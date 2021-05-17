Девять отличных советов, как организовать семейный досуг

Ничто так не скрепляет семейные узы, как совместный отдых в свободное время. Советы можно было бы начать с банального просмотра телевизора всей семьей. Тем более, что в интернете регулярно появляются новинки. Фильмы и сериалы 2021 года можно, смотреть, например, по ссылке или скачать с трекерских форумов. Но хочется чего-то необычного.

Девять интересных идей для совместного семейного досуга

Детям такие идеи наверняка понравятся, а взрослые могут выбрать то, что для них будет более привлекательным.

1. Устройтесь в гостиной и включите ноутбук с последними фотографиями. Дни рождения, поездки – положительные впечатления от них поднимут настроение. Лучшие фото, которые навевают добрые воспоминания, стоит распечатать на бумаге. А если сделать их в ретро-стиле, то получится отличный сюрприз для бабушек и дедушек.

2. Вряд ли дети станут возражать против фотосессии где-нибудь в лесу или парке неподалеку от дома, возле речки или озера. Они точно захотят запечатлеть то, что поражает их больше всего: красивые растения, круги на воде, необычные формы веток и деревьев или забавных насекомых. Природа предлагает безграничные возможности. Они просто ждут, чтобы их обнаружили ... Из лучших кадров получится красивый фото постер или настенная роспись - они придадут дому новый декоративный вид.

3. Прекрасная идея - фотокнига об одном из последних событий, например, об отпуске. Можно сначала рассказать о самых захватывающих приключениях. Это возвращает к жизни атмосферу праздника. Чтобы сделать воспоминания об отпуске еще более живыми, нужно добавить к лучшим снимкам тексты и вставить в альбом. Получится настоящая фотокнига.

4. Даже взрослые любят собирать пазлы, а уж дети всегда рады новому набору. Почему бы не сделать собственные пазлы из фото, например, из портрета одного из членов семьи. Когда дети начнут «собирать» папу, они точно получат массу удовольствия и хорошую порцию смеха.

5. Досуг некоторые используют для того, чтобы приготовить сюрприз или просто сделать приятное своим родным, особенно, старшему поколению. Ведь бабушки и дедушки так нуждаются во внимании, на которое обычно не хватает времени. Один из вариантов – открытка, сделанная из какого-нибудь смешного снимка, к которой можно добавить текст и сразу отправить родне. Радости не будет предела.

6. Украшение детских предметов – еще одно интересное занятие. Красивое фото домашнего животного или самого ребенка, смешная фраза, и наклейка на бутылочку готова. Также будет в радость создание собственных иллюстрированных историй или комиксов.

7. Домашний мастер-шеф – отличная идея для досуга. Дети будут в восторге, если приготовить вместе с ними вкусное праздничное блюдо, которое нечасто появляется на столе. Во-первых, это будет вкусно. Во-вторых, из этого также можно сделать отдельную фотокнигу. На очередном дне рожденья одного из членов семьи будет весело смотреть на перемазанные в муке мордочки и довольные лица.

8. Внести струю свежего воздуха в комнату ребенка помогут любые изменения в дизайне. Никто не говорит, что в субботу или воскресенье нужно галопом делать ремонт, но сделать детский фотоколлаж и повесить его на стену – это тоже идея. Комната сразу приобретет другой вид.

9. Настоящая коллекция, которой со временем просто не будет цены, может получиться из различных мелочей – проездных документов, входных билетов на разные мероприятия, открыток, ракушек. Только каждый такой предмет должен сопровождаться текстом с напоминанием о событии и времени, когда оно произошло.

Это лишь несколько советов для семейного досуга – дети с их необъятным творческим потенциалом могут придумать еще тысячи необычных вариантов. Надо лишь дать им такую возможность.