Албания – считается одной из самых бедных стран Европы, но это не уменьшает ее потрясающую красоту. Долгое время эта страна была сильно недооценена туристами, ведь она была закрыта для путешествий.

Путешествие для настоящих первооткрывателей — это туры албании. Эта страна загадка для бывалых путешественников.

Особенности Албании

Албания – страна с длинным коммунистическим прошлым, из-за него долгое время здесь была запрещена любая религия и возведены десятки тысяч бункеров, которые можно увидеть и по сегодняшний день. Отчасти из-за прошлого режима, в стране сохранились только два старых города.

Берат (Berat) – старый город «тысячи окон». Так его называют, потому что местная архитектура предполагает большое количество одинаковых по размеру окон в домах. Здесь есть очень хорошо сохранившийся район с традиционными балканскими домами 19 века и старой крепостью на горе. Берат – находится под защитой ЮНЕСКО, как и второй не менее уникальный албанский город – Гирокастра.

Гирокастра (Gjirokastёr) – город, который по сей день выглядит, как несколько столетий назад. В городе царит какая-то аутентичная атмосфера не слишком избалованного туристами города. Город отлично сохранился с атаманских времен, здесь даже можно зайти внутрь фамильных домов и посмотреть на интерьеры, которым три сотни лет.

Отдых и природные достопримечательности Албании

Для любителей моря в Албании открывается возможность насладиться двумя морями – Адриатическим и Ионическим. Здесь есть курортные города, пляжный отдых, и вообще все блага традиционного пляжного курорта.

Блю Ай (Blue Eye) – довольно редкий геологический объект, это карстовый источник, который идет из подземелья под большим давлением, и его температура круглый год не меняется, около 13 градусов. Каждую секунду из-под земли выходит около 6 000 литров воды. Вода в карстовом источнике небесно-голубая.

Сэс (Theth) – невероятно красивый национальный парк Албании. В горах, внизу, находится одноименная уютная деревня, в которой мало людей, чистая вода и потрясающие пейзажи. Это некий детокс от города, где можно отлично отдохнуть наедине с собой.

Курорты Албании

Столица Албании – Тирана. Колоритный город с восточной архитектурой, аккуратными европейскими застройками и советскими памятниками. Тирана разделена на 11 районов, основные достопримечательности и лучшие отели сосредоточены в центре.

Дуррес – город, второй по величине в Албании. Расположился у берегов Адриатического моря. В нем есть древние достопримечательности – римский амфитеатр, мечеть, бани и акведук, завораживающие узоры из мозаики. Южнее порта располагаются пляжи. Район Голем славится невероятными закатами. В Черрете находятся отличные отели и милая рыбацкая деревушка.

К интересным курортам Албании также можно отнести: Влёра – место отличных пляжей, Саранда – тихий и уютный крохотный городок, Поградца – городок на Орхидском озере.

Албания – страна богата культурным наследием, живописной природой и чистейшими пляжами. Албания – это потрясающей красоты жемчужина Средиземного моря.

В Албании хорошие дороги для путешествий на автомобиле, и порой с этих самых дорог открываются потрясающие виды.