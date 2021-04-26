6 плюсов в пользу строительства БМЗ-бытовки

Бытовка представляет собой мобильный офис, столовую или временное жилье для рабочих на строительной площадке. Различают два типа малогабаритных металлических конструкций: стационарные и передвижные. Для строительства склада применяется БМЗ-технология, предусматривающая монтаж каркаса, который облицовывается сэндвич-панелями. Этот метод возведения объектов позволяет в сжатые сроки получить надежное и функциональное здание, т. к. работы осуществляются в любую погоду. Выбор в пользу БМЗ-технологии для строительства бытовки быстро окупается. Доказательством тому служат 6 преимуществ метода.

Первое: надежность конструкции и герметичность

В основе бытовки – прочный металлический каркас из черного или оцинкованного профиля. Все его конструктивные элементы изготовлены в соответствии с требованиями действующих стандартов. С помощью специальных болтовых соединений к каркасу крепятся сэндвич-панели, отличающиеся трехслойной структурой: между двумя листами стали (толщина – 0,45–0,5 мм) расположен утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан). Бытовка, возведенная по БМЗ-технологии, выдерживает большие ветровые, снеговые и дождевые нагрузки. Срок службы такой конструкции достигает 50 и более лет. Длительный ресурс использования позволяет сооружению полностью окупиться за весь период эксплуатации.

За счет применения специального крепежа конструкция является абсолютно герметичной. В утепленной бытовке сохраняются комфортные условия для пребывания рабочих на протяжении круглого года. Летом в ней царит приятная прохлада, а зимой – тепло. В помещении не скапливается влага, и, соответственно, не создаются условия для активного размножения патогенной флоры.

Второе: простота установки

Бытовка собирается по принципу большого конструктора. Всего несколько часов – и объект готов! БМЗ-технология не предусматривает выполнения «мокрых» работ, за счет чего конструкцию можно собирать вне зависимости от погодных условий. Исключение составляют только зимние месяцы с сильными морозами.

Третье: облегченная конструкция

Возведение БМЗ-объекта, в отличие от зданий из кирпича, не предусматривает обустройство глубокого бетонного основания. Такая бытовка не станет чрезмерной нагрузкой для фундамента. Поэтому на его обустройстве можно сэкономить!

Четвертое: гигиеничные свойства

Металлические стены бытовки исключают образование плесневого грибка. А утеплитель, который используется при изготовлении сэндвич-панелей, не привлекает грызунов. Металлическая поверхность хорошо:

переносит обработку моющими составами;

сохраняет свои эксплуатационные свойства в условиях повышенной влажности и частого перепада температурного режима.

Важно! БМЗ-объекты можно эксплуатировать при t от -52 до +63 градусов Цельсия.

Пятое: эстетические свойства

Бытовки, возведенные по БМЗ-технологии, не нуждаются в дополнительной отделке фасада и внутренних помещений. Еще один плюс – большой выбор цветов сэндвич-панелей (по каталогу RAL). Можно приобрести облицовочный материал нескольких интересных оттенков и скомбинировать их в оригинальную композицию.

Шестое: возможность перепрофилирования объекта

При необходимости помещение можно масштабировать, например, расширить, добавив дополнительные модули. Бытовка легко демонтируется. Переместить сооружение на другое место можно без оформления документов в соответствующих органах. Для выполнения задачи понадобится только спецтранспорт.

Источник: сайт promstan.com.ua