Чому варто купувати фермерське молоко

Про користь молока кожен знає з дитинства. Цей продукт завжди входив до раціону жителів українських сіл. Його вживали у свіжому вигляді, попередньо охолодивши в погребі, з нього готували кисле молоко, гуслянку, варили каші. В меню сучасної сім'ї рідко з'являються такі страви. Фермерське молоко частіше купують для харчування дитини.

Цінний і корисний продукт потрібно вживати регулярно дорослим і малечі. Це дасть можливість поповнювати запаси кальцію в організмі, який є будівельним матеріалом кісткової тканини та споживається з метою мінералізації зубів. Мінерал необхідний для регуляції правильного серцевого ритму, продукування гормонів і ферментів, нормалізації імунітету, утворення колагенових волокон. У молоці містяться білок і комплекс поживних речовин. Ці нутрієнти повинні надходити до організму людини будь-якого віку.

Чому краще купувати фермерське молоко

Кожному відомо, що смак їжі безпосередньо залежить від її якості. У магазинах можна придбати продукти фабричного виробництва. У них мало корисних речовин, до того ж містяться консерванти для продовження терміну зберігання. Смак і склад молока з супермаркету залишає бажати кращого. Це не привід відмовлятися від його вживання, слід лише знати, де купувати якісний продукт.

У фермерському молоці містяться:

вітаміни: А, В1, В12, D;

залізо;

магній;

калій;

фтор;

кальцій;

фосфор;

йод.

Корови, які пасуться на лугах і регулярно вживають траву, а в зимовий період — сіно і силос, дають молоко, що містить поліненасичені жирні кислоти, необхідні для мозку і серцево-судинної системи. Магазинне молоко виготовляють шляхом відновлення із сухого концентрованого порошку. Введення його в раціон не принесе користі.

Молоко від Yasno-product

Ясногородська страусина ферма ось уже 20 років виробляє харчові продукти високої якості. Споживачі можуть купити тут фермерське молоко, жирність якого становить не менше 3–4%.

Перше замовлення доставляється безкоштовно. Заявку слід оформити заздалегідь, щоб отримати продукцію в потрібному обсязі.

Доставка здійснюється три рази на тиждень: у вівторок, п'ятницю і суботу. В інші дні доступний самовивіз товару. Головна перевага покупки продуктів від екокомплексу — натуральність, користь та ідеальний смак. Перевірка якості молока та інших товарів виконується регулярно. 85% замовників стали постійними покупцями, оскільки для них важливо отримувати свіжі продукти, що не містять консервантів та інших шкідливих компонентів.

Що готувати з молока

Любите каву? Її краще варити в джезві, а не використовувати розчинний субстрат. У чашку ароматного напою додайте 20 мл молока, і його смак зміниться. Гурмани можуть знайти безліч рецептів, що включають і інші інгредієнти. Подайте дитині на сніданок какао. Це корисно, смачно і поживно. Напій готується досить просто. Сухий какао-порошок залийте гарячим молоком і ретельно перемішайте.

На десерт можна приготувати морозиво. Найпростіше купити суху суміш для збивання міксером. Її необхідно додати в охолоджене кип'ячене молоко і зробити все так, як зазначено в рецептурі. Ласощі готують і іншими способами. Їх можна знайти в книгах, журналах або кулінарних блогах. Молоко використовують для приготування кремів, суфле, киселю, глазурі, желе. Його додають в тісто або квасять, отримуючи густий йогурт з насиченим смаком. Корисний продукт повинен бути в холодильнику кожної родини, щоб урізноманітнювати раціон смачними та поживними стравами.

Джерело: сайт yasno-product.com.ua