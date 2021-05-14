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Гель или порошок - что лучше для стирки вещей?

Многие люди задаются вопросом, чем лучше стирать вещи порошком или гелем. В магазинах можно увидеть различные жидкие средства, предназначенные для стирки одежды. Средства представлены в виде дозированных капсул, флаконов, которые можно заполнить, положить вместе с бельем в барабан машинки.

Какой порошок лучше, чем гель

Средство следует применять по тому назначению, которое предусмотрено производителем. Что такое гель для стирки? Средство представляет собой раствор активных веществ, которые готовы к использованию. По сравнению с порошками гель имеет мягкое моющее воздействие. Это дает возможность применять средство для ежедневной стирки. На нашем сайте предлагаются различные гели для стирки оптом по приемлемой цене. Данные средства применяются для стирки изделий в прохладной, а также в теплой воде. Производители рекомендуют температурный режим для жидких средств для стирки: 30-40 градусов. Порошки могут применяться в более широком диапазоне температур: до 90 градусов. Если сравнивать с порошками, то данные средства содержат небольшое количество анионных ПАВ, множество катионных, неионогенных. С помощью геля можно освежить любую одежду, средство мягко воздействует на ткань.

Например, если нужно отстирать сильные загрязнения на одежде, изделия, то можно купить порошок, установить режим с высокой температурой воды. Для усиления отстирывающей способности средства-геля были разработаны специальные капсулы, которые помещают в грязную одежду. Это позволяет предотвратить вымывание средства из специального отделения машинки. В данном случае жидкое средство для стирки быстро распределяется на поверхности воды, действует предварительно на изделия. Во время работы машинки происходит механоактивация, которая вместе с химическим воздействием жидкости для стирки позволяет обеспечить отличный моющий эффект.

Порошок или гель, что выбрать?

Плюсы гелей — удобная, точная дозировка для стирки в стиральной машине. Стаканчиком можно отмерить нужное количество средства для стирки, положить в барабан машины несколько капсул. Гель можно дозировать безопасно для организма человека. Гранулы порошка могут растворяться весь цикл стирки. Гель является раствором, у него нет частиц, которые могут оставаться между волокнами ткани. В нашей компании осуществляется торговля гелями для стирки разных производителей. Обратившись к нам, вы сможете купить гель для стирки выгодно, по низкой цене.

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