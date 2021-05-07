 

Как организовать романтический ужин дома на двоих?

Досуг Сегодня, 12:5336
Как организовать романтический ужин дома на двоих?

Чтобы впечатлить свою вторую половинку, многие девушки (и мужчины) задумывают приготовить ужин, который они подадут в романтической обстановке. Однако это мероприятие требует определенной подготовки и некоторых знаний, чтобы оно прошло как нельзя лучше.

Оформление романтического ужина

Итак, перед тем, как начинать готовить романтический ужин, следует позаботиться о том, чтобы подготовить место проведения. Для этого потребуется:

  • Определиться с тем, в чьей квартире и в какой комнате будет проходить ужин. Удобнее, конечно, все подготовить у себя дома. Сам ужин можно подать, как на кухне, так и в гостиной либо спальне. Главное – это создание романтической (возможно, интимной) атмосферы.
  • Создать приятный полумрак, зашторив окна и установив свечи. Чтобы создать так называемую атмосферу romantic, стоит отдать предпочтение свечам в красивых подсвечниках. Однако могут подойти и обычные свечи в форме таблеток. Чтобы украсить помещение или стол более оригинально, можно купить плавающие свечи и поместить их в красивую тарелку либо вазочку. Интересным вариантом будет установка плоских свечек на бокалы. Для этого бокалы переворачивают, помещают под них свечи, а на ножку укладывают любое украшение.
  • Украсить комнату. С этой целью можно использовать гирлянды (подойдут даже новогодние) и шары. Также будет уместно сделать в качестве главного атрибута вечера изображение сердца (например, сделанное в виде плаката на стене).
  • Украшение стола. Существует много различных декораций, которые удачно впишутся в романтическую атмосферу. Однако главное не переусердствовать, чтобы декор не мешал трапезе, общению и не заслонял лица друг друга.

Популярным декором для стола являются лепестки роз, нити жемчуга, совместное фото, обрамленное в красивую рамку, праздничная посуда, цветы. В идеале не ставить на такой стол повседневные и обыденные вещи, ведь этот ужин особенный.

Какие блюда приготовить?

Не стоит готовить какие-то сложные и калорийные блюда. Также не рекомендуется экспериментировать с новыми блюдами, поскольку они могут не получиться, и весь ужин будет испорчен. Лучше для романтического ужина выбирать легкие салаты, запеченную птицу или стейки. Конечно, никто не запрещает покушать более сытно, однако, после тяжелой трапезы ни о каком продолжении вечера речь быть не может, поскольку плотный ужин вызовет желание прилечь, а то и поспать.

Меню примерно может быть таким:

  • салаты (овощные, фруктовые, из морепродуктов);
  • мясные и рыбные блюда;
  • бутерброды и закуски;
  • десерт;
  • алкоголь (вино, шампанское, коньяк).

Также можно подготовить фруктовую нарезку, сделать вкусный чай к десерту (к слову, в качестве сладко можно сделать легкий бисквитный, ягодный торт).

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