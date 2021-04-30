 

Преимущества использования высококачественных дров: как сориентироваться в существующем многообразии

Досуг Сегодня, 19:5242
Преимущества использования высококачественных дров: как сориентироваться в существующем многообразии

Плотность, уровень влажности, тепловая проводность – это основные, но не единственные характеристики, которые учитывают при выборе дров. В интересах заказчика составить техническое задание, в котором учтен требуемый уровень тепловой отдачи и другие параметры. С подготовленным ТЗ отправляются за покупкой. Осмотр начинают с изучения времени сруба. Больше пользы принесут дрова зимней рубки, которые содержат меньше влаги. Да, весенне-зимний сезон можно брать, но при этом придется тратить время на сушку. Другие значимые параметры подскажет менеджер компании-продавца.

Какой объем дров потребуется для отопительного сезона

Баланс между экономической и практической составляющей всегда тревожит владельца отопительного оборудования. С одной стороны, хочется создать оптимальный температурный фон, а, с другой – нет желания переплачивать. Существует несколько рекомендаций, опираясь на которые, можно приобрести качественные дрова тут https://drova-kiev.com.ua/drova для последующего использования:

  • за основу берут площадь отапливаемого дома, например, 200 м²;
  • уровень тепловых потерь (в зависимости от месяца) колеблется от 7 до 20 кВт;
  • в течение сезона потери достигнут 30000 кВт;
  • компенсировать нехватку поможет 20 м³ древесины – показатель зависит от тепловой проводности отдельного вида древесины.
     

Приведенные значения носят приблизительный характер, поэтому в каждом конкретном случае лучше все тщательно посчитать.

Слишком влажная древесина таит в себе немало рисков

Качество используемой древесины напрямую влияет на эффективность и долговечность работы отопительного оборудования. Если показатель приближается к 50%, то это говорит о более низкой температуре горения. Последствия не заставят себя ждать. Первое – это более активное образование грязи внутри котла, который придется чаще чистить. Второе негативное последствие – это более низкая температура при использовании аналогичного объема дров, но с разным уровнем влажности. Собственнику придется за 1 раз сжечь больше материалов, увеличивая тем самым собственные затраты. Минимизировать подобное развитие событий поможет обращение к профессионалам, занимающихся реализацией дров. Наличие сопроводительных документов – это обязательный нюанс, иначе невозможно быть уверенными в качестве приобретаемых дров. В бумагах содержится информация о физических характеристиках, которые стоит внимательно изучить.

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