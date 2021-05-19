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Досуг Сегодня, 18:4829
Посылки из Кореи: просто о сложном

В Южной Корее сейчас активно развиваются экономика и производство. Поэтому украинские бизнесмены сотрудничают с корейскими компаниями. Стремительно набирает обороты продажа косметики и других товаров этой страны. Для того чтобы удачно наладить бизнес, нужно позаботиться о доставке посылок.

Доставка грузов из Кореи в Украину сейчас очень популярна, услугой активно пользуются как мелкие, так и крупные бизнесмены. Поэтому фирмы, занимающиеся грузоперевозками, имеют большой спрос на данную услугу. Важно лишь найти надежного партнера.

Преимущества и недостатки перевозок морем

Южная Корея не имеет стран-соседей по суше кроме Северной Кореи, тем не менее активно доставляет свои товары во все части мира, ведет торговлю со многими. Есть три способа грузоперевозок корейских товаров: наземный, воздушный, морской. Последний вариант пользуется большим спросом. Главная причина — доступные цены.

Но есть один недостаток — длительность доставки посылок. На продолжительность могут влиять погодные условия, маршрут, застой на таможне. Поэтому вы должны понимать это и выбирать для себя удобный способ грузоперевозок из Кореи в Украину.

Для тех, кто заказывает маленькие партии товаров, есть сборные грузы. Суть в том, что в один контейнер размещают посылки разных людей. Это выгоднее по цене. В этом случае нужно ждать, пока соберется достаточное количество заказчиков. Если заказ срочный, лучше арендовать весь контейнер для себя.

Как мы выяснили, к плюсам можно отнести низкую цену, к минусам — длительность доставки. Еще одним преимуществом является то, что товар в Корее можно очень выгодно купить, а в Украине продать по рыночной цене и хорошо заработать. Важно только найти ответственного производителя, чтобы качество изделий было хорошим. Можно первый раз самостоятельно поехать и лично проверить, как идет процесс производства, пообщаться с партнерами.

Кому подходят грузоперевозки из Кореи в Украину

Практически любой бизнес может наладить доставку из Южной Кореи, но для некоторых видов торговли это особенно выгодно.

Кому подойдет услуга:

  • Новым интернет-магазинам, небольшим локальным торговым точкам. Для них актуально продавать недорогие, но интересные товары, полезные изделия;
  • Большим торговым точкам с широким ассортиментом, который можно разнообразить забавными новинками или предметами быта.

Несомненно, корейские товары сейчас на пике популярности, поэтому магазины стараются разбавить свой ассортимент такими позициями, тем самым увеличив продажи. На выбор покупателя влияет не только мода, но и хорошее качество.

"Источник: easycargo.ua"

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Теги: news, новости, Украина, Корея, посылки, 7dniv, 7dnivinfo  
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