Антибиотикотерапия при ангине: особенности и принцип назначения

Среди детей, так же как и взрослых, одним из распространенных недугов является ангина. Острое инфекционное заболевание чаще поражает миндалины горла, что приводит к последующему воспалительному процессу. При отсутствии своевременного лечения это становится причиной поражения сердечно-сосудистой системы или сепсису. В качестве действенного метода борьбы с бактериальной этиологией используются антибиотики при ангине.

На что обращать внимание при выборе антибактериальных препаратов

В первую очередь необходимо руководствоваться назначением лечащего врача. Это –верное решение, так как антибиотики оказывают влияние не только на возбудители заболевания, но и на другие органы и системы. При самостоятельном приеме препаратов и неправильном подборе можно ослабить защитные свойства иммунитета, что может привести к перетеканию ангины в хронический процесс.

Дополнительно следует руководствоваться следующими критериями:

форма приема – для комфортного соблюдения назначенной дозировки;

воздействие на грамотрицательные и грамположительные бактерии;

оптимальная скорость абсорбции вне зависимости от приема пищи;

высокая эффективность;

минимальный риск возникновения побочных действий;

прямое воздействие на очаг заболевания.

Стоимость антибактериальных препаратов – вопрос второстепенный. Современные фармацевтические компании предлагают большое количество доступных аналогов, что позволяет выбрать эффективные медикаменты на любой бюджет.

Разновидности антибиотиков, используемых при лечении ангины

В качестве антибактериальной терапии используются две группы препаратов – бактерицидные и бактериостатические. Они отличаются типом воздействия, и делятся еще на несколько категорий.

Бактерицидные средства непосредственно влияют на возбудителей заболевания. Для этой цели применяются медикаменты ряда пенициллинов, амоксициллинов и азитромицина.

Бактериостатические препараты предотвращают размножение бактерий, и дополнительно устраняют сопутствующие симптомы. К ним относят различные растворы для полоскания горла на основе фурацилина и мирамистина.

Также лечение ангины не обходится без вспомогательных средств. Для облегчения состояния назначают жаропонижающие и иммуномодулирующие препараты, и пробиотики для восстановления микрофлоры желудка.