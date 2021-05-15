 

Чому варто купувати фермерське молоко

Досуг Сегодня, 15:1967
Чому варто купувати фермерське молоко

Про користь молока кожен знає з дитинства. Цей продукт завжди входив до раціону жителів українських сіл. Його вживали у свіжому вигляді, попередньо охолодивши в погребі, з нього готували кисле молоко, гуслянку, варили каші. В меню сучасної сім'ї рідко з'являються такі страви. Фермерське молоко частіше купують для харчування дитини.

Цінний і корисний продукт потрібно вживати регулярно дорослим і малечі. Це дасть можливість поповнювати запаси кальцію в організмі, який є будівельним матеріалом кісткової тканини та споживається з метою мінералізації зубів. Мінерал необхідний для регуляції правильного серцевого ритму, продукування гормонів і ферментів, нормалізації імунітету, утворення колагенових волокон. У молоці містяться білок і комплекс поживних речовин. Ці нутрієнти повинні надходити до організму людини будь-якого віку.

Чому краще купувати фермерське молоко

Кожному відомо, що смак їжі безпосередньо залежить від її якості. У магазинах можна придбати продукти фабричного виробництва. У них мало корисних речовин, до того ж містяться консерванти для продовження терміну зберігання. Смак і склад молока з супермаркету залишає бажати кращого. Це не привід відмовлятися від його вживання, слід лише знати, де купувати якісний продукт.

У фермерському молоці містяться:

  • вітаміни: А, В1, В12, D;
  • залізо;
  • магній;
  • калій;
  • фтор;
  • кальцій;
  • фосфор;
  • йод.

Корови, які пасуться на лугах і регулярно вживають траву, а в зимовий період — сіно і силос, дають молоко, що містить поліненасичені жирні кислоти, необхідні для мозку і серцево-судинної системи. Магазинне молоко виготовляють шляхом відновлення із сухого концентрованого порошку. Введення його в раціон не принесе користі.

Молоко від Yasno-product

Ясногородська страусина ферма ось уже 20 років виробляє харчові продукти високої якості. Споживачі можуть купити тут фермерське молоко, жирність якого становить не менше 3–4%.

Перше замовлення доставляється безкоштовно. Заявку слід оформити заздалегідь, щоб отримати продукцію в потрібному обсязі.

Доставка здійснюється три рази на тиждень: у вівторок, п'ятницю і суботу. В інші дні доступний самовивіз товару. Головна перевага покупки продуктів від екокомплексу — натуральність, користь та ідеальний смак. Перевірка якості молока та інших товарів виконується регулярно. 85% замовників стали постійними покупцями, оскільки для них важливо отримувати свіжі продукти, що не містять консервантів та інших шкідливих компонентів.

Що готувати з молока

Любите каву? Її краще варити в джезві, а не використовувати розчинний субстрат. У чашку ароматного напою додайте 20 мл молока, і його смак зміниться. Гурмани можуть знайти безліч рецептів, що включають і інші інгредієнти. Подайте дитині на сніданок какао. Це корисно, смачно і поживно. Напій готується досить просто. Сухий какао-порошок залийте гарячим молоком і ретельно перемішайте.

На десерт можна приготувати морозиво. Найпростіше купити суху суміш для збивання міксером. Її необхідно додати в охолоджене кип'ячене молоко і зробити все так, як зазначено в рецептурі. Ласощі готують і іншими способами. Їх можна знайти в книгах, журналах або кулінарних блогах. Молоко використовують для приготування кремів, суфле, киселю, глазурі, желе. Його додають в тісто або квасять, отримуючи густий йогурт з насиченим смаком. Корисний продукт повинен бути в холодильнику кожної родини, щоб урізноманітнювати раціон смачними та поживними стравами.

Джерело: сайт yasno-product.com.ua

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Фермерское, молоко, 7dniv, 7dnivinfo  
Чому варто купувати фермерське молоко
Чому варто купувати фермерське молоко
Металоконструкції: процесс проектування та монтажу на будівництві
Металоконструкції: процесс проектування та монтажу на будівництві
Организация поставок товаров для своего бизнеса: основные шаги
Организация поставок товаров для своего бизнеса: основные шаги
Антибиотикотерапия при ангине: особенности и принцип назначения
Антибиотикотерапия при ангине: особенности и принцип назначения
Что такое барсетка?
Что такое барсетка?
Девять отличных советов, как организовать семейный досуг
Девять отличных советов, как организовать семейный досуг
Преимущества использования высококачественных дров: как сориентироваться в существующем многообразии
Преимущества использования высококачественных дров: как сориентироваться в существующем многообразии
Курить трубку – вредно или красиво?
Курить трубку – вредно или красиво?
Гель или порошок - что лучше для стирки вещей?
Гель или порошок - что лучше для стирки вещей?
Как организовать романтический ужин дома на двоих?
Как организовать романтический ужин дома на двоих?
Как выбрать услугу для размещения собственного сайта
Как выбрать услугу для размещения собственного сайта
Чем привлекают однокомнатные квартиры в новом комплексе О2 RESIDENCE
Чем привлекают однокомнатные квартиры в новом комплексе О2 RESIDENCE

Новости по теме

Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»
Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»
15-мая-2021, 21:54
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
14-мая-2021, 10:24
Почему цены на подсолнечное масло, курятину и сахар в Украине выше, чем в России и Европе
Почему цены на подсолнечное масло, курятину и сахар в Украине выше, чем в России и Европе
13-мая-2021, 09:50
О главных методах профилактики заражения ВИЧ в МОЗ рассказали украинцам
О главных методах профилактики заражения ВИЧ в МОЗ рассказали украинцам
16-апр-2021, 22:41
Де фермеру грошей позичити для підтримання агробізнесу в Україні
Де фермеру грошей позичити для підтримання агробізнесу в Україні
24-мар-2021, 21:00

Последние новости

18:12
Политика
Байден сдал назад. США отказываются от санкций против "Северного потока-2". Что это значит для Украины?
18:10
События
Фиксированные цены на газ для коммунальщиков отменил Кабмин
18:09
События
Еще на год переназначили всех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"
18:08
События
Условия назначения субсидий изменили в Минсоцполитики
14:58
События
Чем известен Виктор Ляшко, который может возглавить МОЗ
14:55
Политика
Создавать ВСК по "вагнеровцам" отказалась Рада
14:50
Экономика
Об отказе регулирования цен на газ объявил Кабмин
14:46
Политика
Раде назначить Любченко главой Минэкономики и Кубракова министром инфраструктуры официально предложил Шмыгаль
14:43
Политика
В Офисе президента рассказали о причинах отставки Мендель
11:18
События
Киев и пять регионов Украины соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина
09:57
События
Из-за женщины с жителями эстонского города Тапа подрались солдаты НАТО
09:56
События
Уголовное расследование начали в США против компании Трампа
09:55
Политика
Закулисно администрация Байдена призывает Израиль остановить атаки на сектор Газа
09:53
События
Как будут отдыхать украинцы в июне
09:52
События
Пассажирский автобус в США попал в засаду. В ходе обстрела погибли две дамы
09:50
События
Расстреливать приговоренных, потому что не хватает яда для смертельных инъекций разрешили в Южной Каролине
09:48
События
В Польше подавляющее большинство иностранцев с видом на жительство - это украинцы
09:46
События
Новый пост в Телеграм, призвав жену воздержаться от комментариев опубликовал судья Чаус
09:45
События
Из-за санкций СНБО политики и бизнесмены снимают средства со счетов и отвозят их в "комнаты денег"
09:43
Экономика
Доллар в Украине подешевел на 12 копеек, а евро подорожал на 9

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 мая 20214951
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 мая 20214768
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 мая 20211804
В ближайшее время часть Украины перейдет в зеленую зону по коронавирусу984
В больнице умер спрыгнувший с моста в Киеве 15-летний подросток787
Степанов рассказал, что думает об отставке с поста главы Минздрава593
Цифровизацию обсудит Зеленский в понедельник на форуме "Украина 30"552

Досуг

Чому варто купувати фермерське молоко
Чому варто купувати фермерське молоко
Про користь молока кожен знає з дитинства. Цей продукт завжди входив до раціону жителів українських сіл. Його вживали у свіжому вигляді, попередньо охолодивши в погребі, з нього готували кисле молоко, гуслянку, варили каші.
Сегодня, 15:1969
Металоконструкції: процесс проектування та монтажу на будівництві
Металоконструкції: процесс проектування та монтажу на будівництві
Металоконструкції використовувались у будівництві з досить давніх часів але тільки відносно недавно вони стали обов’язковою часткою кожної капітальної споруди.
Сегодня, 15:1774
Организация поставок товаров для своего бизнеса: основные шаги
Организация поставок товаров для своего бизнеса: основные шаги
Сегодня перед многими продавцами продуктов питания встает проблема слишком высоких закупочных цен. А прибыль бизнеса во многом зависит от них. Чем ниже закупочная стоимость, тем больше будет маржа.
Сегодня, 15:1076
Антибиотикотерапия при ангине: особенности и принцип назначения
Антибиотикотерапия при ангине: особенности и принцип назначения
Среди детей, так же как и взрослых, одним из распространенных недугов является ангина. Острое инфекционное заболевание чаще поражает миндалины горла, что приводит к последующему воспалительному процессу. При отсутствии своевременного лечения это становится причиной поражения сердечно-сосудистой
Сегодня, 15:0977
Что такое барсетка?
Что такое барсетка?
Слово барсетка пришло к нам с французского, в переводе означает “сумка”. Но в обиход его ввели политики, торговцы и лидеры криминальных группировок.
Сегодня, 14:3673
Девять отличных советов, как организовать семейный досуг
Девять отличных советов, как организовать семейный досуг
Ничто так не скрепляет семейные узы, как совместный отдых в свободное время. Советы можно было бы начать с банального просмотра телевизора всей семьей. 
Сегодня, 11:0796

События

Фиксированные цены на газ для коммунальщиков отменил Кабмин
Фиксированные цены на газ для коммунальщиков отменил Кабмин
С завтрашнего дня в Украине отменены фиксированные цены (ПСО) на газ для предприятий теплокоммунэнерго.
Сегодня, 18:1056
Еще на год переназначили всех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"
Еще на год переназначили всех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"
Кабинет министров Украины переизбрал пятерых действующих членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на срок до года.
Сегодня, 18:0942
Условия назначения субсидий изменили в Минсоцполитики
Условия назначения субсидий изменили в Минсоцполитики
В среду, 19 мая, правительство внесло ряд изменений для назначения жилищных субсидий, сняв свое требование по переоформлению субсидий всеми получателями.
Сегодня, 18:0847
Чем известен Виктор Ляшко, который может возглавить МОЗ
Чем известен Виктор Ляшко, который может возглавить МОЗ
Верховная Рада вчера уволила министра здравоохранения Максима Степанова.
Сегодня, 14:58137
Киев и пять регионов Украины соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина
Киев и пять регионов Украины соответствуют "зеленой" зоне адаптивного карантина
В среду, 19 мая, все регионы Украины, кроме Донецкой области, находятся в "желтой" зоне адаптивного карантина.
Сегодня, 11:18124
Из-за женщины с жителями эстонского города Тапа подрались солдаты НАТО
Из-за женщины с жителями эстонского города Тапа подрались солдаты НАТО
В субботу, 15 мая, британские солдаты из батальона НАТО подрались с жителями эстонского города Тапа.
Сегодня, 09:57119
7 Днів