Курить трубку – вредно или красиво?

Хорошо ли курить трубку? Разумеется, курение – это вообще вредно, но использование трубки определенно выигрывает по сравнению с традиционными сигаретами. Давайте разберемся, почему.

Популярность курения трубки возрастает с каждым годом. Те, кто хотя бы однажды ради интереса одалживал курительный аксессуар у друзей, рано или поздно решают его купить. Трубка для курения не избавляет организм от попадания в него никотина и все равно вызывает привыкание. Но на этом ее сходство с сигаретами заканчивается. Трубку не курят в затяг, а значит, никотин не попадает сразу в легкие, а частично всасывается через слизистую ротовой полости. Концентрация его при этом существенно меньше.

А что с другими веществами

С использованием стильного курительного аксессуара в организм человека попадают только продукты тления табачной смеси. Традиционным сигаретам в этом плане похвастаться нечем. Тут присутствуют самые разные компоненты:

· результаты горения бумаги;

· смолы;

· красители;

· ароматизаторы;

· консерванты;

· разнообразные наполнители и многое другое.

Да и качество самого табака, помещенного в сигареты даже самым проверенным производителем, неизмеримо ниже трубочного варианта. Сигареты не зря называют раковой палочкой, ведь действие на организм многих веществ, содержащихся в них, до сих пор полноценно не изучено.

Легкость и частота курения

Курительная трубка выигрывает и в этом вопросе. Ее не получится раскурить на бегу, между делом или в обеденный перерыв. У истинных ценителей процесс занимает минимум час, а в некоторых случаях и больше. Большинство людей просто не располагают таким количеством свободного времени, чтобы раскуривать трубку чаще одного раза в день. Некоторые предаются пагубной привычке и того реже – 1-2 раза в неделю.

Трубка – дорогое удовольствие и красивое хобби. Кроме, собственно, трубки и качественного табака вам потребуется много различных приспособлений:

· ершик для прочистки канала;

· специальные спички или зажигалка;

· подставка;

· приспособление для уминания табачной смеси;

· кисет для табака и так далее.

Так что, если вы решили перейти с сигарет на трубку в надежде сменить имидж, подумайте, на долго ли хватит вашего энтузиазма.

Трубка и отказ от никотина

Уход от никотиновой зависимости никак не связан с курением трубки. Хотя идея перехода на трубку кажется привлекательной тем, кто решает причинять организму меньше вреда, заменить сигареты трубкой ничуть не проще, чем бросить курить вовсе.

Трубка в большинстве случаев не удовлетворяет потребность в никотине у тех, кто долгое время курил сигареты, поскольку в процессе в организм попадает намного меньше привычной дозы. Так что трубка – это больше стильный аксессуар, нежели вредная привычка.