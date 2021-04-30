Женские комбинезоны на LeBoutique: что сейчас в тренде?

Комбинезоны – лучшая альтернатива платьям, которые позволяют женщинам чувствоваться более уверенно и не вынужденно. В конце концов, такая одежда просто-напросто удобна и практична, именно поэтому является востребованной и особо популярной.

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Чтобы еще более упростить вам процесс поиска и выбора, предлагаем вашему вниманию тройку лучших женских комбинезонов, которые, несомненно, должны вас заинтересовать.

№1 Комбинезон Agata Webers, зеленый

Невероятно легкий и привлекательный комбинезон зеленого цвета, выполнен с нежнейшей шелковой ткани. Модель имеет несколько весомых преимуществ, в частности:

Большой выбор размеров;

Современный внешний вид;

Отличные эксплуатационные свойства;

Устойчивость к износу, простота в уходе.

Останавливаясь подробнее на внешнем виде, отметим наличие воротника-стойки с декоративными завязками, а также присутствие пояса, который выгодно дополняет вещь. Особое внимание заслуживают свободные брюки, длинные рукава и аккуратный вырез на спине.

№2 Комбинезон Lada Lucci, черный

Отличительной особенностью комбинезона является модный внешний вид, высокое качество пошива и невероятно приятный на ощупь трикотаж. Помимо этого, модель привлекает V-образным вырезом горловины и отсутствием рукавов. Lada Lucci имеет свободные брюки прямого кроя, сзади – застежку, которая практически незаметна.

Данный комбинезон идеально повторяет контуры тела, делая фигуру еще более стройной и привлекательной.

№3 Комбинезон FEM, светло-серый

Хочется чего-то лаконичного, легкого и удобного? Комбинезон FEM светло-серого цвета – отличный выбор. Во-первых, модель выполнена с высококачественных материалов – шелка, полиэстера и эластана. Во-вторых, обладает эффектным видом, отличается максимальным удобством во время ношения.

Модель получила открытую спинку, вырез можно запросто регулировать с помощью декоративной завязки. Изделие представлено в разных размерах, поэтому каждая представительница прекрасной половины человечества сможет запросто подобрать свой вариант.