Купальники — маст-хэв в летнем гардеробе

Вы уже готовы к летнему сезону? Самое время выбирать солнцезащитные очки, пляжную одежду, головные уборы и, конечно же, купальники! Что в тренде этим летом, какой цветовой палитре отдать предпочтение, на что обращать внимание при покупке купальника — об этом и не только читайте в статье.

Цветовая гамма

Быть ярким и выделять — сегодня в тренде, а это значит, что розовый, оранжевый, мятный, желтый и другие насыщенные цвета будут отличными вариантами. Если вы предпочитаете классику, то беспроигрышным выбором будет черный, бордовый, синий — более базовые тона.

Стоит также выделить модели с узорами и принтами: флористические, анималистические и геометрические мотивы особенно популярны в этом году, поэтому можете смело остановиться на оригинальном и привлекательном изделии. Выбирая цвет, полагайтесь на собственные предпочтения и желания и не бойтесь экспериментировать.

Фасоны

Два наиболее популярных варианта: цельный и бикини. Кому какой фасон подойдет? На самом деле обе модели отлично смотрятся на любой фигуре, играет лишь вопрос вкусов: кто-то стесняется и желает скрыть определенные части тела, а кто-то наоборот любит демонстрировать фигуру и ее достоинства.

Детали и декор

Помимо принтов могут иметься декоративные или функциональные детали: фактурный материал, брендированные вставки, прорезиненный патч-лого, регулируемые или нерегулируемые бретели. Главным критерием выбора является удобство, никакие дополнительные элементы не должны приносить дискомфорт. Ориентируйтесь на то, как изделие “сидит” на теле, важно, чтобы оно не натирало, не давило и не сковывало движений. И помните, что предметы пляжного гардероба нужно подбирать по размеру.

Брендовая продукция

Хотите приобрести оригинальную брендовую продукцию? Представляем топ-3 ведущих производителей, которые точно удовлетворят все потребности и желания.

Бренд SuperDry обеспечит стильный внешний вид благодаря неординарным дизайнерским решениям, которые привлекают внимание.

Немецкий HUGO — это актуальная классика, которая понравится девушкам, ведь торговая марка знает толк в моде и трендах.

Американский Guess предлагает наибольший ассортимент товаров на любой вкус, поэтому в каталоге найдется идеальная вещь для каждой женщины.

Заходите в интернет-магазин Ultrashop и побалуйте себя незабываемым шопингом с любимыми брендами перед началом жаркого сезона. Приятных покупок и шикарного отдыха!