Как определить размер одежды новорожденных детей

Вопрос подбора одежды возникает еще до рождения ребенка. Будущие родители заранее готовятся к роддому и список необходимых вещей включает в себя одежду для малыша.

Первая покупка оказывается наиболее волнительной, так как мама и папа ещё не знают, какой размер купить новорожденному и боятся ошибиться.

Как отличаются размеры новорожденных девочек и мальчиков:

Подобрать одежду для младенцев намного проще, чем может показаться на первый взгляд. На некоторых вещах сразу пишут для какого возраста они предназначены. Это не очень удобно, так как они не всегда совпадают с ростом ребёнка.

Поэтому одежда для новорожденных от производителя часто маркируется ориентируясь на рост. Так можно более точно определить подходящий размер и процесс подбора не вызывает трудностей.

Как узнать размер своего ребенка:

Чтобы узнать размер нужно всего лишь измерить рост ребёнка. Всё это намного сложнее понять, пока ребёнок ещё не родился.

56 размер - носят от 56 до 62 см. Его чаще всего покупают перед рождением ребёнка. Некоторые дети рождаются уже с таким ростом и быстро вырастают из таких вещей. Поэтому лучше покупать несколько вещей этого размера, а остальные уже покупать на размер больше.

62 размер на сколько месяцев:

62 размер носят от 62 см до 68 см.

В среднем это до 3 месяцев. Некоторые дети, будут носить этот размер гораздо дольше.

Покупая этот размер для новорожденного вы наверняка не ошибётесь. Если он родится совсем крохотным, при необходимости, всегда можно докупить одежду нужного размера.

При этом та что уже есть, просто будет использоваться чуть позже. Впрочем, вещи размером больше, тоже можно сразу одевать. Первое время это не мешает малышам, так как они мало двигаются и постоянно спят.

Многие так и делают. Особенно, это касается тёплой одежды, её очень часто покупают с запасом.

- Зимний комбинезон - если купить точно по размеру, может и не прослужить весь сезон. Малыш вырастет и нужно будет покупать новый. Поэтому лучше сразу решить как размер будет более практичен.

- Комбинезоны и ползунки - в случае если плохо будут первое время сидеть на ножках, можно зафиксировать носочками.

- Боди и песочники - наиболее практичны в этом плане. Когда они чуть больше, это наименее заметно и обычно носятся дольше остальных вещей.

Такой вариант подходит только для малышей до трёх месяцев, когда ребёнок немного подрастёт и будет больше двигаться, одежда уже должна быть по размеру иначе она будет ему мешать.

Выбор за родителями, как им будет удобнее и выгоднее. Самое главное не использовать одежду из которой ребёнок уже вырос, чтобы он не чувствовал себя дискомфортно.