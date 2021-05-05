Организация поставок товаров для своего бизнеса: основные шаги

Сегодня перед многими продавцами продуктов питания встает проблема слишком высоких закупочных цен. А прибыль бизнеса во многом зависит от них. Чем ниже закупочная стоимость, тем больше будет маржа. Если сложно или невозможно сотрудничать с производителями напрямую, стоит воспользоваться услугами посредников. Дистрибьютор питания в Украине в лице надежной компании поможет создать почву для выгодного бизнеса.

Лидеры рынка предлагают не только актуальные цены на продукцию, но и гарантируют качество и своевременные поставки. Главное – тщательно подойти к выбору потенциального партнера.

Шаг 1. Определяем ассортимент

В зависимости от перечня товаров, который должен быть на полках магазина, составляется матрица ассортимента. Ее определяют формат торгового заведения и его месторасположение. Так, ассортимент магазинов одной сети, например, в центре и спальном районе города будет отличаться. Предварительно предприниматели также обозначают своего покупателя и его платежные возможности. От этого зависят такие характеристики продуктов питания:

состав;

качество;

стоимость.

Если не определить ассортимент, многие товары со временем могут оказаться ненужными.

Шаг 2. Ищем поставщика

Как уже говорилось, сотрудничать с производителем напрямую можно не всегда. Например, иногда устанавливается минимальная сумма заказа, которая не подходит предпринимателю. Кроме того, крупные производители сотрудничают с тысячами заказчиков, поэтому приходится долго ждать товар, что не всегда приемлемо в торговле продуктами питания. В таких ситуациях может затягиваться и решение текущих вопросов.

Организовать стабильные поставки продуктов питания легко при помощи дистрибьюторской компании. Ищут ее разными способами, например, через интернет, на оптовых складах, у производителей. При выборе партнера необходимо обратить внимание на такие нюансы:

опыт;

список компаний, которые с ним сотрудничают;

наличие отзывов от клиентов;

ассортимент;

закупочные цены;

дополнительные услуги;

наличие складов в нужных местах.

Надежные компании имеют собственные сайты. Их менеджеры сразу идут на контакт, предъявляют всю необходимую документацию: лицензии, сертификаты, СНИП.

От дистрибьютора во многом зависит успешность бизнеса. Выбрав надежного партнера, вы получите стабильные и быстрые поставки товаров.

Шаг 3. Заключаем договор

Магазин с дистрибьютором должен заключить договор поставки. Важно уделить внимание таким его пунктам:

цены на продукцию;

минимальная сумма заказа или количество товаров;

условия оплаты и возврата;

гарантийные обязательства (например, действия сторон при получении некачественного товара).

При сотрудничестве с производителем напрямую чаще предлагается стандартный договор, в который нельзя внести изменения. Это плохо, поскольку владелец торговой точки не может влиять на поставщика. Если тот, например, срывает сроки, он остается безнаказанным, а магазин терпит убытки. В договор с дистрибьютором часто можно внести изменения, подстроить его под собственный бизнес. После подписания он отправляется поставщику, который тоже ставит свою подпись. Дальше можно делать первую закупку.

Источник: сайт uts-logistics.com.ua