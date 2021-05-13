Чем привлекают однокомнатные квартиры в новом комплексе О2 RESIDENCE

Однокомнатные квартиры в жилом комплексе О2 RESIDENCE идеальны для тех, кто ищет недвижимость для себя и стремится жить в окружении природы. Это также подходящий вариант для молодоженов и супругов на пенсии.

Обзор однокомнатных квартир

Базовые планировки 1-комнатных квартир в ЖК О2 RESIDENCE тщательно продуманы. Предусмотрены просторные спальни, эргономичные ванные комнаты и кухни. Есть лоджии. Установлены большие окна, которые обеспечивают превосходную естественную инсоляцию. Высота потолков — 2,7 м. На выбор предложены квартиры-студии, где жилая комната и кухня составляют единое пространство, и недвижимость с изолированной спальней.

Общая площадь недвижимости варьируется от 35,9 до 39,08 кв. м. Квартиру можно разделить на несколько функциональных зон. Удастся организовать пространство для общения с гостями и спальню. Отделить общую зону от приватной можно благодаря декоративной перегородке. В кухне рационально установить компактный, но вместительный угловой гарнитур. Эта зона граничит с лоджией, которую можно превратить в стильное место для завтраков, медитаций или чтения.

На этапе строительных работ инвесторы могут заказать перепланировку. С деталями можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

О проекте: расположение, инфраструктура, система безопасности

O2 RESIDENCE — это новый экорайон, расположенный в лесу в пределах мегаполиса. В десяти минутах езды от комплекса находится станция метро «Бориспольская». Дорога до аэропорта «Борисполь» занимает около 20 минут на автомобиле.

После переезда резиденты будут наслаждаться преимуществами жизни рядом с озером — организовывать пешие прогулки и пикники на набережной, играть в волейбол и кататься на лодках.

Запланирована территория с велопарковкой и наземным паркингом для автомобилей. Будут установлены зарядные станции для электрокаров. Во внутреннем дворе расположатся зоны для отдыха, а также детская и спортивная площадки. Предусмотрен бульвар, по которому будут пролегать маршруты для пешеходов и велосипедистов и зоны для проезда автомобилей к паркингу.

«Изюминка» проекта — экоферма. В течение года у резидентов жилого комплекса будет возможность самостоятельно или под руководством агронома выращивать овощи и зелень к столу. Предусмотрен участок под фруктовый сад.

На территории будут работать рестораны, супермаркет, салон красоты, SPA-центр, почтовое отделение, а также школа и детский сад.

Предусмотрена система контроля доступа. В общественных зонах установят камеры видеонаблюдения, к которым можно будет подключаться со смартфона и наблюдать за происходящим в онлайн-режиме.

Актуальную информацию, касающуюся стоимости недвижимости в жилом комплексе О2 РЕЗИДЕНС, озвучат в отделе продаж.