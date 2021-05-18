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Досуг Вчера, 20:1260
Как выбрать породу дерева для лестницы? - Советы эксперта

Судя по всему, лестницы, особенно внутренние, могут быть выполнены из любой породы дерева, а их долговечность и прочность в конечном итоге определяется лаком или вообще способом отделки. Это факт, хороший лак, такой как VIDARON Primerless Varnish, может творить чудеса. Однако есть некоторые правила, которых следует придерживаться при выборе дерева для лестницы.

Неужели твердость так важна?

Твердость древесины - довольно важный параметр, особенно если она будет использоваться в очень эксплуатируемом месте. Для лестниц гораздо больше подходят более твердые породы дерева, так как они более устойчивы к истиранию и механическим повреждениям. Мягкие сорта, даже усиленные лаком, никогда не достигнут такой прочности. Однако в случае с внутренней лестницей эстетические качества отдельных пород дерева не менее важны, чем твердость, и об этом тоже стоит помнить.

Какие породы дерева относятся к мягким породам?

Хвойная древесина от природы мягче, поэтому ее не рекомендуется использовать для лестниц, например, из сосны, пихты или ели. Последний, например, хоть и идеален для обработки, но достаточно устойчив к пропитке и плохо покрывается лаком. С другой стороны, ель склонна к растрескиванию и деформируется. Однако хвойные породы более устойчивы, чем лиственные, к неблагоприятным погодным условиям и атакам грибов и насекомых, поэтому их можно рассматривать, особенно сосну или ель, в качестве материала для наружных лестниц. Однако нужно помнить об их надлежащей отделке и регулярной пропитке и обновлении.

Некоторые лиственные деревья, такие как береза ​​и ольха, также обладают такой же низкой твердостью. Эти виды также не рекомендуются для прокладки в путях сообщения, особенно на лестницах.

Какие породы дерева относятся к твердым?

Среди твердых пород дерева, которые очень хорошо подходят для изготовления или только отделки лестниц, есть самые экзотические породы: доусси, сапелли, кумару, мербау, массарандуба, тик, ироко, меранти, ипе, венге, ятоба, банкираи и деня. Мерабу, например, на 30% тверже дуба, который считается самым твердым среди наших местных деревьев. Их естественная очень высокая биологическая устойчивость также является важной особенностью - они не боятся грибков и насекомых. Некоторые виды, например бангкираи, также очень устойчивы к погодным условиям и не боятся снега или проливного дождя. Прочность древесины экзотических пород без пропитки в несколько раз выше, чем у пропитанной древесины большинства европейских пород, поэтому они идеально подходят в качестве породы древесины для уличных лестниц. К сожалению, их главный недостаток - цена - они намного дороже аборигенных или даже европейских видов.

Из аборигенных пород бесспорным королем является, конечно, дуб - не зря символ прочности и долголетия. Твердая, тяжелая и устойчивая к истиранию, это идеальная порода дерева как для внутренних, так и для наружных лестниц. Также бук - относительно прочная и долговечная древесина. (хотя не совсем как дуб). Его характерная особенность - это, прежде всего, легкость формовки, а отсутствие видимых колец, однородная структура и светлый цвет - другие особенности древесины бука, отличающие ее от других пород. Лестницы из бука - это прежде всего оборудование для современных интерьеров, где дуб был бы слишком классическим. Влагостойкость древесины бука невысока, поэтому в качестве материала для внешней лестницы она не подойдет. Подобную степень твердости показывает ясень, который также красиво смотрится на лестницах многих польских домов. Однако следует помнить, что устойчивость золы к истиранию не особенно высока и такие лестницы требуют особо достойной химической защиты.

Как повысить прочность древесины?

Независимо от того, выберем ли мы более твердую, но более дорогую или более дешевую, но мягкую породу дерева, мы должны обеспечить деревянную лестницу соответствующей внешней защитой. В случае внутренних лестниц это должен быть лак очень хорошего качества, нескользящий и обеспечивающий прочное, гибкое покрытие, например, лак VIDARON без грунтовки. Однако, решаясь на деревянные уличные лестницы, нельзя забывать об их соответствующей защите от неблагоприятного воздействия погодных условий с помощью Защитно-заземляющей пропитки.

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