 

Чем привлекают однокомнатные квартиры в новом комплексе О2 RESIDENCE

Досуг Вчера, 21:2865
Чем привлекают однокомнатные квартиры в новом комплексе О2 RESIDENCE

Однокомнатные квартиры в жилом комплексе О2 RESIDENCE идеальны для тех, кто ищет недвижимость для себя и стремится жить в окружении природы. Это также подходящий вариант для молодоженов и супругов на пенсии.

Обзор однокомнатных квартир

Базовые планировки 1-комнатных квартир в ЖК О2 RESIDENCE тщательно продуманы. Предусмотрены просторные спальни, эргономичные ванные комнаты и кухни. Есть лоджии. Установлены большие окна, которые обеспечивают превосходную естественную инсоляцию. Высота потолков — 2,7 м. На выбор предложены квартиры-студии, где жилая комната и кухня составляют единое пространство, и недвижимость с изолированной спальней.

Общая площадь недвижимости варьируется от 35,9 до 39,08 кв. м. Квартиру можно разделить на несколько функциональных зон. Удастся организовать пространство для общения с гостями и спальню. Отделить общую зону от приватной можно благодаря декоративной перегородке. В кухне рационально установить компактный, но вместительный угловой гарнитур. Эта зона граничит с лоджией, которую можно превратить в стильное место для завтраков, медитаций или чтения.

На этапе строительных работ инвесторы могут заказать перепланировку. С деталями можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

О проекте: расположение, инфраструктура, система безопасности

O2 RESIDENCE — это новый экорайон, расположенный в лесу в пределах мегаполиса. В десяти минутах езды от комплекса находится станция метро «Бориспольская». Дорога до аэропорта «Борисполь» занимает около 20 минут на автомобиле.

После переезда резиденты будут наслаждаться преимуществами жизни рядом с озером — организовывать пешие прогулки и пикники на набережной, играть в волейбол и кататься на лодках.

Запланирована территория с велопарковкой и наземным паркингом для автомобилей. Будут установлены зарядные станции для электрокаров. Во внутреннем дворе расположатся зоны для отдыха, а также детская и спортивная площадки. Предусмотрен бульвар, по которому будут пролегать маршруты для пешеходов и велосипедистов и зоны для проезда автомобилей к паркингу.

«Изюминка» проекта — экоферма. В течение года у резидентов жилого комплекса будет возможность самостоятельно или под руководством агронома выращивать овощи и зелень к столу. Предусмотрен участок под фруктовый сад.

На территории будут работать рестораны, супермаркет, салон красоты, SPA-центр, почтовое отделение, а также школа и детский сад.

Предусмотрена система контроля доступа. В общественных зонах установят камеры видеонаблюдения, к которым можно будет подключаться со смартфона и наблюдать за происходящим в онлайн-режиме.

Актуальную информацию, касающуюся стоимости недвижимости в жилом комплексе О2 РЕЗИДЕНС, озвучат в отделе продаж.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, квартиры, 7dniv, 7dnivinfo  
Чем привлекают однокомнатные квартиры в новом комплексе О2 RESIDENCE
Чем привлекают однокомнатные квартиры в новом комплексе О2 RESIDENCE
Купальники — маст-хэв в летнем гардеробе
Купальники — маст-хэв в летнем гардеробе
Как определить размер одежды новорожденных детей
Как определить размер одежды новорожденных детей
Женские комбинезоны на LeBoutique: что сейчас в тренде?
Женские комбинезоны на LeBoutique: что сейчас в тренде?
Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»
Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»
Для чего нужны гербициды?
Для чего нужны гербициды?
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году
Лучшие бесплатные онлайн игры в 2021 году
Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение
Велосипедные шины Schwalbe: когда скорость имеет особое значение
Какое оборудование нужно для обустройства бассейна
Какое оборудование нужно для обустройства бассейна
Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ
Спецтехника ETS Group — гарантия качества и надежности строительных работ

Новости по теме

Чеки с QR-кодом — для проверки их подлинности начали выдавать на АЗС «БРСМ-Нафты»
Чеки с QR-кодом — для проверки их подлинности начали выдавать на АЗС «БРСМ-Нафты»
13-мая-2021, 11:39
Где в Запорожье снять квартиру посуточно
Где в Запорожье снять квартиру посуточно
21-апр-2021, 15:46
За почти 3 млн гривен в Полтаве установят 50-метровый флаг Украины
За почти 3 млн гривен в Полтаве установят 50-метровый флаг Украины
20-апр-2021, 21:51
RYBALSKY – новый полифункциональный район с концептуальной инфраструктурой
RYBALSKY – новый полифункциональный район с концептуальной инфраструктурой
20-апр-2021, 12:02
США захотели назначить спецпредставителя по уничтожению «Северного потока-2»
США захотели назначить спецпредставителя по уничтожению «Северного потока-2»
7-апр-2021, 22:29

Последние новости

Вчера, 2021-05-17
22:00
Политика
Притула опроверг, что намерен участвовать в выборах в Харькове
21:57
Политика
Степанов покинул заседание "Слуг народа" и заявил, что не знает, что решили по его отставке
21:48
События
Минимальный оклад сотрудников в размере 45 400 гривен прописан в проекте закона по СБУ
21:41
События
В проекте закона по СБУ прописали резкое сокращение численности сотрудников
19:09
События
Из-за обвинений в измене Гейтс ушел из Microsoft и может потерять большую часть активов
19:05
Политика
Кличко считает, что Зеленский хочет поступить с ним, как Янукович с Черновецким
19:04
Политика
Представление Шмыгаля об отставке Степанова не поддержал Комитет Рады
19:00
Политика
Свое последнее консульство в России закрыло США
18:57
События
Два месяца спустя в Польше умерла еще одна жертва аварии с украинским автобусом
18:41
События
Продолжить строительство "Северного потока-2" разрешила Германия
18:35
События
В ближайшее время часть Украины перейдет в зеленую зону по коронавирусу
18:20
События
Как украинцы смогут отдохнуть в Греции этим летом
15:38
События
Преподаватель, чью фразу о "псячей мове" распространяют СМИ, заявил о манипуляции
15:35
Политика
Уйти в отставку Степанова, Криклия и Петрашко лично попросил Зеленский
15:33
События
Над прекращением конфликта между Израилем и Палестиной работает США
12:38
События
Обновленные BMW X3 и iX3 раскрылись досрочно
12:37
События
В Москве банкротится крупнейшая сеть украинских ресторанов
12:36
События
До рекордного за три месяца минимума рухнул Биткоин
10:26
События
Как в Британии пытаются сорвать возможные договоренности Байдена и Путина
10:14
События
Какой будет погода в понедельник в Украине

Новости ТОП-7

Что говорит криминалитет о санкциях против воров в законе12865
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 мая 20215257
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 мая 20214252
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 мая 20214062
Что писал Михаил Булгаков о Киеве, украинизации и внешнем управлении3446
В Украине с 1 июля появятся COVID-сертификаты580
Второй страной в мире которая посадила свой зонд на Марс стал Китай573

Досуг

Чем привлекают однокомнатные квартиры в новом комплексе О2 RESIDENCE
Чем привлекают однокомнатные квартиры в новом комплексе О2 RESIDENCE
Однокомнатные квартиры в жилом комплексе О2 RESIDENCE идеальны для тех, кто ищет недвижимость для себя и стремится жить в окружении природы. Это также подходящий вариант для молодоженов и супругов на пенсии.
Вчера, 21:2866
Купальники — маст-хэв в летнем гардеробе
Купальники — маст-хэв в летнем гардеробе
Вы уже готовы к летнему сезону? Самое время выбирать солнцезащитные очки, пляжную одежду, головные уборы и, конечно же, купальники!
Вчера, 21:1659
Как определить размер одежды новорожденных детей
Как определить размер одежды новорожденных детей
Вопрос подбора одежды возникает еще до рождения ребенка. Будущие родители заранее готовятся к роддому и список необходимых вещей включает в себя одежду для малыша.
Вчера, 18:4969
Женские комбинезоны на LeBoutique: что сейчас в тренде?
Женские комбинезоны на LeBoutique: что сейчас в тренде?
Комбинезоны – лучшая альтернатива платьям, которые позволяют женщинам чувствоваться более уверенно и  не вынужденно. В конце концов, такая одежда просто-напросто удобна и практична, именно поэтому является востребованной и особо популярной.
Вчера, 18:4487
Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»
Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»
Багато квітникарів задаються питанням: як реанімуваті орхідею, якщо вона почала в'янути, що для цього можна зробити в домашніх умовах? У той же час, в подібних ситуаціях врятувати рослину дуже часто допомагає використання спеціального добрива фірми «Ярос».
15-мая-2021, 21:54238
Для чего нужны гербициды?
Для чего нужны гербициды?
Выращивание культур - дело кропотливое, но интересное. Однако все могут испортить сорные травы. Ведь именно они не только забирают из земли все питательные вещества, но еще могут губительно влиять на другие растения.  
14-мая-2021, 21:28263

События

Минимальный оклад сотрудников в размере 45 400 гривен прописан в проекте закона по СБУ
Минимальный оклад сотрудников в размере 45 400 гривен прописан в проекте закона по СБУ
Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая опубликовала законопроект об СБУ ко второму чтению.
Вчера, 21:4864
В проекте закона по СБУ прописали резкое сокращение численности сотрудников
В проекте закона по СБУ прописали резкое сокращение численности сотрудников
В интернете опубликован проект закона о внесении изменений в закон Украины 1992 года "О Службе безопасности Украины".
Вчера, 21:4165
Из-за обвинений в измене Гейтс ушел из Microsoft и может потерять большую часть активов
Из-за обвинений в измене Гейтс ушел из Microsoft и может потерять большую часть активов
Всплывают новые подробности развода основателя Microsoft Билла Гейтса с его женой Мелиндой после 27 лет брака. 
Вчера, 19:0991
Два месяца спустя в Польше умерла еще одна жертва аварии с украинским автобусом
Два месяца спустя в Польше умерла еще одна жертва аварии с украинским автобусом
В больнице польского города Перемышль умерла еще одна пострадавшая в аварии с украинским автобусом, которая произошла в начале марта недалеко от польского города Кошице.
Вчера, 18:5789
Продолжить строительство "Северного потока-2" разрешила Германия
Продолжить строительство "Северного потока-2" разрешила Германия
Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) разрешило продолжить строительство газопровода "Северный поток - 2" на территории исключительной экономической зоны Германии.
Вчера, 18:41123
В ближайшее время часть Украины перейдет в зеленую зону по коронавирусу
В ближайшее время часть Украины перейдет в зеленую зону по коронавирусу
В Украине восьмую неделю подряд наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной болезнью.
Вчера, 18:35195
7 Днів