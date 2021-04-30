Как выбирать садовые зонты: особенности и подводные камни

Близится лето – самый жаркий, солнечный и радостный сезон года. Пора отпусков уже потихоньку набирает свои обороты. И если пару лет назад все стремились на море за границу, то сейчас все большее количество народа выбирают в качестве места отдыха свои родные края. Правда, на даче существует одно правило – делу время, а потехе час. Поэтому, чтобы в перерывах между прополкой грядок, высаживанием огурцов и помидоров по-настоящему расслабиться, необходимо с умом подойти к обустройству своего дачного участка.

Для чего нужен садовый зонт

Садовые зонты – незаменимый атрибут любого загородного участка, который не уступает по важности ни шезлонгам, ни гамакам. Пляжный сезон на даче уникален тем, что не требует больших финансовых затрат. Советуем вам со всей ответственностью подойти именно к выбору зонтика для сада, так как он обеспечит вашим кожным покровам защиту от чрезмерного UV-излучения.

Как выбрать садовый зонт для заднего двора?

Если вы совсем новичок в этом вопросе, мы поможем. Конструкции бывают следующих типов: стационарная, складная и переносная. Для частого использования на своем участке мы рекомендуем обратить внимание именно на складные системы. Они сочетают в себе мобильность и надежность. Но самое главное – правильно установить любой зонт, чтобы обезопасить себя и окружающих, если начнется сильный ветер. Чтобы понять, как выбрать раскладной зонт во двор, нужно учитывать следующие критерии: размер, материал купола, материал стройки и механизм раскрытия.

Конечно, размер должен выбираться, исходя из ваших потребностей, но рассмотрите варианты от 3-х до 5-ти метров. Отдавайте предпочтения натуральным материалам для купола и пластику или металлу для ножки. Если вы нетребовательны, смело берите зонтик с ручным механизмом раскрытия, это поможет существенно сэкономить. А вот модели со специальным рычагом для быстрого раскрытия хоть и удобны, но обойдутся дороже. Будет отлично, если в комплекте с зонтом будет идти чехол, для удобной переноски и хранения.

И остался один нерешенный вопрос: что лучше садовые зонты с боковой опорой или с подставкой? Сейчас поясним. Опора в виде буквы «Г» удобна тем, что может вращаться на 360 градусов, тем самым затемняя необходимый участок. Зонтик с подставкой очень мобилен: вы можете использовать его практически в любом месте. Здесь выбор во много зависит от ваших вкусовых предпочтений.