Как выбрать услугу для размещения собственного сайта

Любой разработчик сайта или владелец бизнеса сталкивается с вопросом размещения своего интернет-ресурса. В приоритете требований стоит стабильная работа, скорость передачи данных и удобство взаимодействия с провайдером. Важна также и грамотная техническая поддержка. Существуют разные варианты размещения сайта, поэтому важно заранее ознакомиться с видами услуг и выбрать именно ту, которая полностью соответствует конкретным требованиям. В этой статье, хостинг-провайдер Cityhost.ua расскажет о доступных вариантах и их особенностях.

Где разместить свой сайт?

Сегодня доступны следующие варианты размещения сайтов:

виртуальный хостинг;

виртуальный сервер (VDS);

отдельный сервер.

Для каждого из них характерны свои достоинства и недостатки, которые следует рассмотреть подробнее.

Виртуальный хостинг

Это наиболее простой вариант, предполагающий выделение места на сервере для размещения файлов, а также простоту и удобство работы. При этом на одном сервере может быть размещено много соседствующих сайтов. Его администрирование производится на стороне провайдера, а взаимодействие с пользователями осуществляется посредством панели управления. Поскольку многие хостинг-провайдеры устанавливают на серверы современные SSD-диски, скорость загрузки страниц вполне приемлема. Кроме того, провайдеры сами создают бэкапы вашего проекта, а владелец сайта имеет возможность запрашивать резервный бэкап и восстанавливать предыдущую версию ресурса.

Техническая поддержка хостинга имеет свои особенности, но, чаще всего, проблем с ней нет. К другим преимуществам виртуального хостинга можно отнести доступную стоимость услуг и простоту использования. Это хорошее решение:

для корпоративных порталов,

небольших интернет-проектов,

ненагруженных интернет-магазинов.

Если же ваш бизнес набирает обороты, со временем хостинга становится мало и необходимо перейти к следующему этапу.

Сервер VDS/VPS

Он предполагает предоставление части сервера в пользование клиенту. Виртуальный сервер более сложный в управлении и стоит дороже, но знание команд SSH, как и установка определенных программ, упрощает взаимодействие с ним. Обычно клиенты компании, предоставляющей подобные услуги, управляют виртуальными серверами через профессионального администратора. К преимуществам этого способа можно отнести полный доступ уровня Root, выбор предпочтительной операционной системы и гибкую настройку конфигурации ресурса. Заказать виртуальный сервер можно по ссылке: https://cityhost.ua/vds, выбрав подходящую конфигурацию, операционную сисетму и страну размещения сервера.

Выделенный сервер

Максимальным вариантом размещения сайта является аренда выделенного сервера. Эта услуга дает вам возможность полного управления сервером с выбором необходимой конфигурации оборудования, включая мощность процессоров, объемы памяти и дисков. Арендуя выделенный сервер целиком, необходимо владеть навыками системного администрирования или иметь в штате специалиста для выполнения этой работы. Размещают такие серверы в дата-центрах, оборудованных широкими интернет-каналами, рядом источников питания и системой пожаротушения. Такая услуга подходит для проектов с высокой нагрузкой, множеством посетителей, особыми требованиями к производительности и к аппаратному обеспечению. Взять сервер в аренду можно по ссылке: https://cityhost.ua/server, тут также необходимо будет выбрать подхоядщую конфигурацию и страну размещения.

Какой вариант лучше выбрать?

Онлайн-бизнес требует не только знаний и навыков маркетинга, но и технических аспектов. Выбрав тот или иной тип размещения сайта, вы можете управлять им самостоятельно или нанимать в штат специалистов для администрирования. Для каждого типа размещения характерны свои особенности и нюансы. При этом всегда можно поменять виртуальный хостинг на VDS, а если того потребует рост компании, то и на выделенный сервер.

Использовать хостинг рекомендуется начинающим бизнес-компаниям, поскольку это доступно по стоимости и несложно в управлении. От владельца сайта потребуется минимальное знание технических аспектов. Виртуальный сервер (VDS/VPS) дает больше возможностей: самостоятельные настройки и большие нагрузки, но потребует и больше знаний или обращения к специалистам. Аренда выделенного сервера — самый эффективный вариант размещения сайта, выбрав который, вы получаете под свой контроль все возможности и сможете использовать сервер на все 100 %.