невідповідний грунт). Квітка недоотримує корисних речовин, що призводить до його в'янення та загибелі.

Щоб не допустити цього й створити потужний потік всіх необхідних мікро та макроелементів рекомендується використовувати спеціальне добриво.

Добре себе зарекомендувало добриво виробника «Ярос», яке включає в себе повний комплекс всіх необхідних для рослини поживних речовин.

Щоб приготувати склад, необхідно розбавити 2.5 мілілітра добрива на 1 літр води. Після, можна обприскувати рослина разом з листям.

Однак важливо не перегодовувати рослину й слідувати інструкціям до удобрення. А при появі додаткових питань - звертатися до фахівців за допомогою.

У разі якщо зіпсовані коріння - можна спробувати наростити їх заново. Для цього потрібно відрізати паросток та поставити його в склянку з водою. Після появи коренів - рослину можна садити знову в землю з добривом.

Де замовити добриво

Щоб купити якісне добриво, рекомендується звертатися тільки до надійних постачальників і виробникам, таким як «Ярос».

Компанія на ринку вже більше 17 років і надає своїм клієнтам кращі варіанти добрив для садових й кімнатних рослин.

В наявності:

- добрива для газонів;

- добрива для хвойних рослин;

- добрива для розсади;

- добриво для грошового дерева;

- та ін.

Досвідчені фахівці допоможуть підібрати оптимальний варіант добрива під конкретну клієнтську завдання й організують доставку замовлення по Україні. Для доставлення товарів використовується сервіс Нової Пошти, однак при бажанні можна замовити кур'єрську доставку «до дверей будинку».

Як замовити

Щоб оформити доставку добрива по Україні потрібно зателефонувати в магазин «Ярос» й залишити свій запит. Також можна написати через сайт iaros.com.ua. У разі появи додаткових питань, рекомендується звертатися в технічну підтримку. Досвідчені фахівці завжди на зв'язку й готові дати розгорнуті відповіді на всі запитання.

Етапи замовлення:

1. Дзвінок.

2. Оформлення заявки.

3. Доставка.

4. Оплата.

5. Використання добрива, отримання результату.

Будемо раді побачити вас в числі наших постійних клієнтів.